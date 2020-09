Sin muestras de que amaine la ‘tormenta perfecta’ en EPM

De mal en peor, así parece ser la situación en Empresas Públicas de Medellín (EPM). Lejos de despejarse los nubarrones y polémicas sobre los manejos actuales y pasados del grupo empresarial insignia de los antioqueños, cada día se suma un nuevo elemento que contribuye a golpear su institucionalidad, socavar la credibilidad de su gobierno corporativo e incluso poner en duda hasta su futuro financiero.

Es claro que desde que estalló hace más de un mes el debate sobre la situación de EPM, a raíz de la decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de adelantar una demanda de conciliación contra los antiguos contratistas y aseguradores de Hidroituango, así como de pedir la renuncia de la anterior Junta Directiva, sobre la empresa se ha desatado una controversia política y empresarial que cada semana toma un rumbo diferente.

El último capítulo volvió a ser protagonizado por el alcalde Quintero, el exalcalde y expresidente de EPM, Federico Gutiérrez, y el exalcalde y excandidato presidencial Sergio Fajardo.

El nuevo punto de la discordia se dio al hacerse público un estudio realizado por expertos reaseguradores de la hidroeléctrica Hidroituango, que expone las razones por las cuales colapsó el túnel de desviación, provocando la suspensión del proyecto, pérdidas millonarias y miles de damnificados.

Pero hay más: al parecer este informe no fue oficialmente enviado a la Junta Directiva de la empresa sino que por diferentes razones fue ocultado.

El estudio “causa raíz”, realizado por un panel de expertos para las empresas reaseguradoras del contrato de la hidroeléctrica de Hidroituango, revela que la razón detrás del colapso del túnel de desviación estuvo relacionada con asuntos no resueltos en temas de diseño, supervisión y construcción en esa área del proyecto, que hicieron esta parte particularmente vulnerable a las condiciones hidráulicas que se dieron en abril de 2018.

Según las conclusiones presentadas por los investigadores, los contratistas habrían incumplido en las especificaciones técnicas del contrato, no habrían diseñado y rediseñado el proyecto a la hora de planificar el túnel de desviación que terminó por derrumbarse, y tampoco se hizo el debido seguimiento a las especificaciones técnicas de la obra.

Igualmente, se señala al interventor como responsable de no haber hecho la debida evaluación de las especificaciones técnicas de la obra.

Graves denuncias

El informe, firmado por los académicos Christopher Snee, Luis Guilherme de Mello, Bernard Murphy y Rafael Prieto, indica que el diseño de los túneles de desviación se había debilitado en el caso de la Galería Auxiliar de Desviación, un hecho que le habría quitado robustez a la construcción.

Según los expertos, se puso 25% menos tornillos o pernos de roca en la sección del túnel que resultó debilitada. A eso agregan que el diseño del soporte para los suelos fue inferior al de los túneles izquierdo y derecho, a la vez que el refuerzo de concreto lanzado tenía menor resistencia que el utilizado en los otros dos túneles.

Dentro de las conclusiones del informe “causa raíz” se recalca que no se hizo piso de concreto para evitar la erosión de la roca en el túnel de la galería auxiliar de desviación, que fue la que terminó dando el taponamiento.

Indican los expertos que a pesar de que se utilizaron exactamente los mismos diseños de los túneles iniciales para la construcción del túnel de desviación, los primeros fueron fortalecidos antes y durante su construcción, mientras que eso no ocurrió con la galería de desviación. Según la investigación los diseños fueron desmejorados incluso durante la construcción del túnel que se vino abajo.

Más fallas

El informe detalla otros errores en diseño y también destaca varias fallas dentro del proceso de construcción que resultarían atribuibles al encargado de la obra.

Dicen los expertos que aunque el contrato señalaba límites máximos en la excavación, el constructor excavó mucho más allá de lo autorizado. Agregan que en los lugares donde se detectara sobreexcavación el contratista debía rellenar con concreto y acero, cosa que no se hizo.

En lo correspondiente a la parte constructiva, los investigadores de la reaseguradora concluyen que al cambiar el tipo de tornillos para el soporte del túnel de desviación se buscaba acelerar el proceso de construcción, pero lo que se logró fue debilitar el soporte de dicho túnel.

Igualmente, por ir más rápido no se instaló el soporte de la zona de cizalla como era debido para garantizar el soporte de la construcción. En el mismo informe queda en evidencia que tanto el constructor como el interventor sabían en qué parte no se estaba respetando el diseño, donde el túnel no tenía la forma esperada y donde había colapsado el túnel durante su construcción. Esta información además fue comentada en varias reuniones registradas en el documento de la reaseguradora.

Rifirrafe

Este informe generó la reacción del alcalde Quintero, quien, en una serie de trinos, señaló que el anterior alcalde, Federico Gutiérrez, tenía conocimiento del dictamen de la reaseguradora en la que indicaba los errores de diseño y construcción en Hidroituango. “El documento fue ocultado por interesados en no demandar a contratistas”, indicó el actual mandatario.

Asimismo, el alcalde expresó que algunos directivos antiguos de EPM, en la administración anterior, acordaron que dicho informe no fuera integrado al proceso para evitar demandar a constructores. “Durante meses se engañó a la gente diciéndole que demanda a Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa, constructores de Hidroituango, afectaría pólizas. Era falso. Los mismos reaseguradores habían dictaminado la culpa de constructores, diseñadores e interventores”, indicó Quintero.

