Militares sancionados por hurtar donaciones para Providencia

En redes sociales se difundió un video en el que una habitante denunciaba que los militares robaban parte de las ayudas humanitarias y donaciones para los habitantes de la isla antes de repartirlas. De acuerdo con la denuncia hecha, los militares no entregaban las ayudas a los habitantes aún cuando había, pues se las repartían.

En el video, la ciudadana capta cómo un militar se lleva lo que parece ser una caja de zapatos. "Sacan los mejores, revisan entre ellos y sacan los mejores. Lo que no les gusta, parece que no somos tan buenos como para dárnoslos", afirma la ciudadana.

Estas son las mondades que yo digo 😡😡😡 #Providencia pic.twitter.com/TswyzU71Zc — Jiggy Drama (@JiggyOficial) December 30, 2020

"Llega la gente y no les quieren entregar ahí mismo, ¿ven lo que les digo?". "Después le dicen a la comunidad que no hay tal cosa, que no hay tal talla".

Esta denuncia hecha por la ciudadana obligó a las autoridades a tomar medidas. Tres de los militares fueron identificados y removidos de sus cargos. Además, autoridades informaron que la investigación displinaria siguen en curso.

Sin embargo, en el video se observan a más de tres uniformados tomando ayudas humanitarias. El video muestra a más de 5 militares llegando a ver y tomar de entre las cajas elementos como ropa y zapatos.

Las autoridades informaron que llevarán a cabo un seguimiento a la entrega de ayudas a la comunidad para evitar que acciones de este tipo sigan sucediendo.

Más denuncias

Esta es una de las denuncias que ha llegado, sin embargo, la comunidad ha manifestado que las ayudas no están llegando a quiénes realmente las necesitan. En este video, un habitante denuncia que son "los caciques" quienes se están quedando con las ayuda mientras los habitantes siguen sufriendo los efectos del huracán.

Estos videos muestran las condiciones en las que siguen viviendo los habitantes de las islas tras el paso de huracán Iota.

#ProvidenciaSinTecho

"Los damnificados seguimos mojandonos, los caciques durmiendo en carpas de la mejor calidad y hasta con aire acondicionando. Los otros (gerente nal y local para la reconstrucción) vienen en avión todos los días y se van a San Andrés a dormir", damnificado pic.twitter.com/oaPMusiy2a — Vilma Jay (@VilmaJay14) December 27, 2020