San Andrés pedirá pronta reapertura de vuelos: Hawkins

Una petición para que “entre los aeropuertos a abrir primero tenga en cuenta a San Andrés” le hará hoy al Gobierno nacional el gobernador Everth Hawkins Sjogreen.

EL NUEVO SIGLO: Han crecido en la Isla contagios por coronavirus en los últimos días…

EVERTH HAWKINS SJOGREEN: Ha sido de preocupación por parte del Gobierno departamental, hemos tomado las medidas, toque de queda los fines de semana donde hubo puente, el Día de la Madre hay un toque de queda también a partir de las 6 de la tarde.

En su momento teníamos 6 casos, de los cuales prácticamente los teníamos recuperados, hasta que ocurrió lo del barco El Susurro, que en efecto con el Covid-19 contaminó a varios de la Armada, de Salud Pública, que hicieron visita al barco cuando falleció uno de los tripulantes.

Eso aumentó los casos y dos que estaban en el barrio Nueva Guinea, y eso aumentó a 21 los contagios; tenemos 6 recuperados. Los de El Susurro se trasladaron de esos casos a Cartagena, ya que con el Capitán de puerto hicimos la gestión con la Dimar para que ese barco procediera a salir de San Andrés.

La mayoría de casos han estado relacionados con el tema de El Susurro, tenemos a las personas en aislamiento, con seguimientos constantes con la Policía, con Salud Pública, afortunadamente todos asintomáticos.

ENS: ¿Cómo son los controles con barcos que siguen llegando a la isla para traer víveres?

EHS: Los protocolos por parte de la Dimar, el Capitán de puerto de San Andrés y el Capitán de puerto de Cartagena, junto con el señor almirante Herrera, el director General Marítimo, él ordenó que se extremaran mucho más los protocolos para el recibimiento de estos barcos. Lo que ha ocurrido y lo que presuntamente se observó es que en Cartagena, al parecer, estos tripulantes se bajan a tierra. Acá no les permitimos bajarse del barco hasta que se descargue, y ellos inmediatamente tienen que seguir en el barco al puerto a donde se van a dirigir.

ENS: ¿Ya llegó dotación para fortalecer el sistema de salud y atender pacientes Covid-19?

EHS: Sí, ya tenemos los 25 respiradores y las camas. La UCI ya llevamos 65% de avance, y creo que a más tardar el miércoles de la otra semana debemos estar poniéndola al servicio de la comunidad. Hicimos la compra a través de un proceso contractual y el Presidente de la República nos asignó su propio avión para traernos lo que nos faltaba. Nos trajo la primera parte hace algunos días, y ya cuando nos llegó de Estados Unidos lo que nos faltaba, este fin de semana nos llegó afortunadamente el resto de equipos para el hospital.

ENS: ¿Estos equipos son para la unidad de cuidados intensivos que desde antes existe en el hospital público o para una nueva UCI?

EHS: Son 9 camas de UCI que hay para el tema no Covid. En todo el archipiélago vamos a tener 34 camas de UCI, pero 25 van a estar destinadas a Covid. Y así es que hemos venido manejando las diferentes patologías porque no todo puede ser para Covid, porque llegamos inclusive, a tener pacientes no Covid con prácticamente 9 camas de UCI utilizadas.

Ya con estas nuevas camas pues pasaríamos a tener 3,4 camas por cada 10.000 habitantes, y eso es muy bueno porque no teníamos nada y este avance va a ser positivo para fortalecer el sistema de salud.

ENS: ¿Cuál es el impacto en San Andrés del frenazo del turismo por la pandemia, que es su principal actividad?

EHS: Para el año pasado con solo tarjeta de turismo obtuvimos un ingreso superior a los $116 mil millones, fue producto de más de 1.034.000 turistas que aproximadamente visitaron San Andrés. El frenazo, una vez se nos presenta esta pandemia, es fuerte porque cero pesos para el turismo, hoteles cerrados, posadas nativas cerradas, posadas turísticas cerradas. Todo lo que dependía del turismo en los cayos, el lanchero, las personas que tienen los restaurantes y toda la actividad alrededor del turismo hoy está en cero.

Entonces, estamos buscando primero reaperturar la isla gradualmente internamente y voy a oficiarle al señor Presidente el día de mañana (hoy) para que entre los aeropuertos a abrir primero tenga en cuenta a San Andrés porque la situación es muy compleja, el circulante es muy reducido en este momento, los ingresos que se obtienen es de las pocas empresas que han logrado mantenerse a nivel territorial.

No hemos tenido problema con el abastecimiento, pero sí ha habido incremento en el precio de los alimentos y hay una situación social que se va a volver insostenible, y desde luego, ya toca reaperturar localmente la isla y también, empezar a mirar con todos los protocolos que establezcamos.

Hemos ido avanzando en los protocolos para el aeropuerto con el Director de la Aeronáutica, y otros que vamos a hacer con el Ministerio de Salud para reaperturar la isla para que la economía empiece a subir porque desde luego, la Gobernación no va a poder sostener todas las necesidades de una población que es grande, máxime cuando no hay ingresos para la entidad territorial en materia de impuestos porque nos tocó también, aplazar todo el calendario de impuestos.