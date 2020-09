Bogotá: ocupación UCI en 58,4% en tercera semana de septiembre

Luego de los desmanes presentados durante la semana pasada, marcados por disturbios y excesos que se materializaron en una jornada de tres días de protestas, la cual apenas está comenzando a sanearse; los indicadores de Covid-19 en Bogotá siguen a la baja.

De hecho, este domingo, al cierre de esta edición la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) en Bogotá llegó al 58,4 %, es decir 11,6 puntos por debajo de la barrera del 70 %, límite frente al cual la Administración Distrital tomó la decisión de decretar la alerta roja para el sistema UCI, así como la naranja en el hospitalario de la ciudad.

Así mismo, este domingo al cierre de esta edición solo 23 centros hospitalarios de la Capital estaban en alerta roja y ya hay más de 20 centros de salud en verde, con ocupación UCI de 0 % al 49 %.

Ahora, pese a que en efecto las cifras han bajado, la Alcaldía Mayor no ha levantado las alertas tanto roja como naranja, todo parece apuntar a que no lo va a hacer por ahora. ¿A qué se debe que no se levanten estas alertas?

Un funcionario de la Secretaría de Salud le confirmó a EL NUEVO SIGLO que por ahora el ente regulador seguirá estudiando el comportamiento de los indicadores por una semana más; de ahí, se evaluará si se levantan estas dos medidas.

En estos momentos, en Bogotá hay 238.334 casos confirmados de Covid-19, de los que se han recuperado 189.814, a la vez que otros 6.132 han fallecido. Eso quiere decir que en estos momentos en la Capital hay 42.388 casos activos de la enfermedad.

Así mismo, de las personas que en este momento se encuentran enfermas, 224.131 están en sus respectivas casas, mientras que otras 6.801 -el equivalente al 2,9%-, se encuentran hospitalizadas. Ahora, ¿qué tantas implicaciones tendrán los disturbios de la semana pasada en el aumento de UCI?

Disturbios en ocupación UCI

De acuerdo con el director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Cordovez, quien considera que si bien los acontecimientos de la semana pasada tendrán un impacto, epidemiológicamente hablando, hay un aliciente que lleva a pensar que la incidencia no será muy alta dado que los enfrentamientos y disturbios se presentaron al aire libre.

“Hablando exclusivamente del pico epidemiológico, costo efectivamente habrá. El único aliciente es que los disturbios y las protestas tuvieron lugar al aire libre. Eso, aunque la gente no lo crea, disminuye de manera sustancial el riesgo de contagio”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el Director del Departamento de Ingeniería Biomédica de Uniandes, quien llamó la atención del fenómeno que experimentó Estados Unidos, país en donde no se pudo demostrar que las manifestaciones hubieran influido directamente en los lugares en donde se presentaron altas aglomeraciones.

Por esta razón, reiterando que sí habrá un costo pero que este mismo no será excesivo, el epidemiólogo le explicó a este Diario porqué las actividades al aire libre disminuyen todos los riesgos y las posibilidades de contagio.

“El aire libre ha demostrado ser una súper barrera para la propagación y producción del virus, por qué razón: como muchos otros virus, el Covid-19 se transmite por aerosoles, es decir, partículas súper diminutas de agua suspendidas en el aire, pero que al contacto con el aire, el virus de alguna manera se pierde”, puntualizó a este Medio Cordovez, quien a su vez precisó que epidemiológicamente hablando fue muchísimo peor el impacto para los indicadores del Día sin IVA.

Dicho de otra forma, si bien es cierto está la imposibilidad de predecir un número exacto, el profesor Cordovez calcula que el aumento de UCI será entre 5 y 10.

“Este fue el ejercicio que hicimos para Bogotá: nosotros intentamos cuantificar cuál es el costo de cada actividad, y digamos que nuestra habilidad fue poner en números de unidades de cuidados intensivos las actividades económicas por día".

Y agregó: "Lo de la semana pasada digamos que duró unas 4 a 5 horas y asumamos que el promedio de personas en la calle fue por ahí de 50.000 personas, que es un número bajito, durante cinco horas en la calle, eso produce por ahí entre 5 y 10 UCI en 15 días. No es tanto. Por eso te digo que el Día sin IVA fue peor, además porque casi todo fue en espacios cerrados”, finalizó diciendo.