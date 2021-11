En 2022 será obligatorio el registro para los usuarios de bicicleta

Bogotá lleva varios años buscando consolidarse como la ciudad mundial de la bici. De acuerdo con la última encuesta de movilidad emitida en el 2019, en la ciudad capital hay 1.535.640 bicicletas pero, ¿Cuántas de esas están registradas en una base de datos para facilitar su identificación? ¿Hay siquiera algún registro en donde los usuarios de bicicletas puedan darle una identificación a su cicla?

Lo hay. Se trata del “Registro Bici Bogotá”, una herramienta que permite asociar los datos personales de los ciudadanos con los de su bicicleta, lo que permite demostrar la propiedad del vehículo ante un posible hurto e incluso su recuperación.

Como antes no había una herramienta verdaderamente funcional, para las autoridades era más difícil la identificación de hurtos de las mismas. No obstante, este registro les ha permitido a las autoridades poder verificar no solo que la persona que va manejando la bici sea su propietaria, sino que también les permite comprobar si sobre esa bicicleta hay algún reporte de hurto.

“En caso de que lo tenga, las autoridades pueden retener la bicicleta y ese es el valor que tiene este registro: crear una base que le permita a las autoridades verificar el vínculo de un ciudadano con su bicicleta. Y quien quiera comprar una bicicleta de segunda, si tiene registro, podrá confirmar que no tenga un reporte de hurto”, explicó a EL NUEVO SIGLO la gerente de la Bici de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), Andrea María Navarrete.

También vale precisar que, aunque esta iniciativa se introdujo a la ciudad a través del Acuerdo 674 de 2017, en estos últimos dos años este programa (adscrito a la secretaría de Movilidad) comenzó a tomar fuerza. Aunque falta camino por recorrer para que el 100% de los usuarios que tienen una bicicleta en la ciudad registren su vehículo de dos ruedas, el balance de estos últimos dos años es positivo.

Con el panorama de esta plataforma clara, y de acuerdo con la gerente Navarrete, en enero del 2020 la secretaría recibió este registro con 32.559 bicicletas registradas, de las cuales solamente 10.754 tenían los datos completos.

Más de 100 mil bicicletas inscritas

“En lo corrido de esta Administración en la ciudad se han logrado registrar 75.903 bicicletas nuevas y se virtualizó la totalidad del Registro Bici con el fin de hacerlo más ágil para los ciudadanos”, añadió la Gerente de la Bici.

Esto significa que en estos momentos Registro Bici ya cuenta con 108.427 bicicletas inscritas y 151.623 usuarios, de los cuales el 24% son mujeres y el 76% son hombres, una distribución similar a la de los viajes diarios en bici.

A este respecto y para evaluar si esta cifra, por lo menos numéricamente hablando, es alta, baja o promedio, este diario consultó al Asesor Senior de la New Urban Mobility Alliance (NUMO), Carlos Pardo, quien refirió que, considerando el tiempo que lleva el registro potencializándose, la cifra es alta.

“La encuesta de Origen Destino dice que hay un millón y medio de bicicletas en la ciudad de Bogotá. Ese es un valor de referencia. La capital tiene registrados un promedio de 800 mil viajes en bicicleta. Ese es otro valor de referencia. Creo que para la cantidad de tiempo que lleva el registro la cifra de bicicletas registradas es bastante alto. Ahora: lo que habría que ver es si en el último mes se incrementaron aún más los registros, desde que quitó el sticker físico porque una de las cosas que más dificultaba la asignación de bicicletas era que tocaba ir a un sitio a registrarse”, indicó a este medio el asesor Pardo.

Efectivamente, desde el pasado domingo 3 de octubre, el secretario distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán, confirmó que el proceso de virtualización del "Registro Bici" sería en un solo paso, eliminando el trámite que debían realizar los ciclistas, de dirigirse a un punto en vía de manera presencial para obtener el sticker con el número serial.

Puntos de atención

Adicionalmente, en los últimos 23 meses de Alcaldía se han realizado 1.028 jornadas en diversos puntos de la ciudad con el fin de que la ciudadanía pueda acceder al servicio de manera ágil, y se crearon dos puntos de atención permanente ubicados al frente de las estaciones de Transmilenio Alcalá y la Biblioteca El Tintal.

Dicho esto, vale mencionar que las localidades en donde reside la mayor cantidad de ciclistas que han cumplido con el Registro Bici son Suba, con 26.164 registrados; Kennedy, con 21.603; Engativá, con un total de 19.965 ciclas inscritas; Bosa, con 17.342 y por último está la localidad de Usaquén, con 10.484 bicicletas inscritas.

Lo que le falta

Ahora bien, transcurridos estos dos años en los cuales se han consolidado importantes avances, tales como el de la virtualización del registro, Carlos Pardo dice que "este sistema es el primer paso de varios, su efectividad aún no es tan buena porque le faltan componentes y tiene que incorporar todo el ciclo, en donde se incorporen, por ejemplo, las tiendas para que registren sus bicicletas antes de venderlas. Falta completar el ciclo pero vamos por buen camino”.

Con relación a dicho ciclo, la observación del asesor Pardo es que para reducir los robos de la bicicleta deben considerarse varios factores como la compra, quién compra, el robo, cuándo las desaparecen, las desarman o, por ejemplo, las pintan o se las llevan a otras ciudades. Y por último el factor del nuevo dueño, que pudo haber hecho la compra en almacenes de reputación dudosa.

“De estos sistemas hay muy pocos en el mundo pero son altamente efectivos cuando se utilizan bien. Holanda y Canadá son dos de los países que tienen casos de éxito con esta herramienta. Bogotá estudió muchos de estos sistemas y crearon Registro Bici Bogotá, incorporando elementos de otros modelos pero al que aún le faltan muchas cosas”, añadió el asesor.

Medida será obligatoria

Por último, es importante mencionar que a partir del próximo 2 de enero se impondrán medidas correctivas de amonestación y participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia a quienes no registren su bicicleta en esta base de datos.

Esta fue una decisión que se tomó y que quedó consignada en el Decreto 242 de 2021, el cual establece la obligatoriedad de realizar el "Registro Bici" en Bogotá con el fin de consolidar un instrumento que les permita a las autoridades verificar el vínculo de la ciudadanía con la bicicleta en la que se moviliza. Hasta la fecha, las autoridades de policía han verificado el cumplimiento de este registro a través de llamados de atención y jornadas pedagógicas, pero nada más.