Por su parte, Gutiérrez manifestó que “es una mentira más de las tantas que dice Daniel Quintero a diario. Creí que nos íbamos a acostumbrar a esas mentiras pero cada vez son más alarmantes... Ese estudio nunca fue radicado en EPM, apenas se está conociendo hoy, ese estudio yo no lo conocía”. Añadió que “decir que se ocultó información por privilegiar a terceros es falso”.

Sostuvo que se trata de un estudio “que justamente hacen las aseguradoras luego del colapso del túnel de desviación para ver si existía o no mérito para reconocer el seguro y es un estudio de Mapfre para Mapfre, es un estudio con los reaseguradores, no es un estudio de EPM”.

Sin embargo, dijo que sí se conocía otro estudio “que fue el que reveló en su momento EPM de manera pública, donde mostraba que podían existir unas fallas y por eso mismo se procedió a demandar en su momento al diseñador del túnel, que sí lo hizo EPM y jamás -como dice el alcalde- para no demandar”.

De acuerdo con el exmandatario y ahora precandidato presidencial, “nunca se cerró la puerta para un tema de la demanda, se requerían muchos más elementos que había también y tiempos para demandar, y por eso justamente él tomó la decisión de demandar porque se vencían estos plazos, según él lo argumentó”.

Más antecedentes: Cisma en la EPM por demanda y cambio de objeto social

Fajardo al ruedo

En este pulso político también intervino el exalcalde y excandidato presidencial, Sergio Fajardo, quien publicó una carta en la que le pidió a Quintero que cite a un foro público para que desde sectores democráticos se defina el futuro de EPM.

“Esto es un problema serio y profundo alrededor de una empresa del tamaño, la envergadura y la responsabilidad, que ha sido un orgullo de Antioquia durante 65 años", indicó.

“Si se va a luchar contra la corrupción, se debe arrancar con la transparencia. Los corruptos se mueven en la oscuridad, entonces pongamos a EPM en lo transparente”, pidió.

De acuerdo con Fajardo, la discusión por EPM se convirtió en una discusión política, pueril, de polarización local a través de redes y medios digitales, moviendo todo tipo de emociones, insultos y confrontaciones que terminan siendo dañinos para la compañía.

“Es un daño muy grande que se está haciendo, se está erosionando y el reto que tenemos es salvar a EPM”, dijo el excandidato presidencial.

BID frena desembolso

Respecto al freno de un desembolso que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debería realizar para Hidroituango, el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, reconoció que esto sí se detuvo momentáneamente debido a algunas observaciones de la entidad.

La sensibilidad del BID se ciñe a un reparo que se viene investigando desde el año pasado y no solo a los recientes temas de gobierno corporativo por la renuncia de su Junta Directiva, indicó el gerente. También se refiere a las licencias ambientales y el riesgo técnico que sigue existiendo, aunque este es mínimo.

“Esa explicación la quieren ver reflejada en el levantamiento de la resolución para Hidroituango, que está en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”, dijo el gerente.

De este modo, la ANLA necesita un dictamen que levante esa resolución, pero esta situación está fuera del alcance de EPM. También la preocupación del BID está ligada a las indemnizaciones de las comunidades aguas abajo del proyecto, así como también a los temas de gobierno corporativo recientes.

Sin embargo, Rendón explicó que con los actores del sector financiero internacional EPM mantiene vínculos estrechos así como en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que dio como resultado la confianza de inversores en la emisión exitosa de bonos que hubo en el primer semestre del año.

“Si no fuera así, no tuviéramos respuesta de la comunidad internacional”, destacó Rendón.

De esta manera, si bien el desembolso no se dará por ahora (y del cual el Gerente explicó no se puede revelar su cantidad de momento), se espera que el BID y el BID Invest reciban las explicaciones para cada uno de sus reparos y den el voto de confianza. “Como no está resuelta la contingencia, por ahora no será desembolsado. Ese reparo se dio y hay conversaciones”, concluyó Rendón.

Dudas en operación de Electricaribe

El Grupo EPM no está seguro de asumir la operación del mercado de Caribe Mar (Electricaribe) y optaría por no entrar en el mismo. Así lo dejó entrever el alcalde Quintero, quien como presidente de la Junta Directiva del conglomerado antioqueño, dijo en rueda de prensa que “aún la compañía está evaluando si efectúa la operación de Electricaribe que ganó en la subasta de marzo para atender la energía eléctrica en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar”.

Así, la tarea que EPM está comprometida a asumir desde el próximo 1o. de octubre, se dejaría de lado, más si tiene en cuenta que el burgomaestre se remitió a la llamada “cláusula de efecto material adverso”, que les permitiría dar un paso al costado, con el argumento que el activo se deterioró en alto grado como consecuencia de la pandemia por la covid-19.

Cabe recordar que al presentarse el expediente tarifario en septiembre de 2018, el valor de las inversiones se trazó en $7,2 billones, los cuales ascendieron a más de $10 billones cuando la Superservicios anunció la división de Electricaribe en dos Mercados (Caribe Mar y Caribe Sol).

Al momento de la subasta (marzo pasado), el valor de las inversiones quedó en poco más de $5 billones para cada uno. Pero, seis meses después y producto de las consecuencias por la pandemia, los recursos requeridos por mercado estarían en $7,5 billones, y a la vuelta de cinco años estos desembolsos ascenderían hasta los $10 billones.

Por su parte, Javier Lastra Fuscaldo, ex agente interventor de Electricaribe, explicó que EPM y Enerpereira, al hacerse con la operación de los mercados Caribe Mar y Caribe Sol, calcularon los déficits sobre un 70% en nivel de recaudo y 30% en pérdidas, pero que después de la pandemia y a tres semanas de recibir la tarea, el nivel de facturación efectiva cayó a un 48% y las pérdidas subieron a un 38%.