Plan de Desarrollo de Bogotá debe ajustarse: concejales

Bogotá es hoy una ciudad distinta a la que era hace un par de semanas y sin lugar a dudas, será diferente a la que resultará de esta crisis. Personas tanto del Gobierno nacional como del Gobierno Distrital ya han planteado que el coletazo de esta crisis se verá por años, y “economía de guerra” es un término que ya ha comenzado a asentarse en la ciudadanía, avizorando que se viene una recesión económica a la que hay que hacerle frente.

No obstante, ¿qué pasará con el Plan Distrital de Desarrollo, la hoja de ruta que plantea las inversiones y los programas prioritarios de una ciudad como Bogotá por los próximos cuatro años?

Este articulado acaba de recibir un concepto positivo por parte del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) y la Alcaldesa ya había dicho que esta pandemia aceleró la necesidad de materializar un nuevo contrato social para la ciudad.

No obstante, este documento se pensó para una ciudad que con seguridad será otra en un par de semanas. ¿Valdría la pena suspender su estudio y replantear su contenido? O por el contrario, ¿debería avanzarse en su estudio para su eventual aprobación o rechazo? EL NUEVO SIGLO consultó a varios concejales que, coincidieron en la necesidad de reformular este articulado.

Plazos de discusión

De acuerdo con el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, el Concejo se reunió el pasado lunes con el Secretario de Hacienda, quien señaló que esta situación ha forzado a la Administración Distrital a replantear algunas de las prioridades que se habían definido en el Plan Distrital de Desarrollo.

“Yo pienso que evidentemente la Administración va a tener que hacer un ejercicio de revaluación de sus prioridades y va a tener que hacer un ejercicio de revaluación de los presupuestos plurianuales. Si no se adelanta una medida tendiente a ampliar los plazos para discutir y aprobar el Plan seguramente desde el Consejo de Bogotá incorporaremos las inquietudes y las preocupaciones que han surgido al calor de la crisis desatada por esta epidemia”, precisó.

Adicionalmente, Forero dijo que distintas bancadas, tanto a nivel Distrital como Nacional, han solicitado al Presidente que evalúe la posibilidad que se amplíen los plazos para poder discutir y eventualmente aprobar los planes de desarrollo de los distritos.

En esto coincidieron varios concejales como Diego Cancino, cabeza de lista de la Alianza Verde y Emel Rojas, quien dijo que varios concejales “hemos firmado una carta para que el Gobierno nacional amplié los plazos para tener un Plan de Desarrollo estudiado de una forma mucho más concienzuda y presencial”.

Reorientación de los recursos

Por su parte, el concejal conservador, Nelson Cubides, dijo que, aunque el Plan de Desarrollo no se puede iniciar de ceros, pues ello representaría una perdida de tiempo muy valiosa, sí dijo que debe replantearse en las ideas básicas más no en su concepción general. Esto lo refirió el cabildante, pensando sobre todo en cómo deberán priorizarse algunos sectores como el de la salud, que hasta hace algunos meses, no era prioridad como la educación, la seguridad y la movilidad.

“El sector salud seguramente pasará a ser el sector con mayor inversión en toda la historia. Cuesta, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, ayudar a los 500.000 bogotanos alrededor de $211.000 millones mensuales. ¿Sabes cuánto cuesta el Hospital de Usme que llevábamos más de 40 años tratando de hacer? $250.000 millones. Vamos a tener que destinar una cantidad de dinero a una serie de subsidios que nunca se van a materializar en un proyecto de infraestructura. Eso implica que toca redimensionar los pilares básicos que tiene la estructura del plan que va a tener que tener un énfasis enfocado a sostener el sistema de salud”, puntualizó el Concejal.

En esto coincidió el concejal liberal, Samir Abisambra, quien señaló que “tenemos que repensar unas nuevas metas del Plan. A la Administración le tocará mirar de dónde se recorta porque entraremos en recesión económica y los recursos del Distrito se verán diezmados. El Covid-19 cambió el mundo, no solamente a Bogotá. Las metas del Plan de Desarrollo que estaban programadas con unos recursos estipulados, con todo este tema del traslado de recursos hacia la salud tendrá que hacer replantear el tema”.

También, para el concejal del Polo, Manuel Sarmiento, el contenido del Plan Distrital de Desarrollo debe habilitarse a las nuevas necesidades que tiene la ciudad y no solamente a corto plazo, sino que deberá pensar a largo plazo, en la creación de una serie de medidas para reactivar la economía de la ciudad y atender los varios problemas sociales que dejará este periodo de crisis.

“Eso implica también, que el proceso de formulación del plan también debe modificarse, así como que el Gobierno nacional debe utilizar las facultades extraordinarias que tiene en el marco de la contingencia, para poder modificar tanto plazos como términos y lograr garantizar la participación ciudadana dentro de un nuevo enfoque del Plan de Desarrollo”, dijo.

Por su parte, para el concejal y vocero de Cambio Radical, único partido en oposición al gobierno de Claudia López, el Distrito debe reformular el Plan de Desarrollo, toda vez que Bogotá, la ciudad que recibió la alcaldesa Mayor el pasado primero de enero, era una y después de la pandemia será otra.

“Con esta crisis han aflorado una cantidad de falencias, de inconsistencias en materia institucional, de procedimientos, de presupuesto, de focalización del mismo, y por eso a este articulado se le debe hacer una reingeniería y una reestructuración. Se debe hacer un Plan de Desarrollo enfocado en todas las necesidades político-administrativas que necesitará el Distrito Capital a futuro”, le dijo Yefer Vega a esta redacción.

Enfoque más asistencialista

Emel Rojas, concejal del partido Colombia Justa y Libres, está convencido que el proyecto del Plan de Desarrollo que existe hoy sí tiene que modificarse de una manera definitiva, pues una cosa era pensar que esto nos iba a afectar un poquito la economía, pero otra cosa es la contracción de la economía que se ve hoy.

Adicionalmente, “la población más vulnerable de Bogotá va a caer en pobreza y la ciudad va a ser otra. Debe haber un nuevo Plan que sea y que este enfocado, lo tengo que decir infortunadamente, mucho más asistencialista de lo que está planteado el día de hoy”, precisó el concejal Emel Rojas.

Para Diego Cancino de Alianza Verde, por su parte, la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo merece ser aplazado un poco, dadas las circunstancias actuales, y por lo mismo, “valdría la pena aplazar su discusión para discutirlo bien, pues las condiciones virtuales complican un poco la discusión a profundidad”.

Adicionalmente, de acuerdo con el Concejal, también se deben replantear algunas cosas y hay que mirar qué es indispensable y qué tendrá que adaptarse a las circunstancias y a las condiciones actuales y futuras. Por su parte, el concejal del partido de La U, Ruben Torrado, dijo que “se deben replantear los programas para ver cómo se desarrollarán los mismos, así como la inversión para la ciudad.

Finalmente, Abisambra añadió que los concejales se reunieron el miércoles en un foro virtual con la Secretaria de Planeación, espacio en el que solicitaron que le informara al cabildo qué metas se replantearían en el Plan de Desarrollo para que sean estudiadas por el Concejo de Bogotá.