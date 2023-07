Deuda externa anual aumentó en abril 7,5%, pero bajó frente a marzo

LA DEUDA externa de Colombia presentó un crecimiento anual de 7,5% en abril, pero disminuyó en comparación a marzo de este año.

De acuerdo con el reporte del Banco de la República la deuda externa se ubicó en US$ 187.318 millones, cuando en abril de 2022 llegó a US$ 174.218 millones. Como proporción del PIB, la deuda alcanzó 55,3%.

Sin embargo, el indicador ha venido a la baja por tres meses consecutivos, pues para febrero de este año se ubicó en US$ 187.687 millones, y en marzo llegó a US$1 87.371 millones.

Según lo informado por el Emisor, la deuda pública representa 31,4% del PIB con un monto de US$ 106.387 millones y la privada en abril del 2023 se ubicó en el 23,9% del PIB, llegando a US$ 80.931 millones, lo que implica un leve aumento en comparación con la registrada en marzo, cuando el monto fue de US$ 80.903 millones.

La deuda pública, en comparación con la de marzo de US$ 106.467 millones, se revela una leve caída en el monto.

La deuda privada de corto plazo se ubicó en US$ 28.924 millones y la de largo plazo llegó a US$ 52.007 millones.

En tanto, en el desagregado de la deuda externa, se evidencia que, en abril del 2023, la deuda pública de Colombia llegó a 31,4% del PIB con un monto de US$ 106.387 millones.

Corto plazo

En el corto plazo, la deuda pública fue de US$ 1.103 millones y en el largo plazo llegó a US$ 105.284 millones.

Pero si se analiza desde agosto de 2022 (US$ 177.836 millones), momento en el que inició la administración actual, hay que decir que la deuda externa ha aumentado en 5,3%. Como proporción del PIB, la deuda fue de 55,3%.

Sin embargo, la tendencia de la deuda externa es baja si solo se analiza 2023, pues para enero de este año era de 54,3% del PIB.

En marzo, el endeudamiento externo sumó US$ 187.371 millones, es decir, un 55,3% del Producto Interno Bruto (PIB), según las últimas cifras que entregó el Banco de la República.

Al término del primer trimestre de 2023, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó US$ 187.371 millones (55,3% del PIB), aumentando US$ 3.319 millones (1,8%) respecto a diciembre de 2022. El 84% de este monto corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año y el 16% a créditos con vencimiento igual o menor a un año.

Por tipo de instrumento, el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y bonos.

Del saldo de la deuda de largo plazo, el 71% corresponde a obligaciones del gobierno nacional, el 20% a entidades descentralizadas y el restante 9% son obligaciones de otros deudores. Por prestamistas, el 51% del saldo corresponde a bonos emitidos en los mercados internacionales, el 37% a préstamos con la banca multilateral y el 12% a créditos con entidades bilaterales e instituciones financieras.

Saldo total

Del saldo total de la deuda externa del sector público, el 94% está en cabeza de entidades no bancarias y el restante son obligaciones del sector bancario.

Durante el primer trimestre de 2023, el servicio de la deuda ascendió a US$ 3.797 millones, mayor en US$ 2.012 millones respecto al mismo período de 2022. Del monto del servicio, US$ 2.655 millones (70%) correspondió a amortizaciones y US$ 1.142 millones (30%) a intereses.

En lo corrido de 2023 hasta marzo, la tasa de interés promedio de las nuevas contrataciones de deuda externa del sector público se estimó en 8%, mayor en 3,6 puntos porcentuales a la tasa contratada durante 2022.

Al cierre de marzo de 2023, el saldo de la deuda externa del sector privado, el 80,2% correspondió a obligaciones del sector no bancario y el restante 19,5% a deudas adquiridas por instituciones del sector bancario.

Con relación al saldo de la deuda del sector no bancario, los préstamos con entidades del exterior representaron el 81%, los créditos de leasing financiero el 9,14%, las obligaciones por concepto de crédito de proveedor el 6,52%, el 3,34% restante corresponde a bonos y pasivos de seguros. En cuanto al sector bancario, a marzo de 2023, las obligaciones por concepto de préstamos representaron el 58,61% de la deuda externa, el 36,18% correspondió a bonos adquiridos por inversionistas extranjeros y el restante 5,21% a depósitos de no residentes.