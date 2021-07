Comisión de Hacienda votará este miércoles el rescate social

Este martes se retomó el debate sobre el plan de rescate social en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá. En la discusión, que se extendió hasta pasado el mediodía (luego de que se votara el recurso de apelación que interpuso el concejal Carlos Carrillo), hizo su presentación la Administración Distrital y respondió preguntas de los cabildantes.

No obstante, la votación del proyecto no se alcanzó a realizar y la misma quedó para este miércoles.

Frente a la exposición del gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, varios concejales manifestaron dudas y pidieron que se aclarara si efectivamente en septiembre sí cerraría el sistema si no se aprueba el plan en cuestión, pues de acuerdo con varios cabildantes, la administración está generando pánico.

“En caja quedan $153.277 millones y creo que una de las formas de mostrar que eso alcanza hasta finales de agosto es así: un mes de operación es más o menos ese número: entre $100.000 y $150.000 millones. Por eso lo que tenemos nos alcanza hasta finales de agosto. Eso es lo que tenemos en caja del Fondo de Estabilización Tarifaria (cuyo déficit este año es de cerca de $2.4 billones) que ya se está agotando, a pesar de la transferencia transitoria de recursos que hemos hecho este año”, dijo Ramírez.

Añadió que este año ha habido dos puntos críticos de la pandemia: el segundo pico en los primeros meses y el tercer pico que se alargó mucho más y que alteró el comportamiento proyectado de la demanda, sumado a la vandalización del sistema.

Frente a las mesas de negociación con los operadores privados para renegociar los contratos, el gerente dijo que ha habido distintas reuniones. Ellos han mandado cartas alegando una importante reducción en sus ingresos en lo corrido de este año y en las siguientes mesas deberá garantizarse el servicio en el tiempo que quedan de operación.

Intervención de Carlos F. Galán

Punto aparte, sumándose a lo que dijeron la mayoría de los concejales, el excandidato a la Alcaldía, Carlos Fernando Galán, le hizo un llamado de atención a la administración por dos fuentes: en primer lugar, por la mentira de no haber dicho que más del 60% del rescate social se iba a destinar a Transmilenio, y luego por la “injusta” presión impuesta por la Alcaldía al Concejo, cuando es responsabilidad de la Administración Distrital, quien tras 19 meses no tiene un plan claro frente al sistema de transporte masivo, salvarlo.

“La Alcaldesa no mencionó, ni una sola vez, ni en el video ni en la intervención en el Tintal, al sistema de transporte público ni a Transmilenio. En ningún momento. Entonces llamó la atención que, cuando radicaron el proyecto de acuerdo, nos encontramos con que el 60% de los recursos eran para el sistema de transporte público. Aquí no estamos hablando de un cambio en el proyecto; no. Las críticas en el pasado de esta administración al sistema de transporte, la llevaron a evadir la responsabilidad de decirle la verdad a la ciudad y decirle exactamente para qué se requerían los recursos”, comenzó su intervención el concejal Galán.

Además dijo que no es claro cuál es el plan y la visión de esta administración frente al sistema integrado de transporte masivo. Por lo mismo, planteó una serie de preguntas a la Administración Distrital que, de acuerdo con él no han sido resueltas y que se deben responder: ¿qué han hecho frente a la apuesta de renegociar los contratos con los operadores privados? ¿en qué se ha avanzado? ¿qué dificultades plantea ese tema? ¿por qué no presentan una gráfica clara y concreta de los recursos que se requieren para este año? ¿exactamente qué rescatará el Gobierno nacional?

Argumentando que no había habido un mandatario que tuviera el apoyo que ha tenido la alcaldesa Claudia López en materia de financiamiento (en referencia al cupo y a todo lo que ha pedido) Galán señaló que no es justo que la presión del rescate a TM recaiga sobre el Cabildo.

“Nosotros representamos a la ciudadanía. A nosotros no nos pueden llegar a última hora a meter una presión de este tipo, sin haber alertado a fondo sobre cuál es el reto que tiene el sistema por cuenta del covid y del déficit que traía previamente. Aclárennos las cifras porque el déficit ya venía antes de la pandemia. La responsabilidad es de esta Administración, que lleva 19 meses y no ha sido capaz de trabajar, desde el punto de vista de la planeación, de manera adecuada y no ponernos, como lo están haciendo, en el borde del abismo diciendo que si no lo hacemos se acaba el sistema de transporte. Estamos dispuesto a apoyar, pero con un plan concreto que responda todas las preguntas, y por escrito”, finalizó diciendo el concejal Galán.

Moción de orden

Punto aparte, en la sesión de este martes también hubo una moción de orden, pues varios concejales coincidieron en que el secretario de Movilidad no estaba poniendo atención y no estaban ni el secretario de Gobierno ni el gerente de Transmilenio.

“Le pedimos a estos miembros de la administración que permita el trámite y no siga interrumpiendo las cosas”, indicó el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, quien estuvo secundado por la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, quien dijo que las trabas en la discusión de este proyecto de acuerdo han sido resultado de la Administración Distrital. “El saboteo es del gobierno”.