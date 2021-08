Radican proyecto de ley que reglamenta a Región Metropolitana

Este martes la alcaldesa mayor, Claudia López y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, encabezan la radicación del proyecto de ley orgánica que reglamentará a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (la primera del país) en temas clave como transporte y movilidad, medio ambiente, servicios públicos, desarrollo económico regional y reactivación económica, abastecimiento alimentario, seguridad y convivencia.

A este respecto es importante recordar el proceso que ha tenido esta iniciativa, para entender la trascendencia de lo que se radica este martes.

El 19 de agosto de 2019 la bancada por Bogotá radicó, ante la Cámara de Representantes, un proyecto de acto legislativo para dar vida a una figura política que permita la eventual creación de la Región Metropolitana de la Sabana. A comienzos de marzo de este año la iniciativa ya había surtido los ocho debates reglamentarios y ya había sido sancionada por el presidente Iván Duque.

En su intervención, la alcaldesa Claudia López dijo "esta no es un área metropolitana a la que le pusimos el nombre de regiones respuestas la primera región metropolitana de Colombia una en condiciones de igualdad al distrito capital a los municipios de Cundinamarca".

A renglón seguido, agregó que "con respeto y sin violar la autonomía territorial de cada municipio, sin anexar a nadie, respetando su autonomía municipal, su historia y su contribución. Esta es una región tan importante para los temas de movilidad, seguridad, servicios públicos, ordenamiento territorial y el tema del abastecimiento alimentario".

En ese sentido, López resaltó que los campesinos cundinarmaqueses son quienes ponen la comida en las mesas de los bogotanos y son protagonistas, pues esta ley consagra a dos agencias regionales fundamentales los puntos la de movilidad.

"Sin duda es una de las principales y más urgentes desafíos de nuestra región punto producimos un tercio del pedido de Colombia y tenemos las peores vías del país en materia de acceso para llegar a la ciudad de Bogotá", agregó.

A su vez, resaltó que es la primera vez en la historia en que la capital hace parte de la contribución para que esos desarrollos movilidad sean de escala regional y no sólo de un municipio.

"Estamos creando una agencia regional de movilidad que, en adelante, se ocupará de sacar adelante los proyectos de integración regional, el Regiotram de occidente, el del Norte y los deben conectar nuestra región como el cable entre Ciudad Bolívar y Soacha", señaló.

López también se refirió a este proyecto como una iniciativa encaminada en acabar con la centralización y aprender a trabajar en conjunto.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dijo que todos los municipios de su departamento van a participar en este proyecto.

"Un agradecimiento especial a quienes creyeron en la región metropolitana, inclusive cuando los gobiernos departamentales y distritales no tenían consenso", señaló.

En ese orden de ideas, añadió que este comenzó antes de que iniciarán "nuestros periodos constitucionales, por iniciativas de congresistas convencidos de que este era un proceso que tenía que ir más allá".

"Por eso cuando nos reunimos por primera vez en noviembre antes de tomar posesión de los cargos, hablamos de reglas claras básicas. Cundinamarca no quiere ser más que nadie pero tampoco menos y eso es lo que hemos encontrado en la redacción de este texto", afirmó.

Además, rescató que "la redacción de este acto legislativo tuvo enemigos que generaron desconfianza y desinformación y pretendieron detener este proyecto. Hoy y en estos días se ha evidenciado que el desinflamar, calumniar y generar odios tarde o temprano se devuelve y se devuelve con más fuerza".

De igual manera, la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, señaló que han sido tres años de trabajo conjunto en esta iniciativa que este martes es radicada en el Congreso.

"Primero pensando en la discusión técnica de cómo superar las barreras políticas para construir un acuerdo justo en esta región y luego desde el trabajo político en el Congreso", dijo.

Adicionalmente, agregó que "al tramitar este acto legislativo habría, por primera vez, la posibilidad de pensar en la figura de asociatividad para el territorio".

"Quienes hemos nacido en esta ciudad sabemos de primera mano que nuestro alimento que nuestro territorio no se alimenta solo, que solo tiene una estructura de acceso al agua y al aire puro gracias al hecho de que habitamos la grandeza ambiental del territorio de Cundinamarca que nos rodea", afirmó Goebertus.

El proyecto

Lo que plantea la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca es un modelo asociativo consagrado en el Artículo 325 de la Constitución Política, que busca integrar al Distrito Capital con los municipios de Cundinamarca y con su Gobernación.

Específicamente esta unión permitirá una articulación en la toma de decisiones de política pública entre la región de Cundinamarca y la capital, con base en las necesidades y potencialidades de cada territorio, y de fondo plantea un esquema de coordinación y de complementariedad para hacer más eficientes áreas como las de servicios públicos y aspectos ambientales que históricamente han sido problemáticos.

Para ello, la Región Metropolitana incorpora en su esencia un órgano máximo de gobierno en el que tienen una participación igualitaria los municipios que la conforman, para tomar decisiones articuladas, respetando la autonomía regional.

Esto es más fácil de explicar al revisar comparativamente las bases que sustentan la consolidación de una región y un área metropolitana (como la del Valle de Aburrá).

Para Bogotá y Cundinamarca se tomó la decisión de una figura de región y no de área porque esta última promueve la integración de municipios colindantes a un municipio núcleo, mientras que la región metropolitana no contempla la existencia de este último, es decir, no privilegia a una entidad territorial por encima de las demás y no autoriza la anexión de municipios.

En desarrollo..