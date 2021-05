Rechazo generalizado a violencia contra misión médica en el paro

La indignación que han generado los ataques a la misión médica durante el paro por parte de vándalos, rebosó la copa por los hechos que se presentaron en la capital de la República el pasado fin de semana, en donde 16 ambulancias fueron apedreadas y apaleadas, después de que circularan mensajes en redes sociales señalando que en estos vehículos se transportaba armamento para la policía.

También los mensajes en redes sociales aseguraban que en las ambulancias transportaban a ciudadanos heridos en las manifestaciones, pero que supuestamente no los conducían a centros asistenciales sino que se los entregaban a la policía.

El secretario de salud de Bogotá y alcalde (e), Alejandro Gómez, dijo que “vamos a llevar las denuncias de la gravedad que estas condiciones de afectación a la misión médica tienen, tanto de difundir mentiras como de atacar la misión médica, y lo vamos a llevar ante la unidad de derechos humanos de la Procuraduría y de la Fiscalía General, pero también lo vamos a llevar ante la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina que representa a la Organización Mundial de la Salud al interior de Latinoamérica”.

Advirtió también que “estamos evaluando si elevamos nuestra queja ante el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pensamos que esto reviste toda la gravedad y que hay que llevarlo hasta sus justas consecuencias”.

Enfatizó Gómez que “desde la Alcaldía somos respetuosos de la protesta pacífica pero no todo vale, hay unas mínimas condiciones que como humanidad hemos acordado para que los servicios de salud queden fuera de los conflictos”.

Por su parte el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, deploró que “de manera irresponsable y falsa, a través de las redes sociales, se dijo que algunas de las ambulancias cargaban explosivos”.

Agregó que “lesionaron a las tripulaciones de las ambulancias y esto es supremamente grave. No solo se está ejerciendo un derecho a la protesta, sino que se está tratando de estigmatizar algo tan humanitario como es el trabajo del personal médico asistencial”.

Piden respeto

El presidente del Colegio Médico Colombiano, Stevenson Marulanda, exigió a las personas que participan en las protestas que se respete la misión médica y el trabajo que realiza para salvar vidas.

“Ya no entendemos qué está pasando en la mente de estas personas que están causando tanto daño, es inconcebible (…) estos actos ya son criminales”, dijo el galeno, al tiempo que subrayó que “la misión médica es sagrada”.

En tanto que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) rechazó a través de un comunicado los ataques contra la misión médica que se han visto en distintas regiones del país en las últimas tres semanas de paro.

La Misión dijo que “repudia enérgicamente los bloqueos y ataques a ambulancias y misiones médicas que se han registrado en distintos lugares del territorio nacional, en el marco de las movilizaciones sociales que avanzan desde el pasado 28 abril”.

Agregó que “condena las acciones que limitan el acceso a los servicios vitales para la población, como las lesiones al personal de salud, la obstaculización del paso de ambulancias y la restricción del tránsito de insumos médicos”.

Reiteró la Misión que “desde el inicio de las movilizaciones ciudadanas, la MAPP/OEA ha llamado a la facilitación y respeto de la libre circulación para garantizar la vida, la salud pública y la labor médica. Hoy, la Misión reitera su llamado en esa vía”.

Igualmente en días pasados el Colegio Médico Bogotá rechazó la violencia que manifestantes generaron contra una ambulancia y el personal que llevaba en el municipio de Gachancipá, en Cundinamarca.

“Rechazamos todo acto de violencia y, de manera fundamental, contra las Misiones Médicas. Pedimos a los manifestantes que deben dar prelación a todas las acciones médicas que buscan salvar una vida”.

En tanto que el director Ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, Ronald Prado, señaló que “la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá Y el Comité Internacional de la Cruz Roja no transportamos armas, no transportamos personas armadas, no transportamos combatientes armados, no tenemos helicópteros. Somos imparciales, neutrales e independientes.

Cifras

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que en los primeros 18 días del paro las agresiones a la misión médica aumentaron 117%.

"Hay que hacer un llamado a la sociedad de que la misión médica tiene que respetarse", dijo el Ministro de Salud, quien acotó que solo en el Valle se registraron 18 ataques en los últimos días con reportes en Palmira, Jamundí́ y La Unión.

Agregó que “lo que hemos notado es un cambio de patrón. Los ataques a la misión médica antes eran desde grupos armados y ahora son fundamentalmente grupos de civiles".

Este año se han reportado 325 eventos de ataques a la misión médica, según cifras del Ministerio de Salud.

Además de los ataques que han sido víctimas las ambulancias, otras han quedado atrapadas en la gran cantidad de bloqueos que se han producido en el país, en donde los manifestantes en la mayoría de los casos no les han dado paso, a pesar de que todos conocen el servicio vital que prestan.

En ese sentido uno de los casos más dolorosos se produjo en el Valle del Cauca, en donde murió una bebé que era transportada en ambulancia de Buenaventura a Cali y que fue objeto de bloqueo y agresiones a la altura del sector de La Delfina.

“No solo impidieron el ingreso de la bebé a una unidad de neonatos en Cali, sino que impidieron el regreso de los profesionales para retomar su trabajo en el Hospital Luis Ablanque de Buenaventura'', aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

La funcionaria agregó que “123 infracciones ha sufrido la misión médica en el Valle del Cauca en lo corrido del paro, de las cuales 49 se concentran en ataques a ambulancias y en la dificultad para remitir a los pacientes”.

A propósito del caso de otro bebé que murió porque a una ambulancia le bloquearon el paso en la vía de Chocontá a Bogotá, fueron controvertidas en redes sociales las declaraciones de la jefe de prensa del senador Gustavo Petro, María Antonia Pardo, quien en una entrevista en Twitter, dijo que “realmente, el bebé no murió por culpa de los manifestantes. Sí lo dejaron pasar y fue una emergencia. El bebé habría muerto igual, lastimosamente; yo hablé directamente con los implicados”.