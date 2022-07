Medidas básicas para que los hogares le hagan el quite a la inflación

Con la inflación de 9,67% para el mes de junio, la más alta en 18 años, según los datos revelados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), no son muchas las opciones que les quedan a los colombianos a la hora de buscar un alivio para su bolsillo.

Los sectores que más aportaron al incremento de los precios fueron los restaurantes y hoteles (1,06%); bienes y servicios para el hogar y su conservación (0,96%); y transporte (0,76%).

En esa medida, los expertos recomiendan tomar algunas medidas importantes para que estos precios no afecten de manera considerable el gasto de los hogares.

Para Sergio Bobadilla, economista e investigador en la Universidad de Yale, la inflación es un fenómeno que es difícil de controlar y mucho más para las personas en sus hogares.

“Diría que es difícil para las familias tomar decisiones de consumo en un escenario con la inflación actual y la incertidumbre que existe sobre una potencial recesión global”, explica Bobadilla a EL NUEVO SIGLO.

Según el economista, existen recomendaciones básicas, como la sustitución de productos por bienes que tengan menor precio, o regular el uso de elementos financieros como las tarjetas de crédito, que elevan sus tasas de interés a medida que la tasa de referencia del Banco de la República aumente sus tipos. De acuerdo con esa información, son varios los consejos que se pueden seguir para que la subida de precios no afecte la economía familiar.

1.- Sustitución de productos

Los expertos recomiendan que si habitualmente compra un producto o alimento de su canasta básica, pero este ha incrementado su precio, lo cambie por uno que esté en cosecha o que sea más barato.

Por ejemplo, si come papa, podría sustituirla por yuca. Si normalmente come carne de res, podría buscar otra proteína como el pollo o el cerdo.

2.- Incrementar los ingresos

Otra alternativa para mitigar el impacto de la inflación es encontrar nuevas fuentes de ingresos, los cuales podrá encaminar a contrarrestar el efecto generado por la subida de precios.

3.- Evitar los créditos y los gastos “hormiga”

La inflación viene de la mano de la subida de intereses por parte del banco central, y con ellos una subida en el precio del crédito y una disminución del consumo. Así que realizar nuevas compras es asumir el incremento de tasas de interés; por eso se recomienda abstenerse de financiar las compras que no generen retorno.

Diego Franco, CEO de Franco Capital Management, dice que el público tiene dos opciones: “O acelera las compras, ya porque es posible que el traslado se pueda demorar, es decir, el mayor costo se puede demorar en llegar; así que el público puede adelantar sus compras ya. O, simplemente, intentar buscar sustitutos de los productos que compran, donde el impacto del dólar no sea tan nocivo”, señaló.

En cuanto a los “gastos hormiga”, aquellos que hacen referencia a esos consumos diarios que no se encuentran dentro del presupuesto, se aconseja evitarlos a toda costa. Es mejor limitarse a solo usar el dinero en transporte y alimentación.

4.- Soluciones financieras

Si tiene muchas deudas o créditos y necesita aliviar estos pagos, busque compra de carteras. Las entidades financieras para captar nuevos clientes ofrecen la figura de la compra de cartera. Lo anterior es beneficioso para las deudas existentes por cuanto el objetivo es bajar las tasas de interés. Por ello, se recomienda hacerlo pronto, ya que con la subida de tasa del Banco de la República, las tasas de los bancos se van a incrementar.

5.- No a las deudas

“Hay que evitar que la gente se endeude, porque la carga o el costo de deuda va a ser importante, así que monitorear el endeudamiento, y aunque suene obvio, evitarlo cuando no sea un endeudamiento inteligente, es decir, si esa deuda realmente no es para generar más dinero, pues realmente no es una deuda sana”, comentó Franco.

6.- Priorizar gastos

Por último, es importante priorizar gastos y aplazar aquellos que no son urgentes. Por ejemplo, si transporte, restaurantes y hoteles fueron los sectores que más incrementaron sus precios, puede aplazar sus vacaciones o tomarlas en destino o lugares que no impliquen un alto gasto por hospedaje y transporte.

7.- Menos comidas fuera de casa

Si antes comía en restaurantes varias veces por semana, puede reducir el número de días y cocinar en casa. Dicen los expertos que la alternativa es preparar sus alimentos y usar la famosa “coca” para llevar un almuerzo hecho a gusto a la oficina o el lugar de trabajo.