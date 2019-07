Rechazan apelación de extradición de Andrés Felipe Arias

La apelación interpuesta por la defensa de Arias para evitar su extradición a Colombia fue rechazada por la Corte de apelaciones de Atlanta, Estados Unidos.

El alto tribunal en su pronunciamiento indicó que sí existe tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos, y dejó la decisión final en manos del Departamento de Estado de ese país.

"Al final del día, no consideramos ni decidimos si Estados Unidos debe extraditar a Arias. De hecho, no podemos; ese juicio recae sólo en el Poder Ejecutivo", señaló la corte este lunes. "Conscientes de nuestro modesto papel, sostenemos simplemente que la ley no lo excluye" de la extradición, agrega el texto.

El pasado mes de febrero, este Departamento había aseguro que no se opondría a la extradición de Arias para que este cumpla con los 17 años de sentencia en su contra por el llamado caso "Agro ingreso seguro".

"Concluimos que la evidencia cumple con los requisitos del Tratado para extraditar a personas que ya han sido condenadas (...), cuando una solicitud de extradición se relaciona con una persona condenada, como Arias, la parte solicitante debe presentar solo una copia de la sentencia", declaró en ese entonces la Corte.

El caso de "Agro Ingreso Seguro" se refiere a unos préstamos a bajo interés que el Gobierno otorgaba a través de un organismo del sistema interamericano a pequeños agricultores para que compraran sistemas de regadío. En la sentencia se declará que dichos créditos fueron usados fraudulentamente por grandes terratenientes cuando Arias era ministro

Arias esta en Estados Unidos desde 2014, donde pidió asilo político, no obstante en 2016 fue arrestado en razón de una solicitud de extradición presentada por Colombia.