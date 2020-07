Presentan equipo que concertará aportes ciudadanos al POT

Esta semana, la Secretaría Distrital de Planeación puso a disposición de la ciudadanía el Mapa Virtual interactivo denominado “Tu aporte, tu territorio”, que permitirá a quien lo consulte navegar digitalmente por la ciudad, las localidades y los barrios, con el fin de reportar sus necesidades en materia de ordenamiento territorial.

¿Con qué finalidad? Que más gente participe y aporte a la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que la Administración Distrital de Claudia López presentará durante el primer semestre del año entrante.

Tu aporte tu territorio, se trata de una herramienta de fácil acceso que se convierte en un nuevo canal para que la ciudadanía contribuya con su aporte en el proceso de revisión del diagnóstico del POT que actualmente realiza Bogotá.

La navegación se ha dispuesto para que se haga de forma lúdica y pedagógica. Una vez se ingresa a la plataforma, se digita la dirección o el sitio de interés donde se quiere hacer un aporte en relación con los ejes orientadores: Región, Estructura Ecológica Principal, Población, Movilidad, Revitalización y Sistema de Cuidado.

Es importante recordar que la Secretaría está adelantando el proceso de revisión general del POT y para llevar a cabo la formulación debe surtir tres fases que ordena la ley: formulación, concertación y consulta, además de la aprobación.

Finalmente, el conjunto de aportes que la ciudadanía registre en el Mapa Virtual “Tu aporte, tu Territorio”, orientará a la Administración en la toma de las decisiones acerca del desarrollo y mejoramiento de parques, andenes, ciclorrutas, centros de atención a la población, vías, servicios públicos, equipamientos para la Capital del país, entre otros aspectos.

Concertación

“Vamos a hacer por primera vez un POT Bogotá concertado con la ciudadanía y autoridades de Cundinamarca y municipios. Hemos acordado con el señor gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que este maravilloso equipo liderará las convocatorias, diálogos y acuerdos para la concertación regional del Plan de Ordenamiento Territorial”, precisó ayer la alcaldesa de Bogotá, quien introdujo al grupo de expertos que se encargarán de la concertación del mismo.

Se trata, por supuesto, de la secretaria Distrital de Planeación, Adriana Córdoba; César Carrillo, director de economía rural y abastecimiento alimentario de la SDDE; Carlos Amaya, asesor para la asociativa y Dad Regional, además de Patricia González, secretaria de Integración Regional del departamento de Cundinamarca.

Adicionalmente, la Alcaldesa precisó que esta Administración Distrital le dedicará los próximos tres meses a escuchar y concertar con la ciudadanía, así como todos los actores tanto públicos como privados en Bogotá y la Región, sobre el ordenamiento del territorio de la ciudad de Bogotá, para “luego haremos la respectiva concertación ambiental en la Corporación Autónoma Regional y el primer trimestre del año entrante lo radicaremos en el Concejo de Bogotá”, institución frente a la cual López refirió algunos de los trabajos que adelantará en este 2020.

“Este año presentaremos al Concejo de Bogotá proyectos cruciales para la ciudad como la armonización presupuestal, los incentivos tributarios, el cupo de endeudamiento, las vigencias futuras y el presupuesto. Así mismo, este año avanzaremos en la concertación del POT que radicaremos el primer trimestre del año entrante.

Para la secretaria Adriana Córdoba, el reto más grande que tiene en estos momentos la Capital del país está en lograr las tres sostenibilidades: ambiental, económica y social.

“Pero que tengamos un Plan de Ordenamiento Territorial como el que tenemos hoy -el 190 de 2004- no es un obstáculo para lograr esa sostenibilidad. Explico: lo que no nos ha permitido una sostenibilidad equilibrada entre lo ambiental, lo económico y lo social ha sido que no hemos respetado precisamente la norma”, le dijo a EL NUEVO SIGLO Córdoba el pasado 15 de marzo.

En su momento, también refirió que para este nuevo POT la Administración Distrital va a tomar lo mejor de las diferentes propuestas de los planes ya existentes, “es decir que, tomaremos cosas del 190, del Mepot, la propuesta de ordenamiento de Gustavo Petro