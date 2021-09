Gasto de los hogares colombianos creció 11% en agosto y llegó a $65 billones

El gasto de los hogares colombianos en agosto de 2021 fue de $65 billones, con un crecimiento del 11% frente al mismo mes del año pasado y en términos reales fue de 6,6%, de acuerdo con el último informe de la firma Raddar.

De acuerdo al reporte, el cambio de los precios en el tiempo, dejó ver una inflación anual en agosto del 4,4%.

Precisamente, uno de los rubros que más incidió para el alza de la inflación, fue el aumento en el precio de los alimentos que no ha querido ceder.

De otro lado, en lo que lleva corrido del año 2021, el gasto de los hogares colombianos ha sido de $529 billones, con un crecimiento corriente de 8% frente al acumulado de enero a agosto del año pasado. Descontando el efecto de los precios, el crecimiento real acumulado entre los meses de enero a agosto de 2021 fue de 5,1%

Según el análisis, en agosto se mantuvo la tendencia de tener un comportamiento inferior de gasto respecto a julio, mientras que el comportamiento que ha tenido el gasto de los hogares en los 12 últimos meses, deja ver una dinámica superior a la registrada en el 2020.

Indica el informe que el dato logrado en agosto en términos reales, aún no alcanza a igualar los niveles de enero 2020, pese a esto las dinámicas de gasto vienen siendo impulsadas en gran medida por un crecimiento importante de las tarjetas de crédito y la colocación crediticia en general.

La tarjeta de crédito dentro de la dinámica de gasto de los hogares sigue mostrando una tendencia mucho más positiva a la registrada el año anterior, demostrando así que parte del gasto que hacen los hogares mes a mes se viene apalancando en las tarjetas de crédito, lo que podría generar mayores costos en el servicio de deuda de los hogares.

Le puede interesar: En 14 ciudades del país aumentó pobreza y desigualdad en 2020

Inflación

Asimismo, la inflación anual del 4,4% en agosto, es una tasa que ha superado por tercer mes consecutivo el aumento del salario mínimo, y está generando que la población mayormente de ingresos bajos se vea afectada por la pérdida de capacidad de compra que está teniendo el salario mínimo legal vigente real del 0,9%, en comparación al año inmediatamente anterior. Esta situación no la experimentaban los hogares que ganan un salario mínimo legal vigente mensual, desde septiembre del 2016.

Para la firma de análisis de consumo, es positivo que el gasto de los hogares crezca; sin embargo, la pregunta es si el crecimiento es suficiente y el comercio recupere los niveles de gasto que registró a finales del 2019.

Sostiene el reporte que, pese a que los hogares ya están gastando en más categorías diferentes, los no durables siguen manteniendo una asignación mayor a la registrada antes de la pandemia.

Recuperación

Asevera el análisis, que agosto ha sido un mes de recuperación. A diferencia de otros anteriores, el gasto en volúmenes en todas las ciudades se encuentra por encima del registrado en el periodo prepandemia.

Asimismo, y revisando por rubros, se destaca que en cuanto al gasto per cápita, este indicador también refleja una recuperación, no obstante, la presión demográfica y la población venezolana en algunas ciudades podría estar generando un menor gasto per cápita con respecto a 2019.

De otro lado, y analizando la percepción de las familias, más del 50% de los hogares en agosto de este año, tuvieron la percepción de haber comprado lo mismo o más cosas que en el mes de julio, lo que puede estar reflejando la recuperación del gasto.