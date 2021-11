Acto simbólico de concejales verdes en contra del POT

Este jueves los cuatro concejales de la Alianza Verde que se manifestaron en contra de la aplicación de la Ley de Bancadas, cubrieron con un gigantesco pendón de 15 metros el edificio al frente de la sede de su partido, en rechazo de esta medida. En el mismo se puede leer un contundente mensaje: POT sin censura.

Esto a raíz del veto impuesto a cuatro concejales para la votación del POT. Con el aval de la Plenaria del Cabildo, Lucía Bastidas, Martín Rivera, Diego Cancino y Luis Carlos Leal impulsaron este acto simbólico en rechazo a la decisión de la bancada de negarles la libertad de voto en los artículos del Plan de Ordenamiento Territorial en los que consideran hay serios perjuicios para la ciudad.

De acuerdo con los concejales verdes, esta es una mordaza que no solo se les está imponiendo a ellos, “sino a las más de 73 mil personas que los eligieron para representarlos y a otros miles con los cuales se han reunido para escuchar sus preocupaciones frente a este proyecto de la Administración Distrital”, precisó el grupo de concejales a través de un comunicado.

Punto aparte, con 30 votos de los cuales uno fue por el si y 29 por el no, este jueves la plenaria del Concejo de Bogotá no aprobó la recusación que el concejal del Polo, Carlos Carrillo, había interpuesto en contra del concejal de la Alianza Verde, Diego Laserna.

Le puede interesar: Desarticulan banda de explotación sexual infantil en Bogotá

Poco después de dicha votación se levantó la sesión, considerando que hechos coyunturales retrasaron el comienzo de la votación del Plan de Ordenamiento Territorial, que debería haber comenzado el lunes.

¿Qué viene ahora?

En principio, para este jueves estaba prevista una reunión de voceros, que uno de los concejales le confirmó a este medio, no se llevó a cabo. En el día en el que habrá sesión como se tenía contemplado en la comisión del Plan, comenzaría la votación. No obstante, no se descarta la posibilidad de que arranque la semana entrante.

Así mismo, el concejal ponente del partido Conservador, Nelson Cubides, le confirmó a este medio que “no hemos terminado la unificación pero estamos a pocos artículos de llegar a una conciliación y algunos se quedaran por fuera porque no hubo consenso”, precisó el concejal, quien añadió que los tres ponentes concuerdan en que esta obra debe ir pero aún no tienen claro cómo quedará el artículo.

“Esperamos que este viernes podamos comenzar a votar el Plan de Ordenamiento Territorial, que comencemos a discutir los artículos y a revisar qué es lo que más le conviene a la ciudad. La bancada del Partido Liberal ya manifestó que votaremos en contra de las UPL y que queremos hacer la ALO Norte en nuestra ciudad. Por consiguiente votaremos negativamente a los artículos que plantean otra situación”, indicó al finalizar la sesión alrededor del medio día el concejal liberal, Samir Abisambra.