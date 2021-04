Bogotá: denuncian aplazamiento para citas de segundas dosis

Este jueves varios ciudadanos reportaron a través de las redes sociales que sus familiares, adultos mayores no recibirán por ahora la segunda dosis de la vacuna contra el Covid, como estaba programada.

"Nos permitimos informarle que la cita programada de segunda dosis para Vacunación COVID queda reprogramada”. Este solo es uno de las diversas notificaciones que les llegan a los usuarios, y acto seguido les indican una fecha para asistir al Movistar Arena.

En otros casos los usuarios han recibido el mismo mensaje, pero cambiando la palabra “reprogramada” por “cancelada”.

Las entidades se disculpan con: “el Gobierno Nacional notifica que el laboratorio Sinovac no entregó las vacunas previstas y en consecuencia los usuarios que estaban agendados no podrán recibir esta dosis. Esto no afectará su esquema de vacunación”.

El ciudadano Enrique Sánchez, cuya madre de 88 años estaba agendada para recibir la vacuna este jueves aseguró que “estábamos después de mucho trabajo dentro de la ambulancia y nos llegó una llamada de Colsánitas diciendo que quedaba cancelada la segunda vacuna, que no había vacunas disponibles y que el gobierno nacional no había podido mandar las vacunas que requerían”.

Enrique manifestó su preocupación por la posibilidad de que la falta de una segunda dosis a tiempo pueda poner en riesgo la salud de su familiar.

Precisamente este jueves la EPS Sanitas reconoció que tuvo que reagendar citas para aplicación de vacunas, por "razones ajenas a su voluntad".

En un comunicado, la institución señaló que retomará la agenda de vacunación cuando se "realice la entrega de las dosis programadas".

"Debido a razones ajenas a nuestra gestión y voluntad, parte de las citas programadas en nuestros puntos de vacunación se están reagendando. Una vez se realice la entrega de las dosis programadas, continuaremos avanzando en la inmunización de nuestros afiliados", señala el comunicado.