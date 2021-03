Semana Santa podrá celebrarse con algo de presencialidad

Para los 1.300 millones de fieles, la Semana Santa es la celebración más importante del mundo católico pues, al conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo renuevan su compromiso de fe y vida.

No obstante, ante el inédito escenario de una pandemia sin precedentes de la que ninguna generación viva tenía referencia, este año la celebración de la Semana Mayor no solo en Colombia sino en el mundo tendrá fuertes restricciones, como la no celebración de algunos ritos como la Visita al Monumento, el Lavatorio de los pies, y las tradicionales procesiones. Sin embargo, y a diferencia del año pasado, esta vez los templos estarán abiertos.

Aún así, y pese a que en este momento Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Medellín y desde ayer el departamento de Cundinamarca adoptaron medidas de toque de queda, restricción al expendio y consumo de alcohol, cabalgatas y en términos generales eventos masivos, este año los feligreses podrán, con cuidado y responsabilidad, asistir a las ceremonias religiosas.

Para ello la Conferencia Episcopal dispuso de medidas, aforos máximos y protocolos de bioseguridad para que haya celebración en los templos, siempre y cuando no se hagan ni procesiones ni eventos religiosos masivos.

Pero algo mucho más significativo y trascendental que hizo la Iglesia Católica este año, es que cambió la tradición y en vez de celebrar una sola vez los tradicionales rituales de Jueves, Viernes y Sábado, cada parroquia podrá hacerlo hasta tres veces cada día, ello con el fin de que participen mayor número de fieles.

¿Cómo funcionarán entonces los principales lugares de peregrinaje que tiene Colombia en esta Semana Santa?

Catedral de Bogotá, San Pedro, primada de Colombia

En la Catedral Primada de Bogotá, el arzobispo Luis José Rueda va a presidir todas las ceremonias durante esta Semana Santa cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y con un aforo máximo del 30%. Así lo confirmó una fuente de la Arquidiócesis ayer a EL NUEVO SIGLO.

Este domingo 28 de marzo presidirá a las 9 y luego a las 12 de la mañana una misa de bendición de los ramos. El lunes Santo, a las 9 a.m., oficiará una liturgia y recepción de los santos óleos y a las 12 del día una celebración eucarística. Al día siguiente tendrá lugar a las 10 a.m. las confesiones y al medio día una eucaristía. El miércoles se abrirán de nuevo los confesionarios y se celebrará una misa. A las 3 de la tarde se ofrecerá un concierto Stabast Mater a cargo de la Orquesta Filarmónica De Bogotá y el Coro Filarmónico.

El Jueves Santo, en las horas de la mañana habrá una celebración eucarística por los enfermos y, a las 6 de la tarde se cumplirá el oficio de la Última Cena, la Visita al Monumento, la Oración ante el Santísimo que tendrá este año dos motivaciones: los enfermos y las vocaciones sacerdotales. Ello será entre las 8 y las10 de la noche.

Al día siguiente tendrá lugar, a las 9 de la mañana, el Santo Viacrucis en la Plaza de Bolívar y. desde. Al mediodía se hará el sermón de las Siete palabras y a las 6 de la tarde tendrá lugar la celebración litúrgica de la pasión y muerte del Señor. El sábado a las 11 de la mañana habrá una celebración Mariana y a las 5:30 la solemne vigilia Pascual.

Por último, el Domingo de Resurrección habrá a las 9 y 12 del mediodía, la celebración de la Pascua del Señor.

Monserrate, listo para recibir visitantes

Hasta el cierre de esta edición la Alcaldía de Bogotá no había hecho modificaciones al paquete de medidas socializadas por la Alcaldesa Claudia López y el Arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda el pasado 15 de marzo, y tanto en la capital como en Cundinamarca, no habrá procesiones ni el ritual del lavatorio de pies. El Viacrucis será solo transmitido por televisión y el recorrido por los monumentos quedó suspendido, pero las iglesias estarán abiertas y controlarán su aforo.

Ahora bien, en Semana Santa, una de las tradiciones más fuertes en Bogotá es ascender al Cerro de Monserrate para agradecer, suplicar, ofrendar y presentar peticiones al Señor Caído, y este año los visitantes podrán ascender al cerro solo por el servicio de Teleférico y Funicular, pues el camino de peregrinación estará cerrado.

“Este 2021 el Cerro ha dispuesto todo para recibir a sus feligreses y visitantes cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos. La Basílica estará abierta y los visitantes podrán ingresar cumpliendo con las restricciones. Además, se transmitirán todas las celebraciones a través de nuestras redes sociales y página web”, indicó un vocero del Cerro.

Un patrimonio inmaterial cerrado

En Colombia una de las celebraciones más icónicas de esta semana es la que se hace en Popayán, que desde 2009 está inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco por su belleza y tradición.

En la llamada ciudad blanca se realizan tradicionalmente 6 procesiones (una nocturna y 5 diurnas) que se han realizado por más de 465 años y este 2021, por segundo año consecutivo, tampoco se realizarán.

Esta decisión la anunció a mediados del mes la Fundación Junta Permanente Pro-Semana Santa, entidad que explicó que esta celebración atrae a miles de turistas tanto nacionales como internacionales y es, por lo mismo, un riesgo de contagio. Por lo mismo, las otras actividades masivas que circundan a la celebración religiosa tales como la Feria de Artesanos también quedaron suspendidas.

Otras tradicionales actividades como El Pregón o la Misa del Carguero en la Catedral de Popayán se harán con limitación de asistencia, obligatoriedad del tapabocas y distanciamiento social.

Santuario Las Lajas recibirá visitantes

Otra de los santuarios que más visitantes recibe durante la Semana Mayor es el de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas, en Ipiales (Nariño).

Inicialmente hubo rumores de que este lugar de peregrinación estaría cerrado, pero el Obispo de la diócesis, monseñor Saúl Grisales, aclaró el pasado 12 de marzo que estaría abierto para la Semana Santa, eso sí con limitaciones de aforo y protocolos de bioseguridad.

A la Basílica Menor del Señor de los Milagros en Buga (Valle) podrán asistir a las celebraciones no más de 350 personas que deberán inscribirse previamente y guardar los protocolos de bioseguridad.

Otros emblemáticos lugares de peregrinación como el Cerro de las Tres Cruces, en Cali, estarán cerrados.

Oferta de medios

Este año los feligreses tendrán a su disposición una oferta aún más amplia que la del año anterior en materia de transmisiones de los actos litúrgicos a través de medios de comunicación y redes sociales (ver recuadro). La Arquidiócesis de Bogotá transmitirá las ceremonias del Arzobispo Rueda Aparicio a través del Canal RCN. El Canal Capital también colaborará con las transmisiones y Caracol Televisión se unirá a esta programación para que los católicos cumplan con las celebraciones de la Semana Mayor pero desde casa.