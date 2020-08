Salvamento de empresas debe ser propósito nacional: ANDI

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce Mac Master, dijo en la clausura del V Congreso Nacional, que “debemos hacer del salvamento de empresas un propósito nacional. Unirnos en la defensa de múltiples empresas y empleos que se encuentran en dificultad en este momento, es mucho más efectivo salvar empresas existentes que crear nuevas. No podemos permitir que el trabajo de tantos, por tantos años se nos vaya a ir de las manos en 6 meses”.

Para lograr este objetivo, el dirigente gremial dijo que “hoy requerimos de un pacto nacional para defender la Constitución y sus principios fundamentales, nuestras instituciones, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de empresa, el medio ambiente, la lucha contra la inequidad, la reducción de la pobreza y la lucha contra la corrupción”.

Para lograr esta unión, Mac Master indicó que “los gremios somos voceros activos y lo seguiremos siendo, pero no podemos reemplazar a los partidos políticos. Estamos frente una situación que amerita pedirles que representen férreamente los principios económicos institucionales de nuestra Constitución y en los que creemos muchos colombianos”.

El dirigente empresarial hizo este reclamo al señalar que “con mucha frecuencia se oyen voces que preguntan dónde están los gremios ante situaciones de carácter esencialmente político. Por supuesto, siempre haremos la mejor defensa posible de los principios fundamentales de la sociedad, pero no tendremos opción de hacerlo totalmente sin la participación de los partidos que deberían también enarbolar estas banderas”.

Defensa

En este sentido puntualizó que “toda democracia requiere de posiciones diversas, de opiniones diferentes, de administradores del Estado y vigilantes de su gestión, pero también requiere de que los agentes que se desenvuelven en ella defiendan en bloque y con rigor los principios generales de la misma. Por eso debemos defender con decisión la institucionalidad del país; insistir en la lucha contra la corrupción pública y privada exigiendo el estricto cumplimiento de los códigos de ética y buen gobierno corporativo, como eje fundamental de la administración de lo público”.

Insistió el presidente de la ANDI que se debe “apostar por el fortalecimiento de los partidos como centros de pensamiento que aporten a la formulación de planes y programas para la superación de la pobreza; propiciar el rescate del servicio público de la justicia para que sea pronta y cumplida para todos, y no instrumentalizada como una herramienta de activismo político”.

Por otra parte, el dirigente manifestó que “el desempleo se constituye en una de las secuelas más graves que deja la pandemia por su efecto sobre la realidad de millones de colombianos. El sector empresarial es sin duda alguna el llamado a ser vehículo único a través del cual se puede mitigar este efecto”.

Sostuvo que ante esta situación “la única alternativa que tenemos es la de poner a las empresas en el eje de la actividad para que podamos generar mayor bienestar para todos y podamos alcanzar los niveles de competitividad que debemos tener para reactivar un país que todos sabemos que tiene mucho potencial. En esta crisis sin precedentes en la historia económica del país, se impone la construcción de soluciones concertadas entre los sectores público y privado”.

De allí que “se hace necesario acelerar la reactivación económica y crear las condiciones propicias para la recuperación del aparato productivo, fortalecer el empleo, incentivar el consumo y sobre todo, tratar de recuperar lo perdido en términos de lucha contra la pobreza y equidad. Hoy tenemos que concentrarnos en sacar adelante los nuevos desafíos de la pandemia con el trabajo mancomunado del Estado y sus interlocutores válidos, al tiempo que no podemos olvidar los grandes pendientes del país, las grandes discusiones. Tenemos derecho a equivocarnos, pero no tenemos el derecho a no intentarlo”.

Mac Master añadió que “del éxito de la recuperación económica y social depende la suerte colectiva. Si al Gobierno le va bien, nos va bien a todos. Los enemigos de las libertades públicas están al acecho, buscarán sacar partido en forma egoísta de las dificultades vendiendo un discurso engañoso. Todos los colombianos demócratas, sin importar en qué lugar del espectro ideológico nos encontremos, debemos unirnos alrededor de los fundamentos de nuestra sociedad, de nuestra Constitución con férrea decisión”.

Para rematar su intervención en el Congreso, el dirigente empresarial sostuvo que “estamos frente a un momento histórico, debemos enfrentarlo con grandeza, tenemos que lograr que las próximas generaciones se sientan orgullosas de esta, que no solo salió bien librada de esta emergencia, sino que además fue capaz de caminar hacia el desarrollo con equidad, responsabilidad ambiental y consciencia social”.