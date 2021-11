Precio interno del café supera los $2 millones y logra máximo histórico

Con un precio de $2.093.000, la carga de café en Colombia logró la mayor cotización de su historia. Así lo señaló la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) al indicar que los buenos precios para el café en Colombia se vienen presentando en las últimas semanas y coinciden también con el hecho de que, en el país, la tasa de cambio vuelve a marcar máximos no vistos hace tres meses, llegando a $3.907,95.

Adicionalmente también se dio a conocer que el precio de pasilla de finca, que es el café relegado en las diferentes etapas del proceso, alcanzó los $42.500 por arroba.

El gerente de Fedecafé, Roberto Vélez Vallejo, trinó expresó: “Magnífica noticia para los cultivadores del grano y muy justificada. Una actividad que había estado postrada en términos de rentabilidad en los últimos 15 años”.

Esta escalada de la carga en Colombia respaldó el incremento que el grano presentó en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde también aumentó y sigue en máximos no vistos hace cerca de siete años: llegó a los US$2,3475.

De otro lado, el precio de los futuros de la materia prima agrícola se ha disparado con fuerza no solo en la última semana (acumula un avance de más de dos dígitos), sino también durante los últimos 12 meses, con una subida que supera el 90%. Por tanto, comprar buen café se ha convertido en una tarea no solo más cara, sino también más complicada puesto que no se libra de esa crisis tan de moda en muchos sectores como son los problemas en el suministro.

Factores

De acuerdo con los expertos, la cotización del grano se ha enfrentado a numerosas tensiones y una de las últimas han sido los problemas de suministros, a nivel global, de Brasil a Vietnam ya que el mal tiempo (sequía y heladas), los problemas de suministros y los mayores costes de los fertilizantes amenazan con que se produzca un freno en la oferta, que presionará aún más los precios al alza, según señala Bloomberg.

Este no es el único elemento que presiona los precios al alza ya que, al hundimiento de la producción de Brasil, su principal productor, se ha unido la crisis a la que se enfrenta su segundo mayor proveedor, Colombia, que lucha ante el exceso de lluvias y que amenaza no solo con la calidad de la producción, sino también con su cuantía, puesto que se corre el riesgo de que se produzcan enfermedades en las plantas que perjudiquen la producción.

De acuerdo con las cifras de producción de café en Colombia, ya se aprecia este impacto. La extracción de granos de café en octubre ha sido de poco más de un millón de sacos de 60 kilogramos, lo que supone un 13% menos que en el mismo periodo de 2020, según ha destacado la Federación Nacional de Cafeteros. Esta situación se ha agudizado durante los últimos meses ya que el acumulado en los 10 primeros meses ha sido de 10,1 millones de sacos, lo que supone una caída de solo el 6%.

Congreso

De otra parte, y como antesala del 89 Congreso Nacional de Cafeteros, se reunió el precongreso cafetero con presencia de los 15 comités departamentales.

En esta reunión se presentó el proyecto de presupuesto de la FNC para 2022, uno de austeridad, según destacó el gerente Vélez Vallejo. “Tratando, con los pocos recursos, de hacer un trabajo grande y llevando a la institución esa sanidad financiera que siempre hemos buscado”, dijo.

Los representantes gremiales manifestaron su gran inquietud por el recorte presupuestal que se proyecta para los comités departamentales, derivado de un proceso que viene adelantando la Contraloría General de la República (CGR) por una parte de la contraprestación que reciben para la gestión e inversión de recursos del Fondo Nacional del Café (FoNC) en las zonas cafeteras.