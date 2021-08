Bogotá habilita certificado digital de vacuna covid

Un aplicativo para la generación del certificado digital de la vacunación contra el covid-19 puso a disposición la Secretaría de Salud de Bogotá con el fin de facilitar y garantizar el acceso a una información veraz para evitar fraudes y adulteraciones.

En ese sentido, para generar y descargar este documento, la ciudadanía que se haya vacunado en Bogotá, deberá entrar a www.saludcapital.gov.co y en el banner "Consulta tu certificado de vacunación COVID-19", ubicado en la parte superior de la pantalla.

Posteriormente, podrá ingresar al aplicativo PAI Distrital y solo ingresando el tipo y número de cédula, acceder al certificado.

No obstante, es importante mencionar que las personas que se hayan vacunado en la red de prestadores de servicios de Sanitas, Colsubsidio y Ecopetrol o que no encuentre el registro en el aplicativo, deben contactar a su EPS para obtener el documento digital, dado que esta información no se encuentra disponible en el PAI Distrital.

De acuerdo con el programa de inmunovigilacia que desarrolla el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital, los grupos etários que participaron en el estudio que pretende monitorear la respuesta inmune de las personas vacunadas, hay evidencia de producción de anticuerpos.

Por lo tanto, la entidad hace un llamado a los bogotanos a recibir el biológico contra el covid-19 y así evitar la propagación del virus y salvar vidas.

Frente al caso particular de Sinovac, se observaron resultados positivos entre quienes fueron inmunizados con esta vacuna. Por ejemplo, del grupo de personas mayores de 80 años que hicieron parte del estudio, menos del 2 % se enfermaron de Covid-19 y ninguno de ellos falleció.

Por otro lado, cabe recordar que se realizará un barrido vacunal de la ciudad a partir del martes 17 de agosto, con las vacunas del esquema PAI y COVID-19 llevando a las instituciones educativas públicas y privadas e instituciones de protección, la inmunizante a niñas y niños de la ciudad y a personas mayores de 25 años.

Se aplicarán todos los biológicos contra enfermedades como sarampión, rubéola, tosferina, parotiditis (paperas), influenza, hepatitis A y covid-19.