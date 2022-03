¿Qué tan sostenible es un crecimiento de 7,8% este año?

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) presentó a final de semana los resultados de crecimiento de la economía para el mes de enero de 2022. Según la oficina gubernamental, la cifra llegó a 7,8%, producto de la recuperación económica y jalonada principalmente por el comercio, según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE).

Ante esta buena noticia, uno de los planteamientos que surgen es si el país está en la capacidad de mantener un crecimiento de estas magnitudes o si los recientes eventos geopolíticos serán capaces de mermar esta racha en el alza de la economía.

El resultado de enero representa, asimismo, una caída intermensual de 2,2%, si se compara con los datos de diciembre de 2021.

El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó a los medios de información que “detrás de esa contracción tenemos un elemento estructural en las actividades primarias, especialmente en las agropecuarias, y específicamente hay un elemento coyuntural en las actividades financieras y de seguros, por el pago de la aseguradora Mapfre (por el último pago de la indemnización de Hidroituango), que lleva a que las actividades financieras y de seguros estén aportando en la variación anual 1,9 puntos porcentuales negativos”.

Así las cosas, el ISE para enero de 2022 se ubicó en 104,8 puntos en su serie ajustada por efecto calendario, lo que representa un desempeño de 4,8% superior al de febrero de 2020, referente prepandemia con el que se compara la medición.



El ISE en su serie original se ubicó en 109,18, lo que representó un crecimiento de 7,79% respecto al mes de enero de 2021.

Oviedo aclaró que, a pesar de la afectación, la cifra de enero está “dentro de la tendencia continua del dato anual del ISE desde mayo de 2021, un elemento que da un carácter de robustez a la dinámica de crecimiento de la economía, pero que se desacelera en enero por un elemento coyuntural”.

Moderación

De otra parte, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, sostuvo sobre el dato que “los resultados del Índice de Seguimiento de la Economía reflejan que entramos en un momento de crecimientos más moderados, si tenemos en cuenta que se venía de un semestre con crecimientos de cerca del 10%. Se sigue viendo una alta dependencia al consumo interno, por lo que es indispensable para continuar con ritmos de crecimiento seguir trabajando para bajar los índices de inflación y desempleo”.

Sostuvo la dirigente gremial que “el reto para el resto del año es que, junto con las medidas antiinflacionarias desde el Gobierno y el Banco de la República, la economía mantenga su ritmo, contribuyendo a la generación de empleo y de cara a lograr que la recuperación pospandemia sea sostenible”.

Señaló, asimismo, que “el turismo refleja su importancia en la reactivación de la economía colombiana. Comercio, transporte, almacenamiento y alojamiento y servicios de comida; industrias manufactureras; y actividades artísticas y de entretenimiento fueron los principales impulsores del crecimiento del 7,8% del Índice de Seguimiento de la Economía que entregó el DANE”.

Previsiones

Lo cierto es que las previsiones han variado desde el final del año pasado y el comienzo de este. Por un lado se ha hablado de crecimientos desde el 4,5% hasta algunos superiores al 5%.

En ese sentido, para Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, esta cifra estaba dentro de las previsiones y aún no hay suficiente información para elevar el dato pronosticado con anterioridad.

“Lo primero es destacar que el pronóstico de crecimiento para este 2022 desde nuestro lado, desde Fedesarrollo, es del 4,6%. Nosotros nos íbamos a subir a una cifra por encima del 5% por unos efectos base que estamos viendo bien importantes del crecimiento del año anterior, pero estamos a la espera un poco de entender cuáles van a ser los impactos del conflicto de Ucrania y Rusia en términos del crecimiento económico mundial y su eventual impacto en la economía colombiana”, señaló.

El director del centro de pensamiento añadió que es una cifra resaltable. “Ahora bien, es importante destacar que el crecimiento del 7,8% para el mes de enero tiene un efecto base muy importante, porque se está comparando contra enero del 2021 que, como sabemos, tuvo un efecto muy importante de desaceleración de la actividad económica producto de los cierres que se dieron en ese momento durante el tercer pico de contagios. De igual manera, cuando el DANE continúe publicando las cifras de crecimiento tendríamos efectos base importantes, especialmente en los meses de abril y mayo, que estuvieron muy afectados por el paro nacional del año anterior. Así que yo le diría que esta cifra va en la línea de los estimativos que tiene el mercado del pronóstico cercano al 5% y que deberíamos ver cifras importantes de crecimiento en los meses de marzo y abril especialmente”.

Esto quiere decir que el efecto de crecimiento tan pronunciado en el primer mes del año se debe en gran parte a que en los primeros meses del 2021 el desarrollo de la economía nacional no fue tan alto como lo esperado por la pandemia.

Además, se puede esperar que para los siguientes meses también se vea un crecimiento elevado, debido a las caídas del PIB nacional del año pasado durante algunos meses del primer semestre, por cuenta del paro nacional y los bloqueos a las vías.

Rumbo correcto

El profesor Édgar Jiménez también está de acuerdo con esta postura. “El 7,8% yo creo que es sostenible este año, pues es un muy buen dato, tal vez el primer trimestre, febrero y marzo salen buenos datos porque el primer trimestre del año pasado no fue tan alto, pero para los que vienen ya es un poco más complejo lograr tasas de crecimiento de ese nivel de 7,8% o 9%, que tal vez veamos ahora en febrero o marzo”, comentó el analista.

Explicó que “de todos modos si pensamos que a pesar de esto y de la moderación que pueda tener la tasa de crecimiento es posible que finalicemos el año por ahí sobre el 6%, con la estimación preliminar que tenemos en los próximos trimestres y próximos meses, es posible que salgan interesantes, que salgan buenos”.

Además, el experto considera que el resultado estará sobre lo estimado. “Yo creo que si febrero y marzo tenemos también buenos precios de commodities petroleros, creo que ahí la cosa va bien. Pero a partir de marzo no sería igual, ni el segundo trimestre, ni el tercero o cuarto. Eso no es tan sostenible y muy seguramente veamos tasas positivas, buenas para Colombia, pero no de este nivel, y terminar el año sobre el 6% aún resulta ser bastante probable”.