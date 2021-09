Las 9 diferencias más significativas con el POT de Enrique Peñalosa

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, explicó las nueve razones por las cuales esta propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial, que en estos momentos ya está siendo analizando en el Concejo de Bogotá, se distancia de manera sustancial de la hoja de ruta que presentó la pasada Administración de Enrique Peñalosa.

1. La clasificación del suelo: “La clasificación del suelo es de donde parte toda la apuesta de ordenamiento de Bogotá y en este plan es muy clara en que no se urbaniza la UPR Norte y no se busca montar a la ciudad sobre el río Bogotá. Acá estamos preservando la Sampa del río, que debe mantenerse en toda su extensión, salvo en donde ya está ocupada y salvo en donde vamos a hacer los dos patio talleres del Metro de Bogotá”.

“Por todo lo demás, la ciudad se contendrá a 200 metros del río y lo que se plantea es integrar mejor esa ciudad con dicho borde, que se irá descontaminando. De hecho para ello está prevista la ampliación de la PTAR Salitre, la PTAR Canoas y será posible construir unas formas de transición más consistentes y mas armónicas entre Bogotá y el río, porque hoy lo que tenemos es un río en el patio trasero”.

2. Estructura Ecológica Principal, de mayor jerarquía: “Como estrategia complementaria a no pegarse al río ni a los municipios de Cota y de Chia, este Plan vuelve a darle su rol jerárquico a la Estructura Ecológica Principal. La EEP es un elemento de superior jerarquía en el ordenamiento y eso tiene que ver con una manera de habitar el territorio que es muy consistente con lo que es la ancestralidad muisca, en donde las personas y el territorio son una sola cosa”.

“El Plan de Ordenamiento Territorial de Enrique Peñalosa, integraba la EEP con el sistema de espacio público en un intento por armonizar mejor la ciudad con los humedales, con el borde de río, con el borde de cerro, pero eso además de generar controversia y contribuir al desgaste de la propuesta en el Concejo Distrital, nos abrió los ojos sobre cómo el espacio publico es una cosa y la EEP es otra. Aquí se vuelve a restituir el carácter de superior jerarquía de la misma”.

3. Movilidad limpia y férrea: “En el Plan de Ordenamiento Territorial de la administración anterior había también un sinnúmero de corredores de alta y media capacidad para el transporte público, pero no se había hecho una apuesta por el modo, ni tampoco se hacía una apuesta contundente por la tecnología del transporte. No se decía claramente cuáles eran líneas del Metro”.

“Aquí estamos diciendo: “Hay unas que habrá que esperar para saber qué modo son: sabemos que son determinados corredores, queremos que sea transporte limpio, queremos priorizar en todo caso siempre al peatón y a las bicicletas, pero para algunos de ellos sí sabemos que queremos que sean líneas de Metro porque creemos que existe la demanda suficiente para justificar un corredor de Metro. Por eso hay una apuesta de cinco líneas de metro, los dos Regiotram y los siete cables”.

4. La estructura del cuidado: “Este POT incorpora una apuesta por la territorialización del sistema distrital de cuidado. Es muy importante que la ciudad responda con un sistema de equipamientos que releve a las mujeres de las cargas históricas no remuneradas del cuidado, y les permita liberar tiempo y energía para su vida. En Bogotá hay un millón de cuidadoras”.

“Estas mujeres necesitan realizar su proyecto de vida con autonomía, libertad, hacerse a una formación y a una fuente de ingresos y eso implica que el Estado y el sistema, tanto público como privado, releve a esas mujeres de esas cargas”.

“Este sistema es el conjunto de equipamientos del sector mujer, integración social, salud, educación y cultura, recreación y deporte. Ahí, en todo ese ecosistema de equipamientos sociales, es donde atendemos a las personas que son sujeto de cuidado y a las personas cuidadoras para capacitarlas, empoderarlas y protegerlas”.

5. Generación de empleo: “Siguiendo con el punto anterior, si liberas a un millón de cuidadoras de su carga no remunerada de cuidado, necesitas ofrecerles alternativas de capacitación, de empleo y Bogotá necesita ofrecer empleo formal que no tiene, aunque lo ha venido recuperando”.

“Hemos visto la informalidad gritando en la calle por ayuda y este POT tiene una apuesta que no había tenido ningún otro Plan, y es por el desarrollo económico, el dinamismo productivo y la competitividad de la ciudad para generar empleo formal. Eso implica que no podemos darnos el lujo de perder una sola fuente de ingresos, de perder empresas adicionales, y por eso tenemos que potenciar todo lo que existe”.

“Por lo mismo, la zona industrial de Puente Aranda no la queremos transformar en desarrollo residencial de alta densidad como estaba previsto en el POT anterior, sino que debemos mantener ese suelo para las actividades económicas del presente y del futuro. Lo mismo pasa con la Sevillana y con el borde aeroportuario (alrededor del cual tenemos que consolidar un anillo logístico) que es una de las palancas de desarrollo económico más importante que tiene Bogotá, probablemente la más importante de todas”.

“Esto cómo se aterriza: estamos habilitando a la ciudad para competir, con una red de transporte masivo de alta capacidad, con eficiencia, y estamos generando además una ciudad más bonita y con patrimonios más visibles”.

“Y además, estamos protegiendo el suelo de vocación económica para que se mantengan y puedan crecer allí las empresas. No estamos buscando que el tejido industrial de Bogotá se vaya a los municipios; no. La industria bogotana tiene que existir, tiene que evolucionar, tiene que sofisticarse y robustecerse porque necesitamos los empleos y los necesitamos cerca. Estamos pensando que en la vigencia del POT debería ser posible crear 400.000 empleos formales”.

6. Estructura integradora de patrimonios: “Esta es una innovación de este POT porque es una estructura que, como su nombre lo indica, es integradora de los patrimonios, de manera que también ordenen el territorio. Ella hace que exista una integralidad en el entendimiento de que los patrimonios no son solo materiales, no son solo unos edificios que nadie sabe cómo cuidar. No son solo eso: son saberes tradicionales y aglomeraciones especializadas de oficios artesanales que este POT reconoce un mapa de la estructura integradora de patrimonios y los protege”.

7. Revitalización Urbana: “Este POT, en tanto que limita el crecimiento de la ciudad, también está haciendo una apuesta más fuerte por la revitalización urbana. Entonces alrededor de los corredores de transporte masivo de alta capacidad, están las apuestas de revitalización, que son muy consistentes y muy contundentes”.

“Los bogotanos tienen pavor de la renovación urbana porque sienten que es sinónimo de desplazamiento, de gentrificación y porque históricamente eso es lo que ha pasado con algunos proyectos de renovación urbana que ha habido”.

“Personas han tenido que desplazarse por ejemplo del centro y aquí, si bien tenemos una apuesta contundente de renovación urbana, también tenemos una respuesta muy contundente por la protección de los moradores y las unidades productivas que existen en los territorios que son objeto de transformación urbana”.

“Eso significa que podremos transformar los edificios, pero la gente que está queremos que se quede y el POT trae unas medidas de protección de moradores muy especificas, en donde básicamente se le dice a los promotores de los proyectos que tendrán que garantizar que la gente se pueda quedar, salvo que no quiera, y en cuyo caso deberá garantizarles una movida a un sitio que le garantice las condiciones iniciales que tenía”.

8. Simplificación de la norma: “Hay una apuesta grande en este POT por la simplificación normativa y por un documento que sea una hoja de ruta real tanto para quien expide una licencia de construcción, como para quien la tramita. Eso significa que estamos dejando, a reglamentación posterior, muy pocas cosas que no modifican la norma”.

“Adicionalmente estamos eliminando planes directores, planes maestros (solamente quedan tres de estos como instrumentos derivados de planeación intermedia del POT), el tratamiento de consolidación pasa de tener un montón de modalidades a tener una sola… En fin, hay un esfuerzo muy grande por simplificar normativamente el ordenamiento jurídico normativo de Bogotá y eso debe servirle tanto a los ciudadanos, como a los curadores, como a las entidades públicas”.

9. 33 Unidades de Planeamiento Local: “Con la participación de este Plan la Secretaría ya entendió cuáles son los grandes problemas de cada UPL así como las oportunidades y virtudes que los habitantes reconocen en su territorio. Una vez aprobado el POT tendremos que sentarnos con ellos para terminar de formular esas UPL, para que la división político-administrativa de la ciudad sea armónica”.