Buscan alternativas para atraer inversión en mercado de capitales

ANTE la incertidumbre que se ha presentado en los últimos meses para atraer inversiones en sectores claves para la economía como la infraestructura, los servicios, la industria y el sector financiero, han surgido en el país varias alternativas principalmente del sector privado.

En distintos foros y eventos, surgen iniciativas que se deberían tener en cuenta ante las perspectivas económicas en un clima de desaceleración en el Producto Interno Bruto.

Una de ellas se presentó en el seminario “Mercado de capitales, ¿cómo atraer la inversión a Colombia?”, realizado por el centro de estudios económicos ANIF, y Fedesarrollo.

En el mismo, Michel Janna, presidente de Autorregulador de Mercado de Valores (AMV), dijo que “la promoción del mercado de capitales debe ser un objetivo de política pública. Debe haber espacios de trabajo conjunto entre autoridades y agentes de mercado”.

Señaló el experto que “el bajo ahorro agregado es la principal traba del desarrollo del mercado de valores colombiano. Y hay riesgos a la baja: desafortunadamente el crecimiento económico actual no va a permitir aumentar, los posibles impactos de la reforma pensional en el ahorro es una preocupación latente, y existen bajos incentivos al ahorro voluntario”.

Las reformas

En ese mismo sentido, Mauricio Santa María, presidente de ANIF, habló de tres grandes temas: cómo la macroeconomía afecta las decisiones de los inversionistas; las perspectivas en materia de inversión en un escenario de incertidumbre; y los efectos de la reforma pensional y sus efectos.

Entre otras cosas, aseguró que actualmente el diferencial de tasas nos beneficia, pero eso contrasta con la percepción de riesgo país que se ha deteriorado. También dijo que la combinación de un déficit fiscal y de cuenta corriente altos llevan a un escenario de vulnerabilidad externa alta, al tener una mayor necesidad de financiamiento.

“Con los ingresos más altos de la historia, en 2023 y 2024, vamos a tener sin embargo un déficit de alrededor de 4,5 puntos del PIB”, puntualizó.

Frente a los retos del mercado de capitales, precisó que "es necesario tener en cuenta factores como que en Colombia solamente el 0,5% de las empresas son grandes, y tenemos una informalidad empresarial de entre 50-60%”, dijo

En cuanto a la reforma pensional, aseveró que nunca ha estado de acuerdo con el sistema de pilares. “Sin importar el tope que se ponga (para las cotizaciones que se irían a Colpensiones), eso significa profundizar el régimen de prima media, que es insostenible en el tiempo”. Y explica que "con el umbral de 3 salarios mínimos, la reforma se llevaría el 91% del ahorro que hoy está en las AFP, con 2 se llevaría el 84% del ahorro y si se reduce a solamente un salario mínimo, se lleva el 49% del ahorro".

Altos costos

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, presentó igualmente un completo panorama macroeconómico y, entre otras cosas, opinó que "Tenemos un alto costo de capital, lo que es un desincentivo para la inversión y el ahorro, tenemos impuestos corporativos que no son atractivos y hay incertidumbre sobre la rentabilidad de inversión".

En el evento también participó César Ferrari, Superintendente Financiero, quien aseguró que “sin desarrollo de los mercados financieros, no es posible el desarrollo económico, porque no hay manera de promover ahorro y la inversión”.

Mencionó, asimismo, que el problema más grande en Colombia no es la inversión extranjera, es la inversión doméstica y, en este sentido, explicó que el consumo es muy alto en el país, por eso queda muy poco para el ahorro y la inversión. “¿Por qué no hay más inversión doméstica? porque no hay ahorro para financiar, y los proyectos no son suficientemente rentables”, concluyó.