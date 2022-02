Precio de la papa se estabilizará a mitad de año: Fedepapa

De acuerdo con las cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la papa tuvo un incremento de precios de 111% durante el 2021. Este fue el alimento que más subió, añadiendo un gran peso a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la cual tuvo una variación anual del 17,23%.

Para conocer las causas del elevado costo del tubérculo, EL NUEVO SIGLO habló con Germán Palacio, gerente general de Fedepapa.

EL NUEVO SIGLO: La papá es el producto de la canasta básica familiar que más subió el año pasado, ¿a qué obedece este incremento?

GERMÁN PALACIO: Hay que tener en cuenta y poner en contexto la producción y los precios de este año, en 2020. En el segundo semestre del 2020, cuando salimos después de dos meses de pandemia, a partir de junio y julio del 2020 los precios cayeron históricamente bajos, donde se vendía la papa y el bulto en la vía pública y en los peajes. Eso ocasionó que muchos productores salieran de la producción porque obviamente no recuperaron el 20% y el 30% para el proceso de producción y esto es un cultivo que el 85% son productores de menos de una hectárea.

ENS: ¿Entonces si no recuperan después de un mes la producción, van saliendo del mercado?

GP: Para el 2021 empezamos con mucho optimismo y arrancaron bloqueos y los paros. Entonces todos los productores del sur del país, Cauca, Nariño y Tolima, que son los que salen en el primer semestre con la cosecha para surtir el país, se vieron completamente perjudicados, perdieron sus cosechas, que no podían sacar. No podían arrancar, no podían cosechar, entonces muchos pequeños productores del sur del país salieron del sistema productivo. Y para rematar el segundo semestre del 2021 se elevan los costos de los fertilizantes y los insumos agropecuarios ocasionados por la escasez de contenedores, por los altos costos de los fletes terrestres. Y eso hace que no sea viable la producción de papa para los pequeños productores y eso ha hecho que hayan salido de producción alrededor de 10 mil hectáreas. Esto coincidió con la reactivación económica, la apertura de hoteles, restaurantes y cafeterías. La demanda interna se ha reactivado. Obviamente una producción no responden a la misma velocidad y hay una demanda mayor que la oferta y por eso los precios de los productos del sector agropecuario, no solo la papa, todos los productos tienden al alza momentáneamente.

ENS: ¿Cuál es la situación de los productores?

GP: Nosotros producimos alrededor de unas dos millones 500 mil, dos millones 600 mil toneladas de papa al año. Eso es suficiente para los hogares colombianos y para la industria nacional. Obviamente en este momento no está entrando la gran cosecha colombiana, que es la cosecha cundiboyacense, que debe empezar a entrar en la segunda quincena de julio y es para todo el segundo semestre que por lo general se debe estabilizar la oferta completa.

ENS: ¿Cuántos cultivadores de papa salieron de la cosecha? ¿Cuántos campesinos dejaron de cultivar el producto del año pasado y cuántos esperan que retomen el cultivo para este segundo semestre?

GP: Dejaron de dejar de producir unas 10 mil hectáreas, esto representa más o menos unos, seis mil o siete mil productores de papa que salen del mercado. En Colombia hay 100 mil productores de papa, entonces digamos que un 5%, 6% de los productores salieron del mercado. Y que como es un cultivo corto, como es un producto ancestral, cuando la situación se normalice en precios de insumos necesarios, ellos volverán a producir papa porque es su modo de vida. En este momento, muchos productores han tenido que alquilar su finca y trabajar de jornales y eso deteriora mucho la situación socioeconómica del sector, del campesinado colombiano.

Le puede interesar: OPEP+ sube producción de petróleo en 400 mil barriles diarios

ENS: ¿Qué hace falta para que se recupere el sector?

GP: En este momento el precio pagado al productor es un buen precio, pero los productores que están cosechando son realmente pocos, pues están teniendo un precio adecuado, pero todo eso se va a la compra de insumos agropecuarios para la próxima cosecha. Nosotros consideramos que para el siguiente semestre la situación de precio de los insumos se normalice de alguna manera, que los precios vuelvan a bajar y el precio de la papa también tienda a estabilizarse. Lo importante es dar tranquilidad, que hay la suficiente papa en Colombia para los hogares colombianos y para la industria nacional y para lo que necesiten en el gremio de los restaurantes.

ENS: ¿Cuándo más o menos podría estabilizarse el precio de la papa?

GP: La papa tiene diferencias en varios mercados y es dependiendo de las centrales de producción. Es decir, un precio se paga en Santander, otro se paga en Antioquia, otro en Nariño y otro en Bogotá. Y también de acuerdo a las variedades de producción. Entonces nosotros pensamos que de todas formas el precio de la papa en los últimos años ha estado más o menos estable; el precio justo que se les paga a los consumidores, pero depende mucho de las variedades y de los departamentos. Esperemos que para el segundo semestre ya se normalice la producción de papa y que pueda haber la suficiente oferta en todo el país.

Los altos costos

En lo que va corrido del 2022, la papa ha tenido precios muy elevados al consumidor, según los reportes de Corabastos y las quejas de los consumidores de Bogotá y otras regiones del país.

En Corabastos, el bulto de papa parda pastusa tuvo un precio promedio durante la semana final de enero de $120 mil, mientras que la papa sabanera llegó a costar $150 mil. Al detal, en las tiendas de barrio la papa pastusa osciló entre $1.500 y $2.000 la libra, en contraste con los $400 a $600 que se cobraban hace dos o tres meses.

Los productores señalan que hay desabastecimiento de papa porque luego de la depresión de precios a finales del año 2020 y comienzos de 2021 los cultivadores decidieron sembrar menos y acabar con la sobreoferta que llevó a muchos productores a salir a las carreteras o llegar a las ciudades a ofrecer el alimento, que alcanzó a bajar hasta $15 mil el bulto.

Además, los costos de los insumos han subido de manera desbordada, porque la mayoría son importados y están afectados por la fuerte devaluación del peso colombiano ante el dólar.

Asimismo, los costos del transporte también han aumentado y sumado a los elevados precios de los insumos, al final ese impacto es trasladado al consumidor.

Las ayudas en los insumos

La Ley de insumos agropecuarios que se firmó recientemente tiene como finalidad ayudar a que los productores no paguen precios exorbitantes por estos. Para el gerente de Fedepapa, esta ley aún no ha contribuido a reducir los costos por culpa de la inflación global.

"Nosotros consideramos que, de todas formas, el precio elevado de los insumos no es una circunstancia nacional, solo de Colombia; es un problema que se presenta a nivel global, por lo que le decía, precio del gas de petróleo, los fletes marítimos, los contenedores y particularmente en Colombia la TRM. Fedepapa propuso que se le diera un valor, se le diera un dólar preferencial en las importaciones de insumos agropecuarios, para que ese menor valor que pagarían los importadores se les pudiera traducir de esta forma a los productores, a los pequeños productores del campo”. Palacio aseguró que no tuvieron una respuesta positiva por parte del Gobierno, pero el gremio espera que esta Ley de Insumos le dé información al Ministerio de Agricultura para tomar las decisiones más adecuadas para beneficiar a este sector agropecuario colombiano.