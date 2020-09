Congresistas piden explicación por situación de EPM

La Procuraduría General de la Nación, admitió petición de las Empresas Públicas de Medellín para iniciar una conciliación extrajudicial con los constructores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango ubicado sobre el río Cauca entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia.

La primera audiencia de conciliación quedó programada para el miércoles 21 de octubre desde las 9 de la mañana de forma virtual dada la contingencia por la pandemia del coronavirus.

Esa conciliación se desprendería de la millonaria demanda por $9.9 billones que EPM presentó contra los empresarios que lideran el proyecto eléctrico.

El procurador especial designado por el procurador Fernando Carrillo para adelantar la conciliación no descarta realizar mesas de trabajo preliminares “convocadas por el procurador delegado para la conciliación administrativa, en aras de contribuir en la estructuración de un eventual acuerdo conciliatorio”.

El pleito entre EPM y los empresarios se generó por los constantes retrasos de la obra, a raíz de los perjuicios ocasionados en el 2018 por el colapso de uno de los túneles de la estructura, lo que llevó a riesgos ambientales y sociales aguas abajo de la construcción.

Proceso

De no prosperar la conciliación, EPM anunció que continuará con la demanda contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango, por $9,9 billones de pesos.

Según ha trascendido, uno de los abogados que hará parte del equipo de EPM es el exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal.

Asimismo, se estableció que sobre la licencia ambiental otorgada al megaproyecto expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, (Anla), a través de la Resolución No. 0155 del 30 de enero de 2009, cursa en el Consejo de Estado una demanda.

La demanda fue interpuesta por las comunidades del Cañón del Río Cauca aledaños al proyecto hidroeléctrico quienes dicen estar en permanente riesgo por la posible inestabilidad del muro.

Las mismas comunidades dicen que han tenido que enfrentar afectaciones en su salud, vivienda, trabajo y acceso a fuentes de agua por la actividad y el represamiento del río.

Por otra parte, ayer se conoció en el debate sobre el informe de la reaseguradora sobre el sinestro del túnel de Hidroituango, que de acuerdo con el acta de la junta directiva del 25 de junio de 2019, se evidencia que los integrantes de la misma, sí estaban al tanto y expectantes sobre el informe que preparaba la firma de seguros, sobre las causas de la tragedia en la construcción de la represa.

Temas

En un resumen del documento de los temas tratados en dicha reunión, se indica que “actualmente EPM ha adelantado todos los trámites y solo está a la espera del informe que efectuarán los reaseguradores" y puntualizan que ese informe es clave para definir el futuro de la cobertura de los seguros de todo riesgo del proyecto Hidroituango.

En el mismo informe aparece que “el equipo de trabajo interno por parte de EPM para la reclamación del siniestro a los reaseguradores se reúne periódicamente y cuenta con el apoyo de una firma de abogados nacional, así como una firma de abogados en Londres”.

Como aparece en el documento, en dicha reunión de la junta directiva estaban presentes Andrés Bernal, Claudia Jiménez, Javier Genaro Gutiérrez, Manuel Santiago Mejía, Carlos Raúl Yepes, entre otros.

De otra parte, la polémica de lo que ocurre en EPM saltó al Congreso, donde varios senadores pidieron explicaciones a la situación por la que atraviesa la capital paisa.

El senador liberal Luis Fernando Velasco, reclamó “conocer la verdad” sobre lo que está pasando en Medellín con este tema. Velasco dijo que le han llegado “informes” y “documentos” sobre algunos manejos en Hidroituango.

“Lo que he escuchado y los documentos que a mí me han hecho llegar me hacen pensar que, sin son ciertos esos documentos, lo de Reficar es un juego de niños en comparación con EPM”, afirmó Velasco, quien reivindicó la importancia de la empresa antioqueña en la economía nacional.