El 25,7% de jefes de hogar recibe asistencia social por pandemia

De acuerdo con el DANE, el 25,7% de las personas que conformaban la jefatura del hogar confirmó que su familia recibía ayudas de asistencia social de instituciones públicas y privadas desde el inicio de la cuarentena o aislamiento preventivo, y el 8,3% las recibía antes del inicio de esa medida de prevención.

Según la Encuesta Pulso Social de la entidad de estadística, al preguntar por la situación económica del país en mayo de 2021, el 60,2% confirmó que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior, y para el 6,7% era igual.

De la misma forma, el 40,1% manifestó que dicha situación será peor dentro de doce meses, y el 26,5% dijo que será igual. Por otra parte, el 77,7% de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que en mayo de 2021 no tenía mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace 12 meses; el 19,3% tenía las mismas posibilidades; y el 3,0% sí tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.

Así mismo, el 88,8% dijo que tenía menores posibilidades de que él o ella, o alguno de los integrantes del hogar, realizara compras de muebles, televisor, lavadora, u otros aparatos electrónicos; el 10,4% confirmó que tenía iguales posibilidades que un año atrás, y el 1,0% sostuvo que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras.

Indica el informe que el 6,4% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar sostuvo en mayo de 2021 que él o ella, o alguno de los miembros del hogar, tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones.

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 78,0% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos, y el 15,2% dijo que no tenía ingresos. Por ciudades, en el trimestre marzo-mayo de 2021 el 89,8% de estas personas en Bucaramanga confirmó que no tenía dicha posibilidad de ahorro, mientras que el 6,3% dijo que no tenía ingresos.

En Valledupar, estas proporciones fueron 52,0% y 44,7%, respectivamente. Por último, el 97,0% de las personas en las 23 ciudades y áreas metropolitanas dijo que ellos, o algún miembro de su hogar, no están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años; y el 89,9% no está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda en ese mismo rango de tiempo.

Bienestar

De otro lado, la encuesta explica que el 34,2% de las personas jefes de hogar estaban muy preocupadas de contagiarse de coronavirus, y el 27,9% se encontraban un poco preocupadas. Por ciudades, en el trimestre marzo-mayo de 2021 la proporción de personas que estaban muy preocupadas de contagiarse fue 56,1% en Manizales A.M.; 33,8% en Bogotá D.C., y 28,5% en Quibdó; por el contrario, el 19,2% en Florencia, el 16,9% en Popayán, 15,0% en Cali, y el 10,9% en Cartagena estaban nada preocupados al respecto.

En este mes, el 62,5% de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas estaban interesados/as en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus. Por sexo dicho interés lo manifestó el 63,9% de los hombres y el 61,7 de mujeres.

Al preguntar por el principal motivo por el que las personas contestaron que no estaban interesadas en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el 66,2% creía que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos, y el 17,6% no creía que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva. Por otra parte, el 33,1% de las personas manifestó que se sentían inseguras al caminar solo/a de noche en su barrio, y el 30,0% confirmó que nunca salía solo/a de noche. De igual manera, el 48,4% dijo que se sentía seguro/a caminando solo/a de día en su barrio, mientras que el 39,8% se sentía inseguro/a.

Redes de cuidado

Señala el DANE, que, en los siete días previos a la encuesta, y en comparación con la rutina diaria antes del inicio de la cuarentena o aislamiento preventivo, el 44,0% de las personas que conformaban la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo en mayo de 2021 que no se sentía más sobrecargado/a con las tareas laborales, y el 40,6% dijo que no realizaba estas tareas o que no tenía empleo.

Con relación a las tareas domésticas, el 68,4% dijo que no sentía una sobrecarga, mientras que el 24,3% sí la sentía. Así mismo, durante los siete días previos a la encuesta y como consecuencia de la cuarentena, el 1,1% de las personas confirmó en mayo de 2021 que su hogar dejó de acceder o disminuyó el acceso al servicio de empleada/o doméstica/o. Esto refleja una disminución de 0,3 puntos porcentuales frente al porcentaje de abril de 2021.

En mayo de 2021, y durante los siete días previos a la encuesta, el 42,6% de las personas sostuvo que sintió preocupación; el 19,3%, tristeza; y el 17,1%, cansancio. Para sentirse mejor, el 59,4% habló con la familia o amigos, y el 37,0% se enfocó en una actividad que tenía que hacer. Finalmente, desde que se implementó la cuarentena el 38,1% de los y las jefes de hogar, o algún miembro de su hogar, tuvo que dejar de asistir a consultas médicas, el 20,2% no asistió a citas odontológicas, y el 9,4% dejó de realizarse estudios médicos y análisis clínicos

En mayo de 2021, el 90,0% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que los/as niños/as del hogar continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que cerraron las escuelas o colegios. En el trimestre marzo – mayo de 2021, dicha proporción fue del 96,8% en Quibdó, del 87,7% en Cúcuta, y del 82,3% en Villavicencio.

El 81,8% de las personas en las 23 ciudades y áreas metropolitanas confirmó que desde que cerraron las escuelas o colegios los/as niños/as del hogar utilizaron aplicaciones móviles de aprendizaje, y el 65,6% dijo que sus niños/as hacían tareas asignadas por el/la profesor/a.

Índice de confianza

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) en mayo en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 27,6. Esto refleja una disminución de 0,3 puntos frente al registrado en el mes inmediatamente anterior. Por sexo, este indicador fue 27,8 para los hombres y 27,5 para las mujeres.

Asimismo, el 56,4% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en mayo de 2021 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 28,7% era igual. Así mismo, para el 43,3% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 20,3% será mejor.