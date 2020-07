Duque pide fortalecer las medidas de bioseguridad en casa

El presidente Iván Duque reiteró que en las próximas horas impugnará el fallo de tutela que homologa los tiempos de actividad al aire libre de las personas mayores de 70 años.

Duque recordó que los mayores de 70 años representan 7% de contagios y 49% de muertes y 35% de ocupación UCI. Si le da Covid la posibilidad e morir es del 30% y si es de 80 años es del 40%.

"La probabilidad de terminar en UCI es mayor al 70% cuando se pasa de 70 años de edad. Por eso dijo que el fallo de tutela lo respeto, peor me parece absurdo, contrario a la evidencia científica", dijo.

El jefe de Estado agregó: "Quiero ser franco: la pandemia no es igual en todos los sectores de la población. Por eso vemos que allí tenemos que hacer un esfuerzo mayor, nunca tratando de molestar, hacer sentir mal, discriminar. Nuestro mensaje para ellos es, en lo posible, quédese en casa".

Duque hizo un llamado a fortalecer medidas de prevención en el hogar, limitar al máximo las expresiones de afecto como besos y abrazos. De hecho, comentó que a él ya le han practicado seis pruebas de Covid, lo que demuestra que "las medidas de bioseguridad son muy efectivas".

En ese sentido, el ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, explicó que el fallo de tutela "desconfigura todos los principios básicos de la salud pública porque el virus es diferencial: hace más daño a los adultos mayores, en especial en los pulmones y sistema respiratorio por la edad del paciente y el envejecimiento. Eso es lo que buscamos proteger".

Los estudios epídemiológicos muestran 490 municipios No Covid donde se dará más rápido la apertura de las actividades sociales y económicas conservando siempre la prohibición de aglomeraciones. Están los de 290 de mediana afectación que no han registrado afectaciones recientes, y los 170 de baja afectación es decir que en las últimas dos semanas no han registrado casos positivos.

Levantamiento del aislamiento preventivo.

Por su parte, Daniel Palacios, viceministro del Interior, explicó que a la fecha 150 municipios han solicitado planes piloto para restaurantes 140 para iglesias y 45 aprobados de ambos, en especial de No Covid.

"Hoy tenemos tres categorías de municipios: No Covid, los moderados y de baja afectación, y los de alta afectación. A partir del 15 de julio existirán unas restricciones diferenciadas, todas propuestas por los alcaldes al Ministerio del Interior para autorizar esos protocolos", dijo.

Los de baja afectación y No Covid tendrán una apertura general pero con prohibición de aglomeración.

Pilotos de transporte.

A su turno, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó los alcances de los protocolos para la reapertura de los servicios aéreos y terrestres de pasajeros.

En ese sentido, la ministra explicó que el transporte terrestre se podrá dar a solicitud de los alcaldes de salida y de llegada siempre que tenga autorización de los Ministerios de Transporte y Salud, y que sea en municipios No Covid.

Sin embargo, la funcionaria insistió en que es necesario cumplir todos los protocolos de bioseguridad que se han socializado en las últimas semana, pues se trata de unas medidas estudiadas con altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la reapertura de estos sectores pero, sobre todo, la protección de la vida.

Reapertura en educación.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, se refirió a los trabajos previos que se están realziando de forma diferenciada en las tres clases de municipios para que cuenten con todos los protocolos de bioseguridad.

"De las 96 Secretarías de Educación una tercera parte ya presentó la propuesta: combinar presencialidad, alternancia, y una forma mixta. estamos hablando de protocolos de bioseguridad, alimentación y transporte", explicó.

Respecto de la educación superior, la ministra dijo que ya son 153 instituciones educativas las que han presentado los protocolos de reapertura, y de ellas 114 ya recibieron el permiso para realizar trabajos en laboratorio.

Los demás grupos comenzarán en las próximas, siempre que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad.

También dijo que las demás líneas de crédito para educación superior están activas a través del Icetex, y a la fecha ya hay 71.642 beneficiarios.