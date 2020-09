14.100 pasajeros volverán a viajar por día en la Terminal de Bogotá

A partir de este primero de septiembre comienza el denominado "aislamiento preventivo" y con ello una nueva realidad en el país. Esto incluye la reapertura de varios sectores, entre los que se encuentra la reactivación de la Terminal terrestre de Bogotá, ubicada en el sector del Salitre, localidad de Fontibón.

Este servicio de transporte intermunicipal abrió de nuevo sus puertas a todos los usuarios este martes con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y operará de ahora en adelante de 6 de la mañana a 10 de la noche.

Por su parte, los viajeros también deberán cumplir con varias normas de prevención antes, durante y después del trayecto. En ese sentido, deberán llegar una hora antes de su viaje al terminal con el fin de cumplir con todos los filtros del protocolo sanitario de la Terminal, pues para entrar al lugar se realizará la toma de temperatura y el lavado y desinfección de las manos.

#AEstaHora Cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos por @MinSaludCol, este es el panorama en la @TerminalBogota en el primer día de aislamiento selectivo. https://t.co/fVIXvaYFZM pic.twitter.com/dRt2um6i74 — EL NUEVO SIGLO (@ElNuevoSiglo) September 1, 2020

Además, se priorizará la compra electrónica de los tiquetes, puesto que la venta del mismo en el establecimientos sólo se hará de forma excepcional, en cada módulo pueden entrar máximo 125 usuarios a la vez, para evitar aglomeraciones y el uso del tapabocas por parte de funcionarios de la Terminal y viajeros será obligatorio.

Para que todos estos protocolos se cumplan, el lugar dispuso señalización en el piso, puertas, paredes y sillas para que los usuarios recuerden la distancia de dos metros entre viajeros, puntos de desinfección de manos y capacitación del personal que trabaja allí.

Por tal razón, cuando los pasajeros deseen ingresar al bus se realizará la desinfección de zapatos y el conductor tendrá la labor de recordar los protocolos a los viajeros antes de iniciar el viaje que son, entre otras cosas, no hablar por teléfono, no consumir alimentos, no llevar cobijas o almohadas, no viajar con mascotas y evitar exceso de equipaje.

Además, por su seguridad y la de los usuarios, el conductor tendrá que vestir un traje completo de bioseguridad con el logo de la empresa, tapabocas, guantes y careta.

La reactivación se hizo con la campaña “En bus por Colombia”, que promociona el redescubrimiento del país en su nueva normalidad y que contempla varios cambios importante en el funcionamiento y el servicio de transporte después de que este permaneciera suspendido durante cinco meses en medio de la crisis sanitaria.

En la nueva modalidad, los buses sólo irán al 50 % de capacidad y según calcula la terminal, con la reapertura viajarán cada día, en promedio, 14.100 pasajeros en 1.220 vehículos, una reducción considerable en comparación con los usuarios que se movilizaban por día durante el año pasado (28.300).

Cabe mencionar que las empresas que presten el servicio de transporte deberán obligatoriamente practicar a todos sus trabajadores, especialmente a conductores, las pruebas PCR y cada 15 días realizar pruebas rápidas.

Fotos de Diana Rubiano para EL NUEVO SIGLO: