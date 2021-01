Este es el año de la reactivación, pero recuperación será 2022

Así como la pandemia está transformando el modo de vida de la gente, de igual forma está cambiando el consumo de los hogares colombianos. Esta situación es siempre analizada al detalle por el experto Camilo Herrera, presidente de la firma Raddar, una de las más connotadas del país en investigar qué tanto demandan las familias en su diario vivir.

Herrera señala que en 2020 el impacto en el gasto de los hogares fue duro y cambiante a medida que se fueron suavizando las restricciones, pero muestra su preocupación sobre los nuevos aislamientos a comienzos de 2021 que marcan un problema en la reactivación de la economía.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué aspectos destaca del consumo de los hogares en 2020?

CAMILO HERRERA: El 2020 tuvo varios momentos en el consumo de los hogares sobre todo por tres componentes que marcaron lo que fue su comportamiento. Esos factores fueron que la gente tuviera plata, que pudiera salir a comprar y que necesitara comprar.

El aislamiento

ENS: ¿Qué pasó cuando comenzó el aislamiento?

CH: Cuando comenzó el aislamiento a finales de marzo, la gente compró mucho pero había una cosa que no podía comprar como era la salud, esa fue una primera fase. Cuando escasearon las cosas y cayó el empleo, con la privación de la libertad de no poder ir a los restaurantes, al comercio, eso aburrió a la gente, porque cambió todos los hábitos y empezaron a escasear hasta los tapabocas.

La segunda fase fue dura porque de la noche a la mañana no se podían recuperar los 5,3 millones de empleos que se perdieron, con problemas en los hospitales, de abastecimiento de alimentos y todo se complicó.

En la tercera fase se empezó la reactivación del comercio que creció en noviembre, hasta el punto que el consumo de los hogares en ese mes fue mejor incluso frente a noviembre del 2019 que fue espectacular.

ENS: ¿Cómo fue el comportamiento en diciembre del año pasado?

CH: Diciembre fue un mes complicado porque en 2019 se presentó una dinámica espectacular con las ventas y el consumo. Pero 2020 fue muy regular ya que la gente como que no tuvo el suficiente dinero para comprar por varios factores como que se anticipó el pago de las primas en noviembre y por eso la gente ya no tenía la misma capacidad de compra. Además también se presentaron diferentes restricciones en algunas ciudades.

Impacto

ENS: ¿Cómo se ha presentado el consumo a comienzos de este año?

CH: En lo que va corrido de enero vemos que la dinámica de gasto es menor a la de diciembre pero con sorpresa por los nuevos aislamientos que están pegándole duro a la economía y a los hogares, eso lo estamos sintiendo, no es la misma fuerza o proporción a la de marzo y abril del año pasado, porque ya en este enero como que la gente ya estaba preparada para aislamientos, y que esto podía volverse a presentar.

ENS: ¿Pero al comercio también lo tomó por sorpresa?

CH: El comercio estaba en una posición distinta, porque por ejemplo ya se había preparado para atender una temporada escolar, pero ahora chocaron con el nuevo esquema de educación que cambió las ventas de los útiles escolares, eso se afectó. Lo mismo del mundo de los restaurantes y del entretenimiento que también está golpeado.

Hay otros sectores que están bien como el de los alimentos y de las ventas de productos para la salud, pero por ejemplo el de la ropa y del entretenimiento, de los cines y teatros están afectados.

ENS: ¿Qué se puede mejorar para este año en la demanda de los hogares?

CH: En el 2021 hay que entender dos cosas, una que la nueva variable de los analistas, así como lo es el petróleo o la gasolina, es el aislamiento. Eso se mide con apreciar la frecuencia y su nivel de intensidad. La segunda variable es una nueva constante que hay un virus que tiene que cambiar el comportamiento de la gente. Es que el problema es que la gente no quiere entender que debe cambiar su manera de vivir.

Variables

ENS: ¿O sea que en torno a esas variables se va a mover la gente o el país?

CH: Desde luego, en torno a esas variables se va a mover el consumo de los hogares, desde luego con más empleo y dinero, pero los hogares tienen que tener en cuenta tres cosas: la primera es que este año va a haber más inflación que el año pasado, obviamente van a subir las tasas de interés comercial, no las del Banco de la República, esas son señales de compra; la segunda es que el aumento del salario es bajito para este año, si bien está por encima de la inflación, no todas las empresas van a subir lo mismo, y la tercera es que deben ver cómo se mueve el mercado, en qué se pueden comprar bienes durables y semidurables, como ropa y carros. Como aspecto que veo con problemas es que el mundo del entretenimiento seguirá limitado, como los cines y teatros.

ENS: ¿Todos los pronósticos esperan un crecimiento de la economía superior al 4%, qué espera usted?

CH: En 2019 hubo crecimiento. 2020 fue de decrecimiento y este 2021 será de crecimiento. Seguramente este año vamos a producir más que el año pasado, vamos a reactivarnos, pero la recuperación será hasta el 2022.

Este es el año de la reactivación, pero de la reactivación será el 2022. Pero todo esto será de acuerdo con el comportamiento de la gente, que esa cultura del cuidado sí les importe, es que yo pongo este ejemplo: ¿si la gente no usa condón por qué va a usar tapabocas?

ENS: ¿Qué se debe hacer para acelerar el consumo de los hogares?

CH: La única forma para acelerar el consumo de los hogares es con el ingreso, si no es así no se puede. Es que las familias se preocupan si en una semana ven que la nevera va a quedar vacía, pero no si es el armario. Uno puede seguir con la misma ropa, no hay necesidad de comprar ropa, pero sí de adquirir alimentos y tener llena la nevera.