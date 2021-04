Solo el 70% de los hogares puede acceder a las tres comidas diarias

Debido al desempleo y la falta de ingresos en los hogares, actualmente solo el 70% de las familias puede disponer de las tres comidas diarias. Antes de la pandemia, el 90% de los hogares podían consumir desayuno, almuerzo y comida.

De acuerdo con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, “vemos que antes de la pandemia teníamos en promedio en las 23 principales ciudades del país al 90% de los hogares contando con la posibilidad de consumir 3 comidas al día, y ahora solo el 70% de los hogares puede hacerlo”.

El informe de la entidad precisa que el deterioro del 20% en el número de hogares que ahora no pueden consumir tres comidas al día, concuerda con los jefes de hogar que durante mucho tiempo reportaron no tener ingresos en medio de la pandemia.

Según el informe de la entidad y dispuesto en la Encuesta de Pulso Social, esta situación es más común en ciudades como Cartagena, Barranquilla y Sincelejo donde muchos de los hogares no cuentan con tres comidas al día.

"Esto es consistente con las percepciones de pesimismo y las dificultades para adquirir bienes y todas las variables que medimos a través de esta encuesta", dijo Oviedo.

Según el reporte, los hogares que comían tres comidas al día en 2020 eran 7,11 millones, mientras que en febrero de 2021 fueron solo 5,4 millones. Esto implica que 1,7 millones de familias no pudieron continuar con esa cantidad de raciones diarias como resultado de la pandemia.

Alimentos

Según el reporte de la entidad, para el tercer mes del año, solo 7,3 millones de hogares de 8 millones tuvieron la posibilidad de comer tres veces al día y una cuarta parte pasó a consumir solo dos raciones diarias de alimento, 179.174 hogares se alimentan solo una vez y 23.701 hogares a veces no tienen un plato diario.

De otro lado, la misma encuesta establece que el 51,7% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en marzo de 2021 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 33,4% era igual. Así mismo, para el 45,1% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 33,7% será mejor.

Al preguntar por la situación económica del país en marzo de 2021, el 63,8% confirmó que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior, y para el 15,4% era igual. De igual manera, el 37,6% manifestó que dicha situación será igual dentro de doce meses, y el 28,1% dijo que será peor.

La ropa

Por otra parte, el 76,4% de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que en marzo de 2021 no tenía mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la situación económica de hace 12 meses; el 19,5% tenía las mismas posibilidades; y el 4,1% sí tenías mayores posibilidades de realizar estas compras.

En este mismo sentido, el 78,3% manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos, y el 12,9% dijo que no tenía ingresos. Por ciudades, en el trimestre enero-marzo de 2021 el 89,6% de estas personas en Quibdó confirmó que no tenía dicha posibilidad de ahorro, mientras que el 7,3% dijo que no tenía ingresos.

En Sincelejo, estas proporciones fueron 59,6% y 36,2%, respectivamente. Por último, el 95,4% de las personas en las 23 ciudades y áreas metropolitanas dijo que no están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años; y el 88,8% no está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda en ese mismo rango de tiempo.