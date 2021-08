El sector floricultor del país, aunque resultó afectado por las primeras cuarentenas debido a la emergencia sanitaria y por el cierre de mercados externos el año pasado, lentamente ha retomado el rumbo de crecimiento que traía desde el 2019.

El presidente de Asocolflores, Augusto Solano Mejía, dice a EL NUEVO SIGLO, que hoy se está creciendo ya a niveles de prepandemia, y que se han podido proteger los casi 150 mil empleos que este sector genera. Aprovechando las temporadas en que las ventas se mueven tanto en Estados Unidos como en Europa, a partir de mañana, se va a realizar la Semana del Crisantemo, donde se explora a nivel privado la siembra y la comercialización de este tipo de flor especial que atrae a muchos compradores.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está la situación del sector floricultor en Colombia?

AUGUSTO SOLANO MEJÍA: El sector floricultor ha podido superar las adversidades del año pasado en general y las limitaciones principales siguen siendo más de transporte aéreo, pero afortunadamente el mercado ha estado muy bueno, hay una buena demanda de flores en el mundo que se ha mantenido y eso es muy positivo realmente.

ENS: ¿Se está comportando bien el mercado de las flores de EE.UU. y el de Europa?

ASM: Sí, se están comportando bien todos los mercados, en algunos casos se ha afectado la producción, ha habido menos producción, pero los mercados están muy bien y se está vendiendo la producción.

El dólar

ENS: ¿En eso ha beneficiado un poco el alza del dólar?

ASM: No, la demanda no es porque el dólar esté alto o bajito, eso es porque el consumidor afuera está comprando flores y el consumidor no sabe a cómo está la tasa de cambio.

ENS: ¿Pero a los exportadores de flores sí los beneficia una tasa de cambio alta?

ASM: Pues obviamente eso es positivo, pero a todos los afecta distinto, porque hay algunos que pueden haber hecho cobertura cambiaria y pueden haber fijado su precio del dólar desde antes, entonces lo que pueden hacer ahora es hacer coberturas a futuro con este dólar más alto. De manera que eso varía, pero el hecho de que haya un dólar competitivo es positivo sin lugar a dudas.

ENS: No vamos a mirar frente al comportamiento del año 2020, pero frente al 2019, ¿vamos bien?

ASM: Vamos bien y vamos, yo diría que creciendo entre un 10% o 15% por encima del 2019.

El empleo

ENS: ¿En el tema del empleo, cómo va el sector?

ASM: Muy bien, se ha mantenido todo el empleo que se ha generado, no se ha despedido a nadie, ni se han tenido que cerrar empresas y se ha tenido como prioridad la salud del trabajador y eso ha permitido seguir operando.

ENS: ¿Cuánto empleo genera hoy el sector floricultor?

ASM: Creo que estamos hablando de unos 150 mil empleos directos en indirectos todos formales, que desde luego están también beneficiando a 150 mil familias y aproximadamente a unas 500 mil personas.

El crisantemo

ENS: ¿Cómo es el evento que van a realizar que se llama la Semana del Crisantemo?

ASM: Sí, esto se llama la semana del Crisantemo. Esto se viene desarrollando desde hace varios años y ha tomado mucha fuerza. Este es un evento que no es para el público, esto es de los que hacen el desarrollo de nuevas variedades, son unas casas de varios países, hay de EE.UU., de Alemania, de Israel, de Holanda, de Colombia que tienen operaciones aquí, principalmente en la región de Antioquia y les muestran a los floricultores las nuevas variedades que sacan cada año.

ENS: ¿Cuál es la principal característica del evento?

ASM: Los productores abren sus vitrinas y la vitrina es la finca. Ellos han programado la siembra para que en esta semana esté todo florecido, entonces los floricultores venden nuevas variedades y preguntan cuál es la productividad, cómo es la resistencia a las enfermedades, todo ese tipo de cosas y, eventualmente, compran esas variedades y las siembran para exportar bajo un contrato, porque todo es propiedad intelectual.

ENS: ¿Por qué se realiza en Antioquia?

ASM: Porque Antioquia ha sido tradicionalmente productor de crisantemos, hoy en día también produce hortensias, pero siempre ha producido crisantemos, algo se produce en la Sabana, pero básicamente es allá en Rionegro y Colombia hoy en día es líder en producción y en exportación de crisantemos. Y la verdad es que en crisantemos hay una cantidad de variedades, de colores, de formas, de texturas ya que es una flor muy apetecida. El miércoles por la tarde vamos a tener un panel virtual donde la moderadora va a ser Becky Roberts, quien es vicepresidente de PNA, es la asociación de supermercados de EE.UU. y van a participar otras personas de mayoristas, de supermercados que tienen mucho que ver con la cadena de distribución básicamente alrededor del crisantemo.

Eventos

ENS: ¿Qué otros eventos pretenden hacer en lo que resta de año para fortalecer la actividad del sector?

ASM: Yo no pude ir, pero fue otra persona de la junta a la gira que acaba de realizar el presidente Iván Duque a Corea y llevamos y enviamos muchas flores para adornar todos los espacios. Pero después de la Semana del Crisantemo vamos a tener la convención de la Sociedad de Floristas Americanos en Orlando, en septiembre, que es el evento más importante de la organización máxima de la floricultura.

Después, hacia finales de octubre en New Orleans se realiza la exhibición de los supermercados perecederos, o sea, ahí van todas las frutas, vegetales y flores, eso sí es una pura exhibición muy grande, lo de la SAF es más de conferencias y cosas de ese estilo y algo de exhibición, pero lo de allá es pura exhibición.

También vamos a estar en el stand de Colombia en Expo Dubái, vamos a participar como lo hicimos en años anteriores, y por último en la primera semana de diciembre vamos a estar en Miami. Ese es un festival de arte internacional que se hace en Miami y hemos logrado que las flores se exhiban en ese festival. De manera que esas son las actividades que tenemos por ahora.

La economía va mejorando

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve el comportamiento de la economía, vamos mejorando?

ASM: Yo creo que vamos mejorando mucho, creo que hay más confianza del consumidor como lo muestran las encuestas, pero de todas maneras la economía ha sido muy golpeada y creo que esa reforma tributaria que se está planteando va a ayudar a la reactivación, y va a ayudar el hecho de que se mantengan esos subsidios y ese flujo de dinero a pesar del endeudamiento del país, eso es fundamental para poder impulsar más la reactivación. De manera que yo sí soy optimista en que se van a lograr porcentajes de crecimientos económico muy importantes para el país, si no aparece ninguna otra cosa absurda de protestas ni cosas de esas, que son las que han hecho más daño que el mismo covid-19.