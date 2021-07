Alcaldía y Gobierno sellaron acuerdo que garantiza cinco megaobras

La alcaldesa mayor, Claudia López, el presidente de la República, Iván Duque, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, presentaron la Red de Movilidad Multimodal Bogotá-Región proyectada al año 2035, que incluye cinco megaproyectos estratégicos, financiados vía Conpes, para el transporte público local y regional.

Dichos proyectos deberán cumplir con los requisitos vigentes establecidos por el Gobierno Nacional para acceder a la cofinanciación.

Se trata de la segunda línea del Metro de Bogotá (Suba – Engativá); del Regiotram del Norte; de la extensión de la troncal para la Av. Ciudad de Cali (a calle 80); la extensión de la Línea 1. del Metro de Bogotá (en el norte de la ciudad) y el Borde Occidental de la Calle 13.

Otras obras priorizadas en la Red de Movilidad Multimodal son los cables aéreos de San Rafael, San Cristóbal, Juan Rey, Ciudadela Sucre y Potosí, Sierra Morena, la Cicloalameda El Porvenir y la conexión Codito–La Calera.

“Este es un día especialmente feliz para Bogotá-Región. Bogotá se tomó 60 años para tener la primera línea del Metro, ahora en año y medio con ayuda del Gobierno y la Gobernación de Cundinamarca, planeamos la red multimodal con financiación compartida, movilidad limpia y sostenible” manifestó ayer la alcaldesa mayor, Claudia López.

Así mismo, se prevé que a 2027 esté lista la Línea 1 del Metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente, la troncal de la Av. 68 y Av. Ciudad de Cali hasta la Av. Las Américas; la ampliación de la Autopista Norte y la Carrera séptima; la cicloalameda Medio Milenio, y los cables aéreos de Usaquén en El Codito, el cable Reencuentro Monserrate y San Cristóbal- Altamira.

“En un tiempo récord Cundinamarca, Bogotá y la Nación, hemos logrado establecer esta visión de largo plazo para nuestro sistema de transporte. Construir sobre lo construido es la solución para todo, los sistemas de transporte no son de un Gobierno son de y para una ciudadanía”, destacó la Alcaldesa Mayor.

Compromiso del Gobierno nacional

El Gobierno nacional previamente ha ratificado su compromiso con la Región Bogotá-Cundinamarca mediante el apoyo a sus estrategias de movilidad y ha cofinanciado proyectos específicos como Transmilenio (fases I, II y III), la extensión de la Troncal NQS a Soacha (fases I, II y III), la Primera Línea de Metro de Bogotá-Tramo 1 (PLMB-T1), el Regiotram de Occidente y las Troncales Alimentadoras de la Av. 68 y la Av. Ciudad de Cali.

“Lo que hoy estamos presentando no es una visión, estamos presentando una realidad. La diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha. Aquí estamos cumpliéndola. Son estos proyectos los que hoy definen y definirán una Nación que en medio de la pandemia fue capaz de salir adelante con los proyectos más ambiciosos y de mayor inversión en la historia de nuestra capital, de nuestra Región Metropolitana, pero sobre todo de nuestro país”, expresó el presidente de la República, Iván Duque.

Igualmente, destacó que este es un Conpes “de más de $30 billones y estamos hablando de los grandes corredores de carga y de pasajeros que van a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región”.

En ese sentido el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García consideró que se está “materializando en tiempo récord obra y proyectos que duraron más de una década en estructurarse. Estamos dejando un legado real y concreto que va a trascender su gobierno y los nuestros, y que van a generar dignidad y mayor progreso a nuestra región”, e igualmente se mostró de acuerdo, entre otras cosas, “en comenzar a trabajar por esa visión a largo plazo, por esa tercera línea de Metro a Soacha”.

“A partir de hoy esto ya no es un sueño, ya no es un slide, ya no es un power point, es un Conpes, es decir, un compromiso de política pública a largo plazo entre la Nación, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor”, finalizó diciendo la mandataria.

Proyectos financiados vía Conpes

Línea de metro Suba-Engativá: La nueva línea, cuyo costo se estima en aproximadamente $13 billones, comenzará en la localidad de Chapinero donde se conectará con la PLMB-T1, y atravesará las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Suba hasta llegar al sector de Fontanar del Río en el extremo noroccidental de la ciudad. Ahí estará ubicado el patio taller de esta nueva Línea que en total tendrá una extensión de 15,8 kilómetros de los cuales, la gran mayoría serán subterráneos.

Extensión Av. Ciudad de Cali: En complemento al desarrollo de la línea del metro hacia Suba y Engativá, se establece la necesidad de dar continuidad a la avenida Ciudad de Cali entre la calle 26 y la calle 80. Este corredor permitirá que se integren usuarios de las localidades de Engativá y Fontibón con la Línea 2 de metro, y complementará la Av. Ciudad de Cali, Tramo 1, entre la Av. Las Américas y la Av. Circunvalar del Sur, que cruza las localidades de Bosa y Kennedy mejorando la conectividad con el municipio de Soacha.

Regiotram del Norte: Con el desarrollo de este proyecto preliminarmente denominado Regiotram del Norte, se provee una opción sostenible de transporte que conecte los municipios aledaños con Bogotá. Su trazado inicia en el km 5 del actual corredor férreo, en cercanía al centro comercial Gran Estación (calle 26) de Bogotá, y transcurre en el sentido norte por la Av. Novena hasta llegar a la estación La Caro. Ahí se desvía para continuar hacia Chía, Cajicá y Zipaquirá, donde termina en el km 53.

Borde Occidental: La calle 13 o Av. Centenario, una de las principales vías de conexión entre Bogotá y los municipios del occidente, junto con el proyecto ALO Centro y el interconector de la calle 80. El circuito borde occidental mejorará los accesos y pasos urbanos entre Bogotá y los municipios en beneficio de 1.300.000 habitantes de las localidades de Fontibón, Puente Aranda y Engativá. La construcción del circuito contribuirá con la reactivación económica de la ciudad y la región generando alrededor de 80.000 empleos (51.112 en calle 13 y 25.382 en la ALO centro).