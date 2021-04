Aliviamos.com recibió premio y otras breves de Economía

NACIONAL

SALUD. Aliviamos.com, empresa prestadora de servicios de salud domiciliaria con 10 años de experiencia, fue reconocida con el premio Happy Workers Awards 2020-2021, en categoría Gold. Por primera vez una empresa colombiana recibe este reconocimiento que busca resaltar la labor de trabajar en pro de la felicidad organizacional de todo el equipo de trabajo de la compañía.

TECNOLOGÍA. Ante la gran demanda de nuevos talentos interesados en tecnología, el Gobierno, encabezado por el Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones, ha desarrollado el programa ‘Misión TIC’ donde ha formado a 100.000 colombianos. Los primeros ya se ubicaron en el mercado laboral, como es el caso de Omar Andrés Pérez Gil y Mario Zamora.

INVERSIÓN. La escena digital del país, atrae a diversos fondos de inversión de riesgo. Así lo ratifica Jorge Esteban Urrea, CEO de Vertical Partners, fondo de inversión de riesgo del grupo empresarial Leonisa, el cual anunció su apertura en el país. “Elegir la empresa correcta en la que vale la pena invertir y en el país adecuado, es una estrategia”.

INTERNACIONAL

EE.UU.: Las reglas del comercio mundial pueden y deben contribuir a luchar contra la crisis climática, aseguró la representante estadounidense de Comercio Katherine Tai, a pocos días de una cumbre virtual sobre clima organizada por el presidente Joe Biden. "Las reglas existentes de la globalización incitan a una presión a la baja en materia de protección ambiental", remarcó en un discurso.

EE.UU.: Latinoamérica recuperará el nivel que tenía de ingreso per cápita antes de la pandemia, recién en 2024, estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI), que advirtió que el reciente rebrote de covid-19 empaña "las perspectivas a corto plazo" en la región. "El ingreso per cápita no retornará al nivel de antes de la pandemia hasta 2024”, señalan.

ESPAÑA: La justicia española imputó al presidente de la petrolera Repsol, Antonio Brufau, y al antiguo dirigente del banco CaixaBank, Isidro Fainé, por presuntamente haber encargado a un expolicía espiar a un competidor. Según el documento publicado por la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, los dos empresarios fueron citados para declarar ante el juez.