Piden anular licencia ambiental de Hidroituango

Ante el Consejo de Estado, las comunidades del Cañón del Río Cauca aledaños al proyecto hidroeléctrico Hidroituango pidieron la nulidad de la licencia ambiental de la obra.

Dicen que las afectaciones ambientales y la vulneración de derechos a las comunidades se mantienen.

“La licencia está colocando en riesgo a todas las comunidades, el muro no ofrece garantías (…) la comunidad mantiene con ese miedo de no tener claro si se va a desbordar o no y si tiene que salir corriendo como la primera vez”, dijo un habitante del municipio.

La abogada del caso insiste en que la acción judicial se presentó para proteger la identidad de los pueblos y las comunidades que viven en las zonas aledañas.

“No hubo procesos de información y pedimos la protección a los derechos culturales de las comunidades que por siglos han sido cañoneros y cañoneras, pero la identidad está siendo arrasada por el proyecto”, dijo la jurista.

El 28 de abril de 2018 el proyecto de Hidroituango alcanzaba el 87% de su construcción, cumpliendo cronograma y presupuesto. Pero ese día todo, o casi todo, se derrumbó y se taponó uno de los túneles, causando una emergencia de marca mayor.