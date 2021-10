En frontera con Ecuador hay 47 trochas por las que entran migrantes ilegales

Por cuenta de la pandemia la frontera entre Colombia y Ecuador se encuentra cerrada. Sin embargo, ello no ha impedido que por allí entren miles de migrantes, especialmente haitianos.

De acuerdo con las cifras oficiales, en lo corrido del año en el país han sido detectados más de 67 mil migrantes irregulares, de ellos 34 mil en el mes de agosto, al tiempo que han sido capturadas más de 90 sujetos sindicados de integrar las peligrosas redes de tráfico de estas personas, entre ellos nueve de los llamados “coyotes”.

El comandante del departamento de Policía Nariño, coronel Alfonso Reyes, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, dijo que “el tráfico de migrantes es un delito que preocupa a todas las autoridades, por eso, se han articulado diferentes estrategias preventivas y operativas, con el fin de mitigar este delito”.

Insistió en que “este fenómeno preocupa, no solo por la dinamización de economías ilícitas, sino porque algunas personas migrantes son víctimas de estafas y hasta vulneración de sus derechos humanos, aunado a la conexidad delictiva, como casos de exacciones o hurtos sobre las zonas utilizadas para el tráfico de migrantes”.

El oficial explicó que es necesario “trabajar en dos escenarios que permiten comprender el fenómeno migratorio en Colombia y en especial Nariño, teniendo en cuenta su ubicación geográfica: 1: Inicialmente se debe relacionar el tránsito de migrantes extracontinentales, es decir, africanos y asiáticos y del mismo continente americano, haitianos y cubanos, quienes al tratar de arribar a Estados Unidos, utilizan a Colombia como una ruta estratégica y obligatoria que sirve de pivote hasta Centroamérica”.

El comandante del departamento de Policía Nariño precisó que “estos migrantes en su gran mayoría provienen de Brasil, Uruguay o Chile, algunos han permanecido en estos países por años, como el caso de las personas haitianas, quienes, al generar recursos en estas naciones, optaron por hacer la travesía hasta Norteamérica. De igual forma, se ha evidenciado el tránsito de personas africanas, quienes arribarían en ferris hasta Brasil y posteriormente inician su ruta por el continente”.

Reveló que también migrantes irregulares venezolanos aparecen en Nariño en tránsito hacia Ecuador, Chile y Perú, entre otras naciones de Suramérica. También otros ciudadanos que retornan a Venezuela, tras haber generado ciertos recursos o simplemente a visitar a sus familiares.

El coronel Reyes explicó que “desde el mes de junio a la fecha, mediante actividades de la Seccional de Tránsito y Transporte se ha evidenciado el paso de 11 ciudadanos de Uzbekistán y siete de Cuba, pero se debe indicar que cerca del 90% de las personas que realizan tránsito por Nariño son haitianos; aproximadamente 500 personas de esta nacionalidad han sido puestas a disposición de Migración Colombia por transitar irregularmente en las vías del departamento de Nariño”.

“Históricamente Nariño ha sido utilizado como ruta para el tránsito de migrantes. Sin embargo, tras el cierre del Puente Internacional Rumichaca, este fenómeno se trasladó a los pasos no habilitados, donde los denominados ‘coyotes’ aprovechan el escenario para dinamizar estas rentas criminales”, manifestó el oficial.

Acotó que “en ese sentido, no se debe indicar que el aumento de la migración esté relacionada con la presencia de 'coyotes', sino lo contrario, la cantidad de personas que tratan de cruzar los pasos genera el tráfico de migrantes, no obstante, hasta el momento no se poseen referentes que evidencien que este fenómeno haya mutado a la trata de personas”.

Los pasos

Aclaró que “Nariño comparte 393 kilómetros de frontera con Ecuador. Actualmente se han evidenciado cerca de 47 pasos no habilitados, denominados trochas. Cerca del 50% de esos pasos se ubican en Ipiales, pero, a pesar de estas condiciones, se ha realizado una caracterización del fenómeno, donde se ha evidenciado la dinámica utilizada por estas personas y logrado establecer la dinamización de las rentas criminales, no solo con el tráfico de migrantes, sino con delitos conexos como los cobros de exacciones sobre esos pasos”.

El coronel Reyes señaló que “actualmente la frontera colombo ecuatoriana se encuentra cerrada desde el vecino país del Ecuador. Es así como el ingreso a Colombia se realiza desde los diferentes pasos fronterizos ilegales que comunican ambos países. Teniendo en cuenta lo anterior, no existe un registro que permita establecer una cifra real de migrantes que ingresan con la documentación legal en el tránsito de Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos, es así como incluso el último registro de flujo migratorio que se encuentra reportado por Migración Colombia es de 940.490 ciudadanos que registraron el ingreso al país con su documentación legal en los diferentes puntos migratorios”.

Reiteró que “en atención a la problemática presentada con el ingreso de migrantes ilegales en la jurisdicción de Nariño, el Departamento de Policía realiza constantes actividades de control con sus diferentes especialidades como son: investigación criminal, inteligencia policial, carabineros en coordinación constante con Ejército Nacional, además de articulación con autoridades policiales del Ecuador, lo que ha permitido identificar los diferentes pasos fronterizos ilegales”.

“Además, realizan constante verificación de antecedentes y registro a vehículos y personas. Lo anterior con el fin de prevenir la comisión de diferentes delitos en el municipio de Ipiales y evitar el ingreso de manera irregular de ciudadanos extranjeros al interior de nuestro país”, indicó el oficial.

El oficial aseguró que “actualmente la migración ha generado un fuerte impacto humanitario en Colombia y otros países suramericanos como Ecuador, Perú y Chile. Esto ha llevado al incrementado de los niveles de inseguridad y criminalidad. De esto no son ajenos los migrantes de las diferentes nacionalidades, quienes pueden ser víctimas de las redes de trata de personas, prostitución, reclutamiento armado o las organizaciones del narcotráfico que delinquen en algunas poblaciones de Nariño, además de las diferentes modalidades de hurto, extorsiones y homicidio”.

“La institución intenta prevenir a través de diferentes campañas de prevención y operativas en el terminal de transportes y pasos informales”, explicó.

De otro lado, el oficial dijo que “los migrantes pagan entre siete y 10 dólares por el tránsito desde el Terminal de Tulcán hasta el Terminal de Ipiales o zonas aledañas y viceversa. Sin embargo, algunos son engañados y terminan pagando hasta 15 y 20 dólares por ese mismo recorrido. En otra de las rutas evidenciadas para el tránsito a Colombia, los migrantes, principalmente haitianos, pagarían a los denominados “coyotes” aproximadamente cinco dólares para cruzar desde el sector El Brinco en Tulcán, Ecuador, hasta el sector conocido como El Partidero de Ipiales. Una vez en Ipiales, los migrantes pagarían buses de servicio especial para el transporte hasta Cali o Antioquia: Ipiales-Cali pagan entre 50 a 70 dólares; Ipiales-Antioquia, entre 150 a 200 dólares”.

El jefe de la Policía en Nariño denunció que “se tiene conocimiento de que se estarían utilizando sellos falsos que serían de uso exclusivo de Migración Colombia, con el fin de sellar los pasaportes de ciudadanos extranjeros que ingresan a nuestro país por los pasos ilegales y así poder transitar por el territorio colombiano sin ningún inconveniente con las autoridades que ejercen el control”.

El oficial reveló igualmente que “gracias a una paciente investigación de la Policía Nariño en coordinación con la Fiscalía se logró la captura de nueve personas, sindicadas de integrar un Grupo de Delincuencia Común Organizado que se autodenominaba “Patio Uno” bajo la sindicación de tráfico de migrantes y “concierto para delinquir”.

Señaló que “los capturados utilizaban para el transporte ilegal, vehículos particulares o buses de servicio especial, teniendo como principal punto de injerencia el terminal de transportes de Ipiales. Los capturados se allanaron a los cargos”.

Agregó el comandante del departamento de Policía Nariño, coronel Alfonso Reyes, que “en la jurisdicción de la unidad bajo su mando, se han realizado 93 capturas por tráfico de migrantes, un incremento del 615% en relación al mismo periodo año 2020, cuando se llevaba 13 capturas por este delito. En el municipio de Ipiales y la ruta a Pasto, se han materializado el 54% de las capturas”.