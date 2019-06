Es posible desempleo inferior a 8%, sí se adoptan políticas necesarias: Gómez

EL NUEVO SIGLO: El presidente Iván Duque dijo ante la OIT que buscará bajar la tasa de desempleo a menos del 8%, ¿cree usted que eso es posible?

JULIO ROBERTO GÓMEZ: Si se adoptan políticas lo suficientemente serias en materia de empleo creo que es viable que el país salga de esta situación de desempleo y de semejantes niveles de informalidad como los que estamos enfrentando. El gran problema que han tenido todos estos gobiernos: el gobierno de Santos, el gobierno de Uribe, el gobierno del doctor Iván Duque es que en esencia no tienen una política de empleo.

Es decir, hay que diseñar una política de empleo y en la mejor instancia para catapultar una política de empleo que es, precisamente, la concreción permanente de concertación para dos cosas: bajar la tasa de desempleo y para ver cómo se baja igualmente la tasa de informalidad laboral que definitivamente es muy alta en nuestro país.

Creo que es viable, lo que pasa es que hay que adoptar las políticas y ver realmente cómo se desarrolla en macro una política de empleo, de formalización laboral, de sustitución de importaciones porque no podemos seguir importando entre 14 y 17 millones de toneladas de alimentos, mientras el campo está en semejante abandono.

Creo que esto es un compromiso del Gobierno, del sector empresarial y los trabajadores. En la Comisión Permanente de Concertación debemos igualmente presentar propuestas e iniciativas que nos saquen de semejante situación.

ENS: ¿Es hora de presentar una reforma laboral, la considera necesaria?

JRG: Creo que cada vez que se hacen las reformas es para ver cómo se envilece más el trabajo y a los trabajadores. No creo que esto sea objeto de una reforma laboral sino que es indispensable que miremos nuevamente hacia el campo, que miremos a ver qué vamos a hacer en materia portuaria. Colombia es un país que tiene acceso al Pacífico e igualmente al mar Caribe.

Por ejemplo la reactivación de los ferrocarriles nacionales, el desarrollo de toda la infraestructura vial de nuestro país, volcar los ojos sobre las zonas rurales dotándolas no solamente de estímulos para que el campesino vuelva al campo sino igualmente de vías de penetración, de la construcción de puentes, evitar tragedias como la que estamos viviendo hoy en la vía al Llano, en donde un invierno prácticamente eliminó la posibilidad de acceder a esta vía y se habla que va a ser un periodo de tres meses para poder reconstruir la vía.

Hay demasiadas cosas que se pueden hacer si existe la voluntad política por parte del Gobierno, el apoyo del sector empresarial y el apoyo, las propuestas y el acompañamiento de los trabajadores.

ENS: ¿Qué opina del proyecto del expresidente Uribe que establece media prima adicional para los trabajadores?

JRG: Creo que esa iniciativa apunta fundamentalmente hacia los sectores más empobrecidos de nuestro país, me parece que uno no puede estar diciendo que no hay políticas para mejorar los ingresos de los trabajadores, y cuando aparece alguna propuesta salir a hacerle bullying.

Creo que una vez que ya esto ha sido aprobado en el Senado de la República, ahora corresponde el debate en la Cámara de Representantes, y que el Gobierno deje de oponerse. Es que el señor Ministro de Hacienda, con todo respeto, parece que viviera en otro país, no en Colombia. Es decir, no puede estar permanentemente atacando todo aquello que signifique un mejoramiento para los trabajadores.

Acordémonos de lo que pasó con el anterior Ministro de Hacienda del presidente Santos, al objetar la decisión que se había tomado en términos de permitir que los pensionados en lugar de pagar el 12% en salud pagaran el 4%.

Es que la única manera como un país se desarrolla también es dotando de un músculo financiero a su clase trabajadora, a los pensionados. Esto no es empobreciendo a la gente.

ENS: ¿Cómo le ha ido a los voceros sindicales con la ministra de Trabajo, Alicia Arango?

JRG: La señora Ministra del Trabajo es una persona siempre proclive al diálogo, proclive a encontrarle soluciones a los problemas de 1as diferentes instituciones, pero el problema es que a ella no se le puede dejar sola. Creo que debe ser el equipo de gobierno el que tiene que apuntar y garantizar un trabajo sumamente puntual para ver cómo desde el punto de vista laboral el país se desarrolla.