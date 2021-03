Caso Odebrecht: Fiscalía imputó dos nuevos delitos a Andrade

Los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos imputó este lunes la Fiscalía al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, en medio de una audiencia que se desarrolló en el marco de la nueva fase de la investigación por el caso Odebrecht.

El ente acusador indicó que Andrade transgredió los principios de la contratación administrativa "pues su actuar no fue leal y honesto" y que terminó por favorecer a intereses particulares por encima del interés general.

En ese sentido, el fiscal del caso dijo que el exfuncionario permitió que una empresa que no tenía las capacidades para hacerlo, realizara el estudio para los diseños del puente entre Plato, Magdalena y Zambrano, Bolívar; y a su vez, lo señaló de colaborar a un particular para que este se enriqueciera ilícitamente.

Asimismo, agregó que Andrade participó en varias reuniones a las que asistió también José Roberto Prieto Uribe, a quien presuntamente permitió apropiarse de $900 millones y el exasesor de la ANI Juan Sebastían Correa.

Con respecto a los hechos que involucran al expresidente de la ANI y Prieto Uribe, la Fiscalía indicó que el exfuncionario acudió a otros funcionarios de la ANI, de la empresa Yuma y de particulares para beneficio de este hombre en una situación relacionados con el otrosi número 2 y número cinco firmado por la Agencia.

Por último, el ente acusador aseguró que por estos señalamientos, Andrade podría pagar una pena de más de 15 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.

Cabe recordar que, hace poco más de una semana, la Fiscalía General de la Nación subsanó las anomalías advertidas e imputará al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, los delitos ya mencionados.

La réplica de Andrade al testimonio del Ñoño Elías

A través de una carta enviada por Luis Fernando Andrade Moreno a la revista Semana, el exfuncionario respondió los señalamientos del 'Ñoño Elías', quien aseguró que este estaba al tanto de los sobornos que realizaba la empresa Odebrecht para que terminaran favorecidos en los contratos.

Aquí el hilo en Twitter con la respuesta de Andrade:

Otto Bula testificó que nunca me conoció. Bernardo Elías testificó que nunca me informó de sus lazos con el Sr. Otto Bula y Odebrecht. Juan Sebastián Correa, enlace con el congreso de la ANI, testificó que nunca me reveló sus relaciones con los Srs. Otto Bula y Bernardo Elías.