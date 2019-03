Ineficiencia de Electricaribe afecta a todo el país: Alonso

Frente a la sobretasa de energía para los estratos 4, 5 y 6, la directora de Planeación Nacional explicó que de alguna forma se tienen que recuperar los recursos del Estado

EL NUEVO SIGLO: Tras el panorama nublado con que inició el Plan Nacional de Desarrollo se logró aprobar en primer y tercer debate…

GLORIA ALONSO: Sí, en efecto llegamos muy temprano, faltaban muy pocos congresistas pero bueno, ellos reaccionaron, entraron en cordura, se dieron cuenta y reflexionaron en que este es un Plan de Desarrollo, es una ley que es muy importante para el país, que los colombianos estaban esperando que votáramos, que discutiéramos, que debatiéramos, porque esa es la democracia, así que celebramos que se haya logrado el resultado del día de hoy.

ENS: ¿Quedó tranquila con la eliminación del artículo 35, el cual pretendía aclarar el rol que tanto el Ministerio como el Departamento Nacional de Planeación tendrían en el proceso presupuestal?

GA: Esa es una decisión que toma el Congreso de la República en su sabiduría. Yo digo que no me preocupa en el sentido de que para hacer lo que hay que hacer, la hoja de ruta, las bases del Plan Nacional de Desarrollo quedó plasmado el camino, así que aun cuando se hubiera hundido el artículo, pues tenemos tarea y tenemos trabajo por delante que sacar. Entonces no me incomoda para nada que se haya caído el artículo.

ENS: ¿Cómo califica la actitud que tomó una parte del Congreso de no asistir al debate del Plan Nacional de Desarrollo?

GA: En democracia todo mundo tiene derecho a disentir, a no estar de acuerdo, a que no le parezca por X o Y propuesta, pero la demostración fue que en efecto, otra vez en democracia, todos podemos discutir. Eso es lo importante.

ENS: ¿Cree que esgrimir la no atención de las proposiciones para no conformar cuórum fue una estrategia para dilatar la discusión y votación del articulado?

GA: Puede ser, en política todo puede pasar. Sabemos que aquí cada partido toma sus decisiones, esta cada uno pensando en algunas oportunidades, en sus propios intereses, pero el que hubieran asistido es el reflejo de que reflexionaron, en que en las decisiones que se estaban tomando eran las que el país estaba esperando y eso hay que celebrarlo, hay que alabarlo y hay que agradecerlo.

ENS: La oposición criticó que la ponencia mayoritaria tuviera alrededor de 180 artículos y al día siguiente apareciera con 311. La senadora Aida Avella señaló que se incluyeron varios ‘micos’, ¿es así?

GA: A eso, a lo que hay que responder es que esos más de 120 artículos nuevos fueron el resultado del trabajo de estos dos meses con los 60 congresistas ponentes y coordinadores del plan. Ella estuvo en esa mesa, ella estuvo en todas las deliberaciones, ella estuvo en la construcción de la ponencia, ella, no recuerdo si firmó la ponencia, no lo sé, pero ella participó como los otros 60 ponentes en la construcción del documento de ponencia que se trajo aquí al Congreso.

ENS: El Ministro de Hacienda dijo en la sesión del jueves que el Gobierno no iba a aceptar chantajes en este plan, pero no dijo quién ni de qué manera se estaban haciendo. ¿Quién pretende chantajear al Gobierno?

GA: Yo a eso no puedo responder. Yo a lo que puedo responder es que el trabajo que trajimos acá fue producto de concertación, de consenso, de estos dos largos meses de trabajo. Así fue como llegó el documento a discusión de ponencia en el Congreso.

Así que eso es todo lo que yo puedo decir y por lo mismo es que yo estoy agradecida con el Congreso porque fue un trabajo muy arduo de los últimos dos meses, se trajo acá, se deliberó y se votó.

ENS: Uno de los temas más sonados ha sido el de darle solución a Electricaribe, pero la sobretasa para los estratos 4, 5 y 6 ha generado malestar en algunos congresistas y también en los ciudadanos. Sin embargo, la propuesta se aprobó, ¿qué responde el Gobierno?

GA: Lo primero es que el país entienda que Electricaribe ya no existe, que hoy en día es el Gobierno nacional el que está respondiendo por la administración del servicio de energía eléctrica en la costa caribe, es el Gobierno nacional, porque la empresa fue intervenida por el Estado. Entonces, el Estado está respondiendo por ella. ¿Qué recibimos? Una muy mala administración de la distribución del servicio de energía eléctrica.

Ahora lo que hay que hacer es invertirle, porque a esa empresa no le invirtieron recursos por mucho tiempo y es absolutamente ineficiente. El país tiene que entender que las ineficiencias de la distribución del servicio eléctrico con la costa caribe se le están reflejando a todo el país.

Hoy en día todo el país, porque el país está sintiendo todos los efectos de esos excesivos costos en los que está incurriendo la empresa en la costa. Eso hay que solucionarlo, por lo mismo es que si el Gobierno ya la intervino y puso unos recursos, lo primero que hay que hacer es venderla, hay que hacer que funcione eficientemente y como el Estado intervino y puso ya unos recursos para la operación, el Estado tiene que recuperar de alguna forma esos recursos.

ENS: ¿Qué sigue para este segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo?

GA: Lo que viene es seguir trabajando, seguir construyendo. Ahora la ponencia que viene para el segundo debate tendremos que sentarnos con las bancadas, discutir artículo por artículo de la ponencia que quedó y construir esa nueva versión de ponencia del Plan Nacional de Desarrollo para que sea aprobada el 7 de mayo.