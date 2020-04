Por forzar licencias no remuneradas indagan a 300 empresas

Al rededor de 300 empresas son investigadas por forzar a sus trabajadores a tomar licencias no remuneradas en medio de la crisis por el Covid-19, indicó el ministro de Trabajo, Ángel Cabrera.

En ese sentido, el jefe de la cartera recordó que las licencias no remuneradas deben ser una opción de mutuo acuerdo pero que algunas compañías no han dado más alternativas a los empleados que aceptar esta condición.

Por lo tanto, Cabrera reiteró que la idea es que no haya necesidad de afectar a los empresarios con estás investigaciones que se adelantan por estos presuntos inconvenientes.

"Nosotros tenemos abiertas cerca de 300 investigaciones en ese sentido porque creamos una unidad de fiscalización, no con el ánimo de molestar a los empresarios, porque he recibido quejas en ese sentido, es con el ánimo de brindar garantías a los trabajadores y que no se cometan abusos”, manifestó.

Además, el Ministro aseguró que se han recibido 850 quejas de supuesta violación a los derechos laborales, de las cuales el 38% son todas estas suspensiones de contratos de trabajo.

Cabe recordar que el Gobierno ha pedido en reiteradas ocasiones no cancelar contratos a empleados y buscar otro tipo de alternativas para conservar los trabajos como las vacaciones anticipadas.