60% de emprendedores y pymes apuestan por estrategia digital

Una encuesta que analiza a emprendedores, microempresas (10 empleados o menos) y pequeñas empresas (hasta 25 empleados) en México y Colombia, señala que el 60% de ellos tuvieron que cambiar sus estrategias para poder vender sus productos.

Así lo destaca la firma GoDaddy Inc, la compañía que empodera a los empresarios y comerciantes del día a día, que publicó su Encuesta de Emprendimiento 2021. Los participantes fueron consultados sobre cómo la pandemia por la covid-19 impulsó a sus empresas a adaptarse a modelos de negocio digitales, cómo aprovecharon las ventas en línea y cuáles oportunidades creen que presenta el contexto actual.

El estudio muestra que los emprendedores colombianos han sorteado la coyuntura actual y continúan desarrollando nuevos canales de venta, integrando múltiples herramientas en línea a sus pequeños negocios, y buscando soluciones a los singulares desafíos del año pasado que potencien sus emprendimientos en el futuro.

En Colombia, el 45% de las pequeñas empresas encuestadas fueron creadas en los últimos dos años, lo que indica que se establecieron inmediatamente antes o durante la pandemia. Cinco de cada 10 participantes encuestados empezaron a vender en línea como resultado de la pandemia por la covid-19, mientras que el 60% apuesta por una estrategia que utiliza tiendas físicas y ventas en línea de forma conjunta.

Resultados

Los resultados de la encuesta revelan que la tecnología y las redes sociales desempeñan un papel importante en el desarrollo de estas empresas, como respuesta a las actualizaciones actuales de su negocio y como herramienta para el crecimiento futuro. En general, WhatsApp (87%) y las redes sociales (81%) son las que más se utilizan para contactar con los clientes, y las empresas utilizan entre dos y tres canales de atención al cliente.

El 85% de los emprendedores colombianos encuestados dijeron que prefieren vender en línea a través de un sitio web/tienda en línea y de las redes sociales, lo que demuestra la importancia de tener un e-commerce propio para apoyar los canales sociales y permitir que los clientes realicen transacciones fáciles y seguras. Los encuestados afirman que el uso de las redes sociales (69%) y la creación de una tienda digital (61%) son importantes para el crecimiento estratégico de una empresa.

"La economía de Colombia se sostiene gracias al trabajo de las pequeñas empresas, por lo que nuestro objetivo es escucharlas para desarrollar las herramientas digitales que mejor las empoderen en el entorno digital", comentó Daniel Palacio, director de mercadotecnia de GoDaddy Colombia y Perú. "Sabemos que el siguiente paso importante para estos emprendedores es crear o fortalecer su presencia en línea. Por eso les ofrecemos todas las herramientas y ayuda para que tengan éxito en su camino digital", concluyó.

Universo

La Encuesta de Emprendimiento de GoDaddy fue realizada durante agosto de 2021 por la firma de investigación Scout. El estudio encuestó a emprendedores (una sola persona), propietarios de microempresas (hasta 10 empleados) y propietarios de pequeñas empresas (11-25 empleados) en México y Colombia. La población de la muestra para Colombia fue de 300 participantes.

Multimarcas

De otra parte, y como una muestra de la creatividad de los jóvenes empresarios, está el desarrollo dentro de la industria del retail de moda que ha tenido que enfrentarse a uno de sus mayores retos, desde la migración a ecosistemas digitales hasta la creación de nuevas experiencias de compra. Sin embargo, el pilar más importante ha sido el trabajo en colectivo, razón por la cual, la tienda multimarca Ba hué fortaleció su rol como aliado estratégico de los emprendedores del país.

Son precisamente los nuevos emprendedores, soñadores y creativos los que generan un dinamismo en la industria, se convierten en pieza clave para incentivar la generación de empleo y a su vez son el alma de Ba hué.

“El apoyo a pymes es fundamental para nosotros. Esto se vio reflejado durante la crisis, donde nos enfocamos en mantener un punto físico que continuará exhibiendo el talento local, de la mano de estrategias de primera mano en acciones digitales para amplificar su presencia a lo largo del país”, señala Catalina Huertas, cofundadora Ba hué.

Ba hué se ha caracterizado durante estos tres años, por ser en una incubadora de talento local y latinoamericano, gracias a una ardua labor de coolhunting que los lleva a identificar los nuevos proyectos que se están gestando a lo largo del país, convirtiéndose en una parada infaltable para los consumidores nacionales e internacionales, quienes encuentran en un solo lugar lo mejor de las nuevas propuestas del mercado.

Para el segundo semestre del año, Ba hué fortaleció su estrategia de aceleración comercial por medio de canales digitales, partiendo de ba-hue.com hasta private sales, brindando una experiencia de “personal shopper virtual” a los consumidores de todo el país, quienes contarán con un servicio de asesoría de la mano de un experto en moda. De igual manera, continuarán con el proceso de culturizar al consumidor colombiano desde las diferentes redes sociales para cautivar a nuevas audiencias.

Expansión

Precisamente durante este mes, para conmemorar su tercer aniversario, están desarrollando una agenda cultural, donde se destacan conversatorios, masterclass, y experiencias one to one con expertos en la industria apalancados en sus tres pilares: moda, arte y cultura.

En cuanto a sus planes de expansión, tienen proyectado cerrar el año con un crecimiento a doble dígito con respecto al año anterior, debido a la reactivación de tienda física y la aceleración digital, vinculada a la apertura de ventas internacionales y el desarrollo de pop ups en diferentes ciudades tanto locales como internacionales.

Juan Baquero, cofundador de Ba hué, dice que “le apostamos a la compra offline porque la gente quiere salir de su casa, tener una experiencia más allá de comprar: tomarse un café, una foto linda, vivir la experiencia con naturaleza, la asesoría personalizada, sentir el producto, la materialización de las cosas, convivir, hacer un plan diferente”.

Es así como una de las mejores multimarcas del país, se suma a ser un gestor de reactivación de la economía y a consolidarse como un laboratorio de moda que le apuesta a potencializar el futuro de la industria: los emprendedores.

Otros hallazgos en Colombia

De acuerdo con GoDaddy, la venta exclusivamente en línea es el medio preferido por las personas de 18 a 24 años.

1.- El 60% de los encuestados digitalizados desarrollaron su propio sitio web o tienda online sin necesidad de expertos o agencias; el 43% lo hizo por sí mismo y el 17% recurrió a un amigo o familiar.

2.- Una gran mayoría (92%) de los encuestados consideró que las compras con tarjeta de crédito/débito en línea es el método de pago más importante cuando se vende en línea, seguido por los pagos de los clientes a contra entrega (52%).

3.- El 88% consideró que la publicidad en las redes sociales es la mejor estrategia para ayudar a aumentar sus ventas en línea.