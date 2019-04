Pedro Medellín, director de la ESAP

El politólogo Pedro Medellín Torres será el nuevo director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la entidad que tiene a su cargo la formación de los funcionarios públicos en el manejo de las instituciones del Estado.

Su hoja de vida ya fue publicada en la página web de aspirantes de la Presidencia de la República.

Medellín Torres es Economista de la Universidad Nacional con maestría en Ciencias Políticas del mismo centro educativo, y tiene un Doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de París.

Ha trabajado en la Contraloría General de la República, en la Gobernación del Valle, la Fiscalía y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hasta hace pocos meses fue el director de la Fundación Ortega y Gasset.

Además es uno de los politólogos más consultados del país y es columnista en varios medios de comunicación impresos.

Es autor entre otros libros de "El Presidente Sitiado. Ingobernabilidad y erosión del poder presidencial en Colombia", Editorial Planeta 2006, y "El Retorno a la Política", Tercer Mundo Editores, 1998, y coautor de "Política y Políticas Públicas en los Procesos de Reforma Latinoamericanos", Editor CEPAL, Santiago de Chile 2006. Y de más de 50 ensayos y artículos en revistas nacionales e internacionales especializadas.

Aunque Medellín no tiene filiación política, como académico y columnista ha sido fuerte crítico del uribismo; y sin embargo inscribió un comité promotor del No de cara al plebiscito de 2016, junto con otros críticos del acuerdo no uribistas, como el exalcalde de Bogotá, Jaime Castro. Medellín también hizo parte del equipo de empalme de Iván Duque en temas de paz.

En los próximos días la Casa de Nariño expedirá el decreto que formaliza su nombramiento.