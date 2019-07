Solo el 25% de jóvenes se pensionará: Fasecolda

Una panorama sobre la situación pensional en el país mostró Fasecolda, el gremio asegurador, quien advirtió que si el sistema continúa como está actualmente, solo uno de cada tres jóvenes logrará una pensión para su vejez, es decir tan sólo el 25%.

Según Mario Cruz, director de la Cámara de Seguridad Social del gremio, esto se debe a la precariedad laboral y a la falta de estabilidad, entre otros factores. Igualmente señaló que los jóvenes no cotizan pensión porque no prevén su futuro o simplemente no cuentan con los recursos suficientes para el hacer el aporte.

“Podríamos decir que, prácticamente, una persona en Colombia tiene más probabilidad de pensionarse conforme gane más, debido a la estabilidad que ello le genera”, señaló.

Sobre los datos de la población en general, Fasecolda reveló que en los últimos seis años, 660.000 colombianos no obtuvieron pensión, mientras que solo 389.000 lograron acceder a ella, es decir, solo un 37 por ciento.

Según el reporte, “en Colombia, una de cada dos personas trabaja de manera informal o no tiene los suficientes incentivos para cotizar a la pensión”.

Por otro lado, el año pasado, seis millones de colombianos cumplieron con el requisito de la edad para pensionarse y tan solo dos millones lo hicieron. "Ello indica que uno de cada tres colombianos tiene acceso a una pensión contributiva", señaló Cruz.

A lo anterior, se suma que cada vez la expectativa de vida es mayor pues de cada 100 hombres, 89,7 alcanzan la edad de pensión (62 años), mientras que por cada 100 mujeres, 96 alcanzan la edad de pensión (57 años).