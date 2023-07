Estados Unidos, país que más compra productos colombianos

CON COMPRAS del 26% del total exportado al mundo por Colombia, Estados Unidos es el principal país que adquiere productos nacionales. De acuerdo con el reporte del DANE, hasta mayo de 2023, las exportaciones llegaron a US$ 5.310,2 millones presentando un retroceso de 11% frente al mismo período de 2022 cuando alcanzaron US$ 5.966,6 millones. El descenso se explica por una menor dinámica del sector minero-energético de -27,3% por valor de US$ 2.009,9 millones.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo que “a pesar de la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos, este país se mantiene como el principal socio comercial de Colombia, consolidando el 26% del total de la canasta exportadora y en donde el sector no minero-energético sigue presentando un alza. En los primeros cinco meses de 2023, registró ventas por el orden de US$ 3.300,3 millones, un crecimiento de 3,1%; a pesar del alza enfrenta retos importantes”.

Dentro de las principales alertas, Lacouture indicó que: “Llama la atención que el sector agrícola ha caído 9,2% de US$ 1.983,6 millones entre enero y mayo de 2022 a US$ 1.800,8 millones, explicado por un menor dinamismo en venta de flores por cuenta de mayores costos en la cadena productiva. También, se está presentando afectación en el sector cafetero por menores niveles de producción y bajas en los precios por carga. La inflación sigue impactando sectores”, afirmó.

Productos

A pesar de las complejidades, los principales productos que han presentado una tendencia alcista han sido bananos frescos que pasaron de US$ 55,2 millones en los primeros cinco meses de 2022 a US$ 59,4 millones en el mismo tiempo de este año, un crecimiento de 7,7%; extractos y esencias de café se alzaron 14,3% por el orden de US$ 58 millones; filetes de tilapia por valor de US$ 29,6 millones aumentaron 59%; azúcar de caña sólida (+44,3%); frutas y partes preparadas o conservadas (+23,6%); café soluble liofilizado (+55,6%); plátanos frescos (+350,8%); claveles frescos (+4,2%); grasas y aceites animales o vegetales (+236,4%); y aceite de palma en bruto (+100%), entre otros.

“En la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, hemos identificado oportunidades para que el sector agroindustrial pueda crecer sus exportaciones a Estados Unidos en hasta un 250% en los próximos cuatro años. Para lograrlo, es importante fortalecer la cadena productiva, aumentar su competitividad con mayor tecnología y una estrecha articulación público-privada”, afirmó la presidente de AmCham Colombia.

Al mirar por productos del sector manufacturero, los principales crecimientos destacaron en puertas, ventanas y marcos de aluminio que ascendieron 66% al pasar de US$ 185,7 millones entre enero y mayo de 2022 a US$ 308,3 millones en el mismo escenario de este año; transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 1.000 kva, pero inferior a 10.000 kva pasaron de US$ 5 millones a US$ 27,1 millones, un alza de 438%; neumáticos nuevos de caucho por valor de US$ 19,7 millones (+49,6%); ropa de tocador o de cocina de algodón (+25,4%); ferroníquel (+34,9%); tapas de plástico (+39,5%); transformadores de dieléctrico líquido, de potencia inferior o igual a 650 kva (+33.443,2%); placas y hojas lisas de vidrio colado (+81,3%); ácido cítrico (+97,3%); y conductores eléctricos de aluminio (+98,3%), entre otros.

Coordinación

“Estas cifras llaman a una mayor coordinación público-privada para que la hoja de ruta fomente el desarrollo del sistema productivo y dé un mayor impulso a bienes con valor agregado. Si bien la demanda de Estados Unidos está presentando desaceleración, los productos transformados o intermedios se mantienen al alza. Es momento de tener una política que estimule las exportaciones NME para fortalecer la economía del país y evitar que la desaceleración, que también se espera en Colombia, tenga mayores impactos”, finalizó Lacouture.

Cabe recordar que las cifras globales de Colombia cayeron 10,1% entre enero y mayo de 2022 y el mismo período de 2023, de US$ 22.914 millones a US$ 20.600,7 millones, respectivamente. Asimismo, las exportaciones minero-energéticas se redujeron en 14% por valor de US$ 10.738,9 millones, y las del rubro NME hicieron lo propio en -5,4% por el orden de US$ 9,861,8 millones.