Polémica por reunión de López con denominada “primera línea”

Ayer martes en horas de la mañana la alcaldesa Claudia López comunicó a la ciudadanía que en lo corrido del fin de semana se reunió con varios jóvenes de la denominada “primera línea” para buscar consensos y construir puentes para llegar a una salida de la crisis social en la que se encuentra sumida Bogotá, misma que han vivido con especial crudeza algunas zonas de la capital como los portales de Transmilenio de Suba y de las Américas.

“Ingrid Betancourt y el padre de Roux me solicitaron reunirme con algunos jóvenes que habían conversado con ellos. Así lo hice. Desde hace cinco semanas con el Pnud, la Iglesia y la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Bogotá tenemos y seguiremos teniendo diálogos transparentes y respetuosos con quienes así quieran hacerlo”, trino ayer en horas de la mañana la mandataria de los bogotanos.

Acto seguido la alcaldesa López indicó qué los jóvenes que asistieron el sábado dejaron claro que no venían en representación de ningún grupo en particular y que no tenían capacidad de pactar o acordar absolutamente nada.

“Simplemente querían que escucháramos algunas de sus preocupaciones, propuestas y reclamos (…) Escucharnos con respeto es la primera garantía de la protesta social pacífica, tal cual lo establecen los protocolos de la Alcaldía de Bogotá”, finalizó su explicación.

Habrán más reuniones

Acto seguido, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, añadió que habrán más reuniones posteriores, cuyos tiempos serán determinados por los miembros de la “primera línea”, para que establezcan sus agendas y para que a largo plazo se generen resultados sociales positivos para toda la ciudadanía.

“El sábado la alcaldesa Claudia López y yo tuvimos una reunión de algunas horas con representantes de la primera línea y de asambleas juveniles populares de distintas localidades de Bogotá aquí en la Alcaldía. Fue un encuentro amable, de escucha y donde ante todo se buscó la construcción de confianza entre las partes" dijo.

"Acordamos que los jóvenes regresarían a un espacio que ha estado promovido por las Naciones Unidas como la Iglesia y la Secretaría para que establezcan sus agendas de temas a discutir, vocerías que faciliten el diálogo y metodologías que permitan que los encuentros que se realicen con la Alcaldía Mayor de Bogotá y eventualmente con el Gobierno nacional rindan los frutos que se esperan. Esperamos que ellos sean quienes después de un proceso autónomo, determinen cuándo podremos tener un nuevo encuentro y por esta razón no hay ninguna fecha prevista hasta el momento”, agregó ayer hacia el mediodía el secretario Gómez.

La noticia de este encuentro que se llevó a cabo a puerta cerrada y frente al cual el equipo de comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá no tenía conocimiento, desató las críticas de diferentes sectores por diferentes motivos.

Reacciones políticas

En una primera medida la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, indicó que la mandataria debería haberse reunido con los vecinos afectados por el vandalismo derivado de las protestas. "Para cuándo la reunión con los vecinos de los barrios afectados por el vandalismo de la 'primera línea' en Suba, Kennedy y Usme en Bogotá, Claudia López", cuestionó.

Punto aparte y refiriéndose al hecho de que no se socializara esta reunión, el concejal del Centro Democrático, Humberto Amín, expresó que le llama la atención que "en el gobierno de la transparencia, Claudia López se reúne a escondidas a escucharle las exigencias a los que tanto daño le han hecho a Bogotá, mientras que a las víctimas y vecinos de los sectores afectados no se les presta atención. Así es el sesgo político de la Alcaldesa".

Margarita Restrepo, representante a la Cámara por Bogotá, trinó de manera escueta lo siguiente, también haciendo referencia al secretismo de la reunión: "Quien se reúne con criminales encapuchados a escondidas, también se vuelve cómplice de esos criminales", afirmó.

Por otra parte, el excandidato a la Alcaldía por el movimiento Avancemos, Miguel Uribe Turbay, se refirió más a cómo esta es una reunión que legitima a un grupo que ha actuado al margen de la ley. La comparó, así mismo, con el Alcalde de Cali. "Claudia López comete el mismo error que Jorge Iván Ospina en Cali al citar a la 'primera línea' a negociar, los reconoce como una organización, los empodera y legítima sus acciones criminales y vías de hecho", sostuvo.

Por último José Felix Lafourie, presidente ejecutivo de Fedegan, aseguró que esa reunión fue "oculta con encapuchados". Agregó "como sanguijuela en alcantarilla. Así se reúne Claudia López, de forma oculta, con encapuchados en el Palacio Liévano", a través de sus redes sociales.