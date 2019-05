No se justifica el paro camionero: Colfecar

El presidente del gremio, Juan Carlos Rodríguez, dice que los problemas se están tratando directamente con el Gobierno

______________

Como injustificado calificó el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, el paro camionero anunciado por agrupaciones de transportadores minoristas. El directivo gremial dijo que actualmente se están desarrollando mesas técnicas con el Ministerio de Transporte en las que se exponen los principales problemas del sector como el tema de chatarrización, la reposición de automotores y los alivios económicos para los pequeños empresarios y conductores.

Problemática

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ven el paro camionero?

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ: Tres gremios no nos adherimos a dicha inmovilización como lo es Fedestranscol, Defencarga y Colfecar. No se justifica el paro camionero, nos oponemos a ese llamado de inmovilización primero porque hay una problemática del sector que viene de hace muchos años en temas diferentes como el equipamiento, en las relaciones económicas, en tema de formulación de los combustibles, en el tema de las prácticas irregulares y la anormalidad, todo esto se viene trabajando en unas mesas técnicas con el Gobierno y el Ministerio de Transporte, en la forma como podemos incidir en la solución de estos problemas.

ENS: ¿No hay argumentos para un paro?

JCR: No lo vemos porque ellos reclaman dos argumentos que entiendo, de acuerdo con la información de los mismos convocantes de la inmovilización, han dado que es el tema de la UGPP, de la difícil condición que tienen los camioneros actualmente porque les están embargando sus cuentas en razón a que no hay un criterio claro de los ingresos por aporte de la UGPP y de los costos que asumen los camioneros y conductores, eso se está tratando precisamente en una mesa técnica con el Gobierno para tratar de buscar soluciones con la intermediación del Ministerio de Transporte.

El segundo tema es de equipamiento, claramente la propuesta del Gobierno es buscar ayudar al pequeño propietario de máximo dos vehículos que pueden modernizar su parque automotor, con un alivio que está dado en la Ley de Financiamiento en la Ley 1943, que es donde se excluye el pago de IVA si se modernizan los vehículos, el reconocimiento económico que está en el fondo de chatarrización y la otra medida son créditos blandos por parte de Bancoldex. Esos dos elementos son la razón de ser de esta inmovilización, pero eso se está trabajando con el Gobierno a través de varios mecanismos.

Propuestas

ENS: ¿Esperan una pronta respuesta del Gobierno y el resultado de las mesas técnicas?

JCR: Así es, esto se viene trabajando desde hace tiempo con el Gobierno y es satisfactorio porque se han dado pasos muy importante, se está perfilando un proyecto de decreto y resolución que determina todo el tema de la chatarrización, el tema de los vehículos irregularmente matriculados y el tema de los C2 y el pesaje de los vehículos que antes del 2013 se desconoció la ficha técnica para el control de peso y toda una serie de decisiones que se han ido materializando. Vemos que de todas formas con problemas de tantos años se les está dando una prioridad y atención inmediata a los más críticos, y eso es positivo.

ENS: ¿Cómo avanza el tema de la chatarrización?

JCR: La chatarrización tiene una propuesta que se construyó con todos los actores que determinan escenarios de renovación del parque automotor, con los alivios del IVA, el tema de los créditos blandos y el reconocimiento económico con los del fondo de chatarrización. Entre nosotros como empresarios hemos pedido que se aumente ese beneficio no solo para los camioneros sino para las empresas de transporte. Hemos propuesto que el mismo camionero o conductor pueda comprar un vehículo usado que la misma empresa transportadora le puede vender, hay vehículos de cinco a 10 años que podría comprar un camionero que no está interesado en adquirir uno nuevo que le puede costar $450 millones, ese tema puede ayudar mucho.

Beneficios

ENS: ¿Pero hay algunas medidas en el PND que los benefician?

JCR: Hay tres artículos por lo menos en el tema de los combustibles que nos benefician, como la revisión de la fórmula del precio, el fondo de estabilización y hay otro que crea el fondo de renovación del parque automotor manejado por un ente diferente al Ministerio de Transporte. Eso puede beneficiar al sector del transporte para neutralizar esa corriente de corruptela que surgió en el sector en los últimos años.

ENS: ¿Ese paro es inconveniente ya que coincide con la situación de la vía al Llano?

JCR: Totalmente, porque fíjese que el sector transportador lleva acumulados $3.000 millones en pérdidas, por un hecho o condición que hemos calificado de previsible, estamos hablando de contratos mal elaborados, no sé por qué excluyeron el tema de las zonas críticas que se deben ajustar en los contratos en ese sentido. Los contratos de obra que se realizaron en ese corredor no previeron que quien construyera hiciera el mantenimiento y los correctivos de las zonas críticas, es que el año pasado se paralizó por 10 días y este año tenemos otra vez el problema, que si no construyen terrazas en los puntos críticos se va a seguir tirando el dinero. Hoy ya cuestan esos arreglos $140.000 millones y el año pasado fueron $120.000 millones, eso requiere soluciones de fondo.

ENS: ¿Cómo le ha ido al sector este año?

JCR: Hay una recuperación importante pero apunta que todavía no pasamos de un dígito en el rubro de facturación y toneladas movilizadas. Ha sido favorable también porque ha habido una reacción del sector petrolero y eso ha permitido que algunos empresarios que tenían vehículos cesantes estén trabajando. Vemos con optimismo la recuperación y por eso considero inconveniente ese tipo de inmovilizaciones o paros.

ENS: ¿Cómo ve el resto del año?

JCR: Con todo optimismo, vemos nichos importantes con incrementos en cargas, sobre todo en la parte minero-energética de combustibles, eso se va a mantener estable, de pronto con un repunte importantes y está el tema del carbón que tiene muchas posibilidades de crecer, eso ayudaría a recuperar al sector en la medida que este se mueve si hay carga y si hay posibilidades de manejar los costos que están un poco elevados y han subido 4%, y bueno está el tema de los combustibles y peajes que hay que revisarlos.