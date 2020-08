1.700 rappitenderos promueven cuidado en la Capital

En el marco del programa, Bogotá Cuidadora, ya se han formado cerca de 9.500 “promotores del cuidado”, entre los cuales se encuentran los domiciliarios de la plataforma de Rappi y de otras como Domicilios.com y asociados a Fenalco.

De esta manera, con la entrega efectiva de kits de autocuidado a 40 rappitenderos certificados como “promotores del cuidado”, ayer, el Distrito alcanzó las 1.700 sensibilizaciones a personas vinculadas con la plataforma de domicilios Rappi, en buenas prácticas de cuidado que podrán ser replicadas e implementadas en sus lugares de trabajo, barrios y comunidades.

“Los domiciliarios han adquirido una importancia enorme en el marco del Covid-19 porque el confinamiento en casa han hecho que ellos tengan un protagonismo especial en la vida cotidiana de las personas. Estamos celebrando que dentro del grupo de Rappi, que es uno de estos grupos de domiciliarios, hay 1.700 personas que ya están capacitadas como promotores de autocuidado, como promotores de salud en medio de esta pandemia”, precisó ayer en horas de la tarde el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez, desde Usaquén.

A este respecto, la Secretaría Distrital de Salud reconoce el rol fundamental del oficio que cumplen los rappitenderos y domiciliarios, para garantizar que la mayor parte de la ciudadanía pueda adquirir productos vitales quedándose en casa en medio de la emergencia sanitaria.

“Hoy estamos haciendo realidad nuestro profundo convencimiento de que si no es de la mano de la ciudadanía, no lo vamos a lograr. Esto no lo puede hacer solo la Secretaría de salud y esto no lo hace solamente el equipo de la Alcaldía Distrital. Esto lo hacemos entre todos y hay agentes sociales que están cobrando en estos momentos particular relevancia: el tendedero, la persona que administra una panadería, la persona que tiene una farmacia y los domiciliarios”, añadió el Secretario.

Alta exposición a contagio

Frente a los sectores con mayor riesgo de contagio, la Secretaría también es consciente de la alta exposición a la que están sometidos los domiciliarios, quienes están en contacto permanente con todo tipo de personas al realizar su labor. Por eso mismo estableció una alianza con esta plataforma, como parte de la estrategia de promoción del autocuidado.

Adicionalmente, la entidad ha venido realizando las mismas capacitaciones con otras plataformas y agremiaciones como Domicilios.com y Fenalco, incluso con domiciliarios de comercios locales. En esta primera etapa, el programa Bogotá Cuidadora ya cuenta con cerca de 9.500 personas certificadas como multiplicadoras de buenas prácticas para la prevención del Covid-19.

Dentro de los ciudadanos que hoy se encuentran sensibilizados están tenderos, droguistas, taxistas, líderes sociales y religiosos, miembros de la Fuerza Pública, comerciantes y domiciliarios.

La primera meta de esta estrategia, que se lanzó el pasado 18 de julio, es formar a 11.000 “promotores del cuidado” que repliquen esta información para crear conciencia de la importancia de los protocolos de bioseguridad y del cuidado personal.

Cabe recordar que las sensibilizaciones se están realizando territorialmente con funcionarios de la Secretaría que visitan los diferentes locales comerciales y tiendas, de 19 localidades de Bogotá; también, se están realizando de manera virtual, con charlas para sectores económicos, grupos sociales y organizaciones de la sociedad civil a través de la plataforma.

Toda ciudadana o ciudadano puede certificarse como “promotor del cuidado” en la página del Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud (Cdeis).

“Nos da mucho gusto, como lo estuvimos hace algunos días en el 20 de julio, estar acá, en la localidad de Usaquén, diciéndole a todas y cada una de las personas de Bogotá que tenemos que cuidarnos, no importa en dónde vivamos o qué tipo de actividad realicemos: el autocuidado llegó para quedarse y con él vamos a poder pasar esta pandemia”, finalizó diciendo el funcionario Distrital.