¿Quién responde por los daños causados durante el paro?

TRAS LAS multimillonarias pérdidas que dejó la ola de paros, bloqueos, vandalismo e incluso acciones de terrorismo que comenzaron el pasado 28 de abril y se extendieron hasta comienzos de este mes, la justicia se encuentra ante el difícil reto de individualizar a los responsables materiales e intelectuales de los billonarios daños ocasionados durante el desborde violento de las manifestaciones.

De hecho, en varias partes del país se han interpuesto distintas acciones judiciales contra los promotores de las marchas y bloqueos. Desde acciones de tutela, pasando por acciones populares y hasta denuncias de tipo penal han sido elevadas no solo por personas particulares afectadas por el vandalismo y el bloqueo, sino que incluso varios alcaldes y gobernadores anunciaron que acudirían a la Fiscalía con el mismo objetivo, sobre todo por los ataques a la infraestructura de transporte público.

Es más, en la parte más crítica de la ola de paros, algunos dirigentes políticos anunciaron que acudirían a la justicia penal y la Procuraduría para interponer acciones contra los integrantes del Comité Nacional del Paro así como contra sus delegados en las distintas regiones y municipios en donde se registraron graves alteraciones al orden público, vandalismo y afectación de infraestructura pública y privada.

Si bien el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Hacienda, indicó que las siete u ocho semanas de paro dejaron pérdidas no menores a los 13 o 15 billones de pesos (aunque algunos centros de estudios económicos estiman que serían menores), lo cierto es que judicializar a los responsables de las mismas u obtener una reparación directa de los daños causados por los hechos que fueron más allá de la protesta social y pacífica, no es nada fácil.

Le puede interesar: Accionistas del GEB definirán acuerdo con Enel Américas

Fenalco, víctima

Pese a esa dificultad, algunos gremios no se resignan a que las afectaciones a terceros en medio del paro queden impunes.

Por ejemplo, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) informó este martes que presentó ante el despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, un derecho de petición para que se considere al comercio como “víctima del paro nacional”.

Según se informó, el gremio entregó al ente acusador las pruebas y cuantías de los daños que sufrieron los comerciantes del país durante las protestas, bloqueos, actos de vandalismo y violencia durante el paro.

En ese orden de ideas, se presentó denuncia formal ante la Fiscalía dónde se aportaron evidencias que dan cuenta de la posible responsabilidad penal de algunas de las personas involucradas en los actos vandálicos que se registraron durante el mes y medio que duró el denominado para nacional, y que afectaron en gran medida los intereses de comerciantes y ciudadanos.

“Los hechos delictivos que rodearon el paro no pueden quedar impunes, ni tampoco se pueden volver a repetir, bajo la excusa de la protesta social. Con esta información, y las evidencias allegadas, esperamos que la Fiscalía presente ante los jueces a los responsables de estos hechos y a quienes están detrás de estos actos vandálicos" afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Para evidenciar la seriedad de la denuncia, el gremio otorgó poder al reconocido penalista Francisco Bernate, que “actuará en nombre de los empresarios y comerciantes, que no solo sufrieron afectaciones en sus establecimientos, sino los que tuvieron que cerrar sus puertas de manera preventiva y los que además fueron objeto de amenazas relacionadas con la situación de orden público”.

Así las cosas, con un primer derecho de petición presentado por el abogado ante el ente acusador se busca que las evidencias de afectación al comercio sean tenidas en cuenta en la indagación que existe en curso por cuenta de los bloqueos, saqueos y vandalismo durante las jornadas de protesta.

Incluso el gremio de los comerciantes mostró su interés, como víctima directa, de participar de manera decidida en el esclarecimiento de estos hechos y la determinación de los autores materiales, directos y los instigadores de estos actos delictivos. Así mismo, busca actuar como mediador entre el ente acusador y los afectados individualmente considerados, para que las investigaciones avancen, y se puedan materializar las decisiones judiciales que corresponden.

“Contrario a los que tomaron las vías de hecho generando afectaciones irrecuperables en la economía y bienestar de los colombianos, nosotros iremos a las instancias legales para que esto no se vuelva a repetir”, recalcó Cabal.

Además lea: El bitcóin resurge tras caer por debajo de los 30.000 dólares

¿Contra quién?

EL NUEVO SIGLO habló con otro reconocido penalista sobre la viabilidad que podría tener la acción judicial de Fenalco.

“… No tiene nada de raro que un gremio se constituya como víctima, aunque en materia penal todo delito debe ser individualizado en cuanto a sus circunstancias de tiempo, modo y lugar… Se presentaron en mes y medio una gran cantidad de afectaciones al comercio, desde los robos y saqueos, pasando por la prohibición de trabajar o las inversiones de los negocios en barreras y más seguridad para que no los vandalizaran, hasta el lucro cesante… Como no hay un imputado único y definido, es muy difícil imputarle la responsabilidad a una persona, o a un grupo de personas… Las denuncias a los integrantes del Comité de Paro no son viables, porque en sus declaraciones públicas siempre dijeron que estaban contra la violencia y el vandalismo… A menos que se encuentre una prueba fáctica e irrefutable de que hubieran, ellos o los líderes de los paros en los departamentos o municipios, dado órdenes de saquear, vandalizar o afectar criminal e intencionalmente a los comercios, será muy difícil individualizar la acción penal y la consecuente de reparación, y menos con encapuchados que nadie ha podido identificar”, precisó el abogado, que pidió la reserva de su nombre.

Agregó que si bien es importante la acción de Fenalco desde el punto de vista de marcar un antecedente sobre la responsabilidad penal cuando se produce un daño a un tercero en medio de la protesta social, aterrizar en un expediente “específico y viable” todo el proceso será muy complicado. “… A menos claro, que la intención final sea demandar al Estado por no haber protegido la vida, honra y bienes de los no manifestantes”, precisó la fuente consultada.

¿Quiénes están capturados?

En el último reporte de la Fiscalía sobre lo ocurrido en el paro (dado a conocer el 8 de junio pasado) se dio cuenta de que se habían realizado 224 imputaciones en 39 días y 80 personas recibieron medidas de aseguramiento.

Los delitos imputados hasta ese momento eran: hurto, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno, obstrucción a vía pública que afecta el orden público; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; terrorismo, incendio, perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial, receptación, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, amenazas, uso de menores de edad en la comisión de delitos, homicidio, secuestro extorsivo; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, instigación a delinquir, violación de medidas sanitarias, concierto para delinquir y utilización ilegal de uniformes e insignias.

En cuanto a los daños ocasionados por los hechos violentos, la Fiscalía indicó que en materia de infraestructura, a nivel nacional, se habían presentado ataques a 194 Centros de Atención Inmediata (CAI) y 203 vehículos de la Policía Nacional, 62 estaciones de servicio, 242 sedes bancarias, 107 cajeros automáticos, 318 entidades públicas, 38 peajes y 364 saqueos en almacenes.

¿Salvo que hayan sido detenidos en flagrancia, a cuántas de esas personas se les podría individualizar como responsables de tal o cual delito específico de afectación al comercio en determinada ciudad o municipio? Esa es la pregunta que queda en el aire tras la acción iniciada por Fenalco ante la Fiscalía.