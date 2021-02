¿Funciona la devolución del IVA a los más vulnerables?

Uno de los argumentos del Gobierno para adelantar otra reforma tributaria es ampliar el cobro del IVA del 19% del 50% actual de la canasta familiar al 75% de la misma. La finalidad, de acuerdo a lo adelantado por la cartera de Hacienda, es extender la devolución de ese cobro a la población vulnerable.

Este programa, que se aprobó con la última reforma tributaria a finales del 2019, comenzó efectivamente con un pago bimestral de $75 mil inicialmente a 1 millón de hogares, y que comprendió recursos por $1 billón. Para el efecto se utilizaron dineros del Fondo de Mitigación para la Emergencia (Fome).

Aunque inicialmente se calculó que esta devolución tendría un costo fiscal de $2,2 billones, luego se fue ajustando cuando se empezó a descubrir que una buena parte de las personas que aparecían como beneficiarias de los estratos uno y dos, no estaban registradas en las bases de Prosperidad Social. Sin embargo hoy no se sabe cuántas familias que deberían recibir el beneficio no están censadas.

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó en su momento que “los beneficiarios los determinará el Ministerio de Hacienda, a través de una metodología de focalización que defina el Departamento Nacional de Planeación”. Londoño anunció que se podían usar programas como el Sisbén, Familias en Acción o Jóvenes en Acción.

Los pobres

El funcionario destacó el carácter regresivo de un impuesto como el IVA al no tener discriminación entre las personas de altos o bajos ingresos. Sin embargo, el analista Jorge Iván González recordaba que las estimaciones que se han realizado “muestran que las familias pobres pueden estar destinando al pago del IVA entre el 8% o 9% del ingreso, mientras que en los grupos de ingresos altos la relación puede ser de 9%-10%”.

Así, según González, “el IVA es regresivo porque muchos no pagan, como porcentaje de su ingreso, un monto significativamente mayor que los hogares pobres”. Pese a que en ese momento, el profesor calificó el mecanismo de devolución como algo muy complejo, “porque es prácticamente imposible individualizar el monto que se paga por IVA”, el Gobierno ajustó los programas de focalización para devolver este dinero.

Precisamente para evaluar el impacto de la devolución del mencionado impuesto, medida que entrega $75.000 bimestrales por hogar, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó un estudio conjunto con la ONG Innovations for Poverty Action -IPA- e investigadores de la Universidad de Nueva York, EUA y la Universidad de California en Los Ángeles, donde se evidenciaron varias bondades.

Una de las mayores ventajas que reveló el informe es que 90% de los beneficiarios destinó los recursos recibidos a la compra de comida y alimentos, y el porcentaje restante se dividió entre el pago de servicios públicos; compra de artículos de aseo; medicamentos; deudas; celulares; ahorro y computadores.

Los efectos

Sostiene el informe que “hay efectos positivos sobre la salud financiera, es decir, los beneficiarios del Programa presentaron menor probabilidad de vender o empeñar sus pertenencias para suplir necesidades básicas en medio de la emergencia. Más de 90% de los hogares beneficiarios destinaron los recursos de esta compensación del IVA en comida y la probabilidad de comprar alimentos aumentó”.

El director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Luis Alberto Rodríguez, destacó que el programa equiparó la afectación económica de los colombianos en materia de ingresos y empleo, y contribuyó con la compensación de la crisis para los más afectados. Además, reiteró que este año el programa se duplicará y serán dos millones de hogares los que recibirán la devolución del IVA.

Del millón de hogares a los que se les entregó ese beneficio, unas 700 mil personas pertenecían a los programas de “Familias en Acción” y 300 mil personas a “Colombia Mayor”. En total, los beneficiarios de este programa recibieron $375.000 que fueron divididos en cinco pagos durante el 2020.

El Departamento de Planeación Nacional confirmó por medio de su cuenta de Twitter que para 2021 se continuará con la entrega de estas ayudas, pero esta vez serán un millón de familias más las que podrán participar de la devolución del IVA.

Pero además, los nuevos beneficiarios de la devolución del IVA no tendrán que inscribirse en ninguna página, pues su información ya está registrada en la base de datos del Gobierno. Estas personas recibirán $75.000 cada dos meses, a través de transferencias electrónicas.

Herramientas

De acuerdo con Susana Correa, directora de Prosperidad Social, “el principal reto para este 2021 es afinar el ejercicio de focalización del programa para que ‘Devolución del IVA’ sea una de las herramientas del Gobierno nacional para sacar a los hogares de las condiciones de pobreza extrema. Adicionalmente, incluimos estrategias de socialización para que, al expandir el programa en 2021, los beneficiarios conozcan las transferencias que se les ha sido otorgadas por el Gobierno Nacional y que puedan acudir a estas oportunamente dentro de los plazos establecidos”.

Asimismo, el viceministro de Hacienda de Colombia, Juan Alberto Londoño, anunció ayer que la reforma tributaria que el Gobierno Nacional adelantará este año, estará destinada, en gran medida, en regresar el IVA a las personas que más lo han necesitado en medio de la coyuntura de la pandemia.

El funcionario precisó que “hemos visto exitosamente que la devolución del IVA funcionó para los más solicitados. Buscamos que tengan más recursos. Debemos llevarles más ingresos a las personas vulnerables y para eso funcionará el alza de impuestos y la reforma tributaria. No todos vamos a pagar el IVA, pero los que podemos pagarlo lo debemos hacer”.

Por otro lado, Londoño reveló que aunque la canasta familiar en Colombia está gravada a más de un 50%, nunca lo estará por completo.

“Los servicios y educación no pagarán IVA. No vamos a gravar toda la canasta familiar. Esperamos subir un poco ese porcentaje sin afectar las finanzas de los que más lo necesitan. Lo más importante es que haya una devolución más focalizada para ciertas personas y que no les afecte su costo de vida”, comentó Londoño.

Adicionalmente, anunció que los estratos cinco y seis serán los que pagarán más impuestos. Sin embargo, dejó la posibilidad de que personas con poder adquisitivo que estén en estratos más bajos, no reciban los diferentes subsidios.

“Los colombianos debemos tener la tranquilidad de que más personas van a recibir una devolución del IVA y que no se les va a afectar su costo de vida. Las personas de estrato cinco y seis pagarían más IVA, cerca de un 15% adicional. Buscamos también quitar exenciones para que las personas que deben tributar, lo hagan de forma correcta. Hoy hay personas con estrato uno y tres con casas de $1.000 millones, a las que les estamos dando un subsidio a la energía. ¿Ellos merecen que le demos un subsidio?”, mencionó.