Ser oídos para definir curules de paz piden las víctimas

El coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Orlando Burgos, sostuvo que los 16 escaños no pueden ser solamente para las personas que están en los municipios PDET

________________

Orlando Burgos, coordinador de la máxima instancia para las víctimas, creada con la Ley 1448 y el Decreto 4800, indicó que las curules para las víctimas no cuentan con la participación de todas ellas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Le convence la forma en que están formuladas las 16 curules en el proyecto que quiere revivir el Presidente del Senado?

ORLANDO BURGOS: Hemos considerado que, nadie, ni siquiera el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, nos consultó cómo queríamos que las curules se asignaran para las víctimas. Nadie nos consultó y eso que el anterior gobierno manifestaba que somos el centro de los acuerdos.

ENS: ¿Cuál es la crítica que ustedes le hacen al acto legislativo que estaría por ser promulgado?

OB: Somos respetuosos de los territorios que hoy están en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), en los cuales de forma unilateral de forma del Gobierno le fueron asignadas las curules bajo el entendido de que esos territorios eran los que habían sido más golpeados en Colombia. Seguramente sí, pero resulta que somos más de 9 millones de víctimas que de una u otra forma muchos salieron de esos territorios y no pudimos volver. Entonces grandes líderes y lideresas víctimas muy capacitadas siendo de los territorios no van a poder participar porque no tienen la más mínima posibilidad de retornar a esos territorios.

ENS: ¿Hay intereses detrás de las curules?

OB: Sí. Aquí no podemos esconder los intereses que tienen diferentes organizaciones que hacen parte de este país –partidos, grupos de ciudadanos– y una violencia que no se detiene, que también tiene intereses porque no podemos ocultar que los grupos al margen de la ley también tienen interés en esas curules, y que en muchas partes de ese territorio no va a poder participar de manera libre por la violencia que tiene este país. Entonces las muchas víctimas no vamos a poder participar de las curules.

ENS: ¿Entonces qué hacer?

OB: Nosotros consideramos y lo planteamos en la primera reunión con el Presidente que se debería revisar la territorialidad en la que se asignaron las curules, porque para nosotros las curules deben ser del orden nacional.

Todas las víctimas somos víctimas, de una u otra forma. Todos estamos marcados por la violencia. Y si las curules son para las víctimas, consideramos que todas y cada una de las víctimas deben tener la posibilidad de participar. Eso sí, dejando claro que solo debemos votar las víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas. En las formas como están hoy las curules solo participarían las personas que están en los municipios PDET. Y como ya lo dije, muchos hombres y mujeres no tienen posibilidad de retornar, entonces no pueden participar.

ENS: ¿Cuáles son las condiciones mínimas que deben tener estas curules?

OB: Uno, nada de avales por parte de los partidos políticos. Nosotros no estamos de acuerdo con que los partidos avalen a ningún candidato víctima. Además, solo deben votar las víctimas registradas en el sistema único de víctimas.

Las curules a los miembros de las Farc se las entregaron de manera directa. Los convirtieron en partido de la noche a la mañana, sin ningún trámite y ellos eligieron a sus representantes. Las víctimas tenemos todo el derecho en nuestra autonomía de definir la suerte de nuestras curules.

ENS: ¿El Gobierno les ha dicho algo sobre el proyecto que quiere presentar sobre las 16 curules?

OB: Sabemos que el Gobierno tiene un proyecto de estas características, pero no lo conocemos, me imagino que estarán esperando las decisiones del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y la decisión del Presidente del Senado de enviar el acto legislativo a promulgación. Yo me imagino que en ese maremágnum no nos van a presentar cómo está el proyecto estructurado. Sabemos que hay un proyecto pero no lo conocemos de fondo.

ENS: En un país de más de 8 millones de víctimas, ¿cómo garantizar que la mayoría quede representada en esas 16 curules?

OB: Esas curules deben ser repartidas de manera proporcional pues la ley habla de eso, incluso en la participación de las víctimas. El término de proporcionalidad no se ha planteado, ni puesto en práctica. En una ciudad como Bogotá con más de 400 mil víctimas y no es considerada la capital en el proyecto. Nosotros consideramos que se debe revisar eso y que los 32 departamentos de una u otra manera pudieran entrar a participar de esas 16 curules. Los territorios PDET si se revisa cómo se asignaron recogen varios municipios de un departamento y de otro, lo que consideramos es que se busque una fórmula que recogiera a todos los departamentos del país de manera proporcional al número de víctimas y tratáramos de impactar a todo el país con las curules.

ENS: De ser promulgado el acto legislativo como está, ¿cuándo deberían realizarse las elecciones?, ¿ustedes participarían?

OB: Nosotros somos respetuosos de los territorios PDET y de los compañeros y compañeras que están en este momento y que han contado con la fortuna de mantenerse en ese territorio. Si la norma jurídica determina que no se le puede hacer modificación ni ajuste al acto legislativo y que tiene que ser así, por supuesto que nosotros tendremos que mirar cómo vamos a participar para que compañeros y compañeros víctimas de a pie, botas y alpargates, como defensores sociales de derechos puedan y tengan la oportunidad de ser elegidos. Aunque sabemos que no vamos a contar con las garantías para una elección de ese tamaño pues hay intereses de orden político y de grupos ilegales que van a querer apropiarse de estas curules.

ENS: Con esta complejidad que usted ha manifestado, ¿no sería mejor esperar a 2022 para hacer una elección como debería hacerse?

OB: Lo que pasa es que hay que ver la coyuntura en la que estamos las víctimas. Una ley que no se ha podido implementar y cumplir de manera efectiva; un estado de cosas inconstitucionales que se mantiene porque las víctimas de desplazamiento siguen sin ser atendidas de manera integral.

Un problema de indemnizaciones que solo se ha cumplido a un 12%, que no avanza que hay necesidad que se le asignen los recursos para indemnizar las víctimas. Lo más importante es que aparezca la voz de las víctimas en el Congreso de la República, no una voz amarrada a las bancadas de los partidos y tampoco una voz recogida por los grupos armados al margen de la ley que bajo la presión nos traigan sus intereses.