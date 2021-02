Moreno insta a Leonidas Bustos a dar la cara al país por ‘Cartel de la Toga’ ​​​​​​​

Tras regresar a Colombia para responder por su participación en la red de corrupción en la justicia conocida como el ‘Cartel de la Toga’, conminó ayer al exmagistrado Leonidas Bustos el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, desde prisión (en la Escuela de Artillería en Bogotá) en donde purga una pena de cuatro años por su participación en estos hechos.

El pasado martes el exmagistrado Bustos reapareció al participar de forma virtual como testigo en el juicio contra el también exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez, de igual forma supuestamente involucrado en el ‘Cartel de la Toga', red de corrupción que operó en la Corte Suprema entre 2013 y 2015, conformada por algunos magistrados, exmagistrados y abogados.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara adelantó sendos procesos por estos hechos contra el entonces magistrado Gustavo Malo y Bustos, a los dos los acusó ante la plenaria de la Cámara, la cual acogió este pronunciamiento y trasladó los expedientes al Senado, el cual frente al primero de estos lo declaró indigno, por lo que ese expediente pasó a la Corte Suprema.

En cuanto a Bustos en agosto del 2019 la plenaria de la Cámara lo acusó ante el Senado, no obstante este proceso allí apenas comenzó a moverse en noviembre pasado, cuando la plenaria escuchó al representante Edward Rodríguez la sustentación sobre el escrito de acusación.

A pesar de ello el exmagistrado Bustos, quien ha asegurado que nada tiene que ver con dichos hechos de corrupción, salió del país en enero de 2019. Se cree que está en Canadá.

En su intervención virtual la semana pasada en el juicio a Ricaurte, el exmagistrado Bustos reiteró que “nunca conformé una organización criminal, siempre actué en el marco de la Constitución y la ley”.

Agregó que "yo no recibí ninguna solicitud ilegal o irregular del magistrado Malo, ni interferí en algún asunto de su despacho, ni pedí información sobre sus casos. Ni él lo hizo conmigo, ningún magistrado lo hubiera permitido".

Moreno se reafirma

Por su parte Luis Gustavo Moreno en declaraciones ayer a Caracol Noticias se reafirmó en señalar con el dedo acusador al exmagistrado Leonidas Bustos.

“Creo que es muy fácil defenderse desde la clandestinidad al estilo de un bandido profesional. Creo que por la majestad de la justicia el doctor Leonidas debe dar la cara. Él dice que el 'Cartel de la Toga’ no existe, es insólito, claro que existió”, señaló Moreno.

Este conminó a Bustos a explicarle al país “qué hizo la mujer con la camioneta que yo le di y que apareció a nombre de ella, y antes estaba a nombre mío. Qué hizo con el Cartier que recibió producto de la corrupción. Qué pasó con ese carro que tenía un testaferro, un BMW, y que terminó en cabeza mía. Que explique porqué los viajes al exterior”.

Moreno dijo que “eran intocables, se creen intocables, y lo triste es que no ha pasado nada y lo más seguro es que no vaya a pasar nada. Uno ya en libertad por vencimiento de términos, otros también casi que en libertad por el ingreso a la JEP, procesos que no se mueven. Los más pequeños de todo este cartel sancionados, y los máximos responsables, uno al mejor estilo de un capo, en la clandestinidad, sale no para dar explicaciones sino para defender a su socio, a su secuaz de cartel, al doctor Francisco Ricaurte”.

En agosto de 2017 el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez compulsó copias a la Corte Suprema y a la Comisión de Investigación de la Cámara, señalando que en el marco de la cooperación judicial con Estados Unidos recibió alguna evidencia la cual parece indicar la posible comisión de actos de corrupción judicial que involucran a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, que los vincularía con una red que habría operado en la Corte Suprema para lograr fallos favorables a políticos a cambio de fuertes sumas de dinero.

La evidencia que hizo llegar Estados Unidos consistía en una grabación que sus autoridades hicieron de forma velada de una conversación que sostuvo en Miami el abogado Leonardo Pinilla con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien huyó a ese país para evadir las investigaciones en su contra por hechos de corrupción que se presentaron durante su administración.

En esa grabación, Pinilla le cuenta a Lyons Muskus que en algunos procesos que adelantaba la Sala de Casación Penal de la Corte contra varios políticos como el entonces senador Musa Besaile, se cometieron actos de corrupción para lograr decisiones favorables. De acuerdo con el sentido de esa conversación, los exmagistrados Bustos y Ricaurte habrían estado involucrados en esos hechos.

Pinilla viajó en esa oportunidad a Estados Unidos acompañado por el entonces fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, para ofrecerle a Lyons los ‘servicios’ de esa red y presuntamente ayudarle en sus procesos en la Corte